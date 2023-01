Warm, wärmer Hallwilersee - eine Messkette liefert die Temperatur

Hallwilersee Dank einer Messkette ist die Temperatur des Sees zu jeder Zeit bekannt – und sie ist hoch Alle zehn Minuten werden die Wassertemperaturen im Hallwilersee über eine Boje mit Solarzelle an Kanton, Bund und das Forschungsinstitut Eawag übermittelt. Mit der Datensammlung wurde im September 2022 begonnen. Sie lieferte schon jetzt erste Erkenntnisse. Anja Suter Jetzt kommentieren 14.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die wärmeren Temperaturen am Hallwilersee beeinflussen die Fortpflanzung von Felchen. Nadja Rohner

Wer am Neujahrsmorgen einen Schwumm im Hallwilersee gewagt hat, der tat dies bei 7 Grad. Vom Gefrierpunkt ist der See in diesen Tagen weit entfernt und wird es wohl auch bleiben. In den ersten paar Tagen des Jahres 2023 hat sich die Wasseroberfläche sogar noch um einige Zehntelgrad erwärmt.

Dass die Wassertemperaturen in verschiedenen Seetiefen zu jeder Zeit bekannt sind, ist einer Messkette zu verdanken, die im September im See montiert wurde. Die Kette ist Bestandteil eines Projekts des Forschungsinstituts Eawag und des Bundes in Zusammenarbeit mit dem Kanton Aargau.

Mit ihr wird an 15 verschiedenen Punkten und bis in die Tiefe von 45 Metern die Temperatur des Sees gemessen. «Die Daten werden alle 10 Minuten erhoben, in Echtzeit online weitergeleitet und verarbeitet», erklärt Lukas De Ventura, Fachspezialist Oberflächengewässer des Kantons.

Die Installation der Wasserkette sei einfach gewesen, erklärt der Fachspezialist: «Das ganze System besteht aus einer Boje mit einer Solarzelle. An ihr ist das Drahtseil mit den Temperatursonden befestigt. Diese Messkette ist über eine relativ schwere Metallkette mit dem Ankerstein verbunden, damit das Drahtseil auch bei schwankendem Seepegel schön gespannt bleibt.» In einem ersten Schritt gehe es derzeit darum, Daten zu sammeln. «Aber diese helfen uns heute schon, die Prozesse im See besser zu verstehen und die Seebelüftung zu steuern.»

Hallwilersee wird mit Kompressoren belüftet

Am Hallwilersee sind Kompressoren installiert, die Druckluft an die tiefste Stelle im See pumpen und das Tiefenwasser so im Sommer belüften. Dies ist nötig, weil der See bei wärmeren Temperaturen von Frühling bis Herbst eine untere und eine obere Wasserschicht bildet, die sich aber nicht mischen. Sie bilden sich, weil das kalte und somit schwerere Wasser absinkt und das warme Wasser leichter an die Oberfläche kommt.

«Über die Sommermonate wird in den tiefen Wasserschichten des Sees – durch die Abbauprozesse von toten Algen, Pflanzen und Tieren – Sauerstoff verbraucht. Weil der See zu dieser Jahreszeit geschichtet ist, kommt kein Sauerstoff aus den oberen Wasserschichten nach», erklärt De Ventura. Gegen den Winter hin löse sich dann die Schichtung auf, weil das Oberflächenwasser kälter wird und der Temperaturunterschied verschwindet. «Die Wasserschichten im See beginnen sich wieder zu mischen und die Seebelüftung kann so eingestellt werden.»

Im September mass das Wasser noch 23 Grad

Wie eine Schichtung aussieht, zeigt sich am Beispiel der Messwerte vom 2. September 2022. Von der Oberfläche bis zu einer Tiefe von neun Metern betrug die Wassertemperatur zwischen 22,5 bis 23,2 Grad. Ab 11 Metern wurde es mit 14,7 Grad schon deutlich kühler und bei 20 Metern lag die Temperatur gerade noch bei 6,6 Grad.

«Diese Schichtung und damit der Sauerstoffmangel in den tiefen Wasserschichten kann sich auf verschiedene Arten Lebewesen negativ auswirken. Unter anderem auf Felchen, sie brauchen genügend Sauerstoff im Seesediment, um sich fortpflanzen zu können», sagt De Ventura. Mit den Kompressoren im Hallwilersee probiere man die Zirkulation der Wasserschichten zu unterstützen. «Wir können damit aber nur teilweise eingreifen und die Situation verbessern.»

Der anhaltend milde Winter in dieser Saison sorgt dafür, dass die Schichtung im See länger bleibt. Mitte November lag die Wassertemperatur an der Oberfläche noch bei 13,3 Grad. 45 Meter tiefer waren es dann noch 6,2 Grad. Im Vergleich dazu waren es Mitte November 2021 10,2 Grad an der Oberfläche und 6,4 Grad in einer Tiefe von 45 Metern.

Noch fehlen genügend Daten von der Messkette, um die Entwicklung der Wasserschichten genau beurteilen zu können. Eines ist aber klar: «Wegen des Klimawandels und der folglich kürzeren und milderen Winter könnten die Perioden mit klar getrennten Wasserschichten künftig immer länger werden. Es kann in Zukunft sogar Winter geben, in denen das Wasser im See nicht mehr komplett durchmischt wird», sagt der Fachspezialist. Heute ist das normalerweise zwischen Dezember und Januar der Fall. Zukünftig wird die Zirkulationshilfe, die der Kanton verwendet, also immer wichtiger.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen