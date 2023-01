Biber flüchtet vor lauten Böötlern

Hallwilersee Böötler machen am Aabach so viel Lärm, dass sogar der Biber sich eine neue Fluchtmöglichkeit gesucht hat Die Strecke zwischen dem Hallwilersee und dem Schloss Hallwyl ist bei Böötlern und Stand-up-Paddlerinnen sehr beliebt. Doch der Lärm stört viele Tiere. Nun werden Stimmen für eine ganzjährige Sperrung laut. Anja Suter Jetzt kommentieren 04.01.2023, 10.57 Uhr

Der Aabachabschnitt zwischen Hallwilersee und Schloss Hallwyl ist bei Böötlern beliebt. Peter Wyss/Hallwilersee-Ranger

«Die Stimmen mehren sich, dass wohl nur eine ganzjährige Sperrung des Aabachs die aus dem Ruder gelaufene Situation retten kann.» Dieser Satz stammt aus dem Jahresbericht Ornithologisches Inventar Boniswiler- und Seenger Ried 2022. Das Inventar-Team ist unter dem Jahr mit den Hallwilersee-Rangern unterwegs und prüft, wie die Situation der Pflanzen- und Tierwelt ist und erfasst Vogelsichtungen.

Ein Abschnitt im Kommentar zum Bericht ist der Sperrung des Aabachabschnittes zwischen Hallwilersee und Schloss Hallwyl zwischen April und Juni gewidmet. In den ersten beiden Monaten sei diese recht gut eingehalten worden. «Das bessere Wetter im Juni führte dann allerdings gemäss Rangerdienst zu deutlich mehr Missachtungen des Verbotes.» Ab Juli spitzte sich die Situation auf dem Abschnitt zu.

Die vielen und vor allem auch lauten Personen am See hätten sogar den angesiedelten Biber dazu gebracht, auf der Ostseite seines Baus einen zusätzlichen Ausgang zu bauen, um so direkt ins Seenger Ried zu können, heisst es. Ein Dorn im Auge sind den Verfassern des Jahresberichts zudem kommerzielle Kanutouren, die auf diesem Abschnitt angeboten werden. «Stimmen mehren sich, dass wohl nur eine ganzjährige Sperrung des Aabachs die aus dem Ruder gelaufene Situation retten kann», heisst es im Bericht.

So entwickeln sich die Vogelbestände Wie geht es den Schwänen, Teichhühnern und Blässhühnern in den Feuchtgebieten? Das ist im Monitoring des Berichts festgehalten. Höckerschwäne wurden sowohl auf der Seenger als auch auf der Boniswiler Seite gesichtet. Zwischen zwei der Paare gab es Revierkämpfe. Mehrere Brutnachweise gab es bei den Stockenten. Jungvögel wurden keine gesichtet. Schuld daran dürften Hechte und Welse sein, heisst es im Bericht. Ebenfalls festgehalten ist die Geschichte der drei Jungstörche, deren Horst mit einem faulen Ast abgestürzt ist. Ein Jungstorch musste nach dem Absturz eingeschläfert werden, die beiden anderen wurden in der Storchenstation Möhlin aufgepäppelt und flogen aus. Eine weitere Brut gab es 2022 nicht. (asu)

«Auch wir Hallwilersee-Ranger sind dafür, dass das Gebiet ganzjährig gesperrt wird», sagt der Chef der Ranger, Peter Wyss. Doch das müsse in der Politik passieren. Wyss bestätigt die Eindrücke, die im Jahresbericht festgehalten sind. Die Ranger hätten zudem den Druck der Bevölkerung während der Sperre gemerkt. Es gäbe zwei Lager.

Peter Wyss ist neuer Chef der Hallwilersee-Ranger. Mathias Förster

«Die Seite, die uns unterstützt und auch die Sperrung. Einige sprechen sich sogar für eine ganzjährige Schliessung des Abschnittes für Schwimmkörper aus», sagt Wyss. Das andere Lager sei zahlenmässig viel tiefer. «Diese Personen verstehen nicht, wieso ihnen wieder etwas verboten wird und sie nicht ihren Spass haben dürfen.»

Abfall wird im Naturschutzgebiet entsorgt

Das Problem seien etwa fünf Prozent der Seebesucher. «Leute, die einfach nicht einsichtig sind.» Die Rangerinnen und Ranger bekamen schon mit, wie mit Teichrosen Tennis gespielt wurde oder Personen nur zum Spass mit ihren Stand-up-Boards in Seerosen fuhren. Auf dem Aabachabschnitt gibt es zudem noch weitere Probleme, erzählt der Rangerchef. «Links und rechts von der Strecke ist Naturschutzgebiet. Die Böötler betreten dieses, um ihre Notdurft zu verrichten, oder sie entsorgen ihren Abfall dort. Häufig kommt es aber auch vor, dass Bierdosen und Flaschen direkt im Aabach versenkt werden.» Er habe das Gefühl, es gelte das Motto: «Aus den Augen, aus dem Sinn», so der Ranger und fügt an; «es sind wenige Menschen, die das machen, aber sie machen damit so viel kaputt.»

Für ihn als Ranger sei die Befahrung des Abschnittes eine zweiseitige Sache, sagt Wyss. «Es ist schön, wenn die Leute hier Spass haben, aber der Abschnitt ist für die grosse Menge an Schwimmkörpern zu schmal.» An schönen Tagen bööteln mehrere hundert Personen auf der Strecke.

