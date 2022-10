Im Gewerbehaus Hallwil betreibt er eine Indoor-Waschanlage

Hallwil/Dürrenäsch «Ich bin immer schon ein Macher gewesen»: Mit der Indoor-Waschanlage erfüllt er sich einen Traum Fabian Stalder vermietet mit seiner Firma Abstellplätze und Lagerräume. Im neuen Gewerbehaus Hallwil schlägt er ein weiteres Kapitel auf. Der 34-jährige Dürrenäscher erklärt, was zu erwarten ist, mit welchen Herausforderungen er zu kämpfen hat, was ihm als Unternehmer wichtig ist – und warum er Erfolg hat. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 31.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bis Ende Jahr ist der Rohbau abgeschlossen: Fabian Stalder wird einen grossen Teil der Flächen im neuen Gewerbehaus Hallwil beziehen. Michael Hunziker

Der rote Kran ist von weitem zu sehen von der viel befahrenen Seetalstrasse aus: Am Dorfeingang von Hallwil entsteht ein stattlicher Neubau. Die Baumaschinen dröhnen an diesem Nachmittag, Handwerker in leuchtend orangen Jacken sind an der Arbeit. Fabian Stalder – mit einer leuchtend gelben Jacke – führt mit zügigen Schritten über die Baustelle. Er wird es sein, der als Mieter dereinst rund zwei Drittel und damit den grössten Teil der Flächen beziehen wird im Gewerbehaus Hallwil. Mit einem Angebot, das in dieser Form weitherum einmalig ist.