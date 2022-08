In Hallwil wird lokales Sonnenblumenöl produziert

Hallwil Von der Aufzucht bis zur Abfüllung: Der Haldenhof produziert lokales Sonnenblumenöl Kurt Brunner ist Biobauer und Co-Betriebsleiter des Haldenhofs. Er legt Wert darauf, dass die Produktion auf dem Hof bleibt. Er führt durch die Schritte der Ölproduktion und erklärt, wieso die Hühner Freude an den Resten haben. Anja Suter Jetzt kommentieren 26.08.2022, 18.30 Uhr

Kurt Brunner ist Biobauer und Co-Betriebsleiter auf dem Haldenhof in Hallwil. Severin Bigler

Unweit vom Hallwiler Dorfkern, zwischen dem Siedlungsgebiet und dem Aabach liegt der Haldenhof. Wo früher Tabak getrocknet wurde, bauten Reto Hunziker und Kurt Brunner um, restaurierten und konstruierten neu.

2019 zogen die ersten Kühe auf dem Hof ein, seit da kamen unter anderem Schweine, Hühner und einige Hofkatzen dazu. Auf dem Haldenhof achtet man darauf, den Kreislauf so gut wie möglich vollständig zu halten, eine Philosophie, die dem Co-Betriebsleiter Kurt Brunner wichtig ist und die auf dem Hof gelebt wird, was auch eine Umschau im Hofladen bestätigt.

«Wir haben hier nichts, was wir nicht selbst produziert haben», erklärt Brunner. In den Regalen sind beispielsweise Mehl und Apfelmus zu finden. Direkt und frisch gekühlt kann auch Joghurt, Rahm und Käse gekauft werden.

Ausserdem stehen auch einige Flaschen mit einer goldgelben Flüssigkeit an der Wand: Sonnenblumenöl. Der Prozess, von der Sonnenblume zum Öl ist langwierig, doch er lohnt sich, finden die Betreiber des Haldenhofs. Um zu veranschaulichen, was es alles dafür braucht, startet Kurt Brunner die Führung ein wenig entfernt vom Hof, auf einem Feld in der Nähe des Aabachs.

Wenn die Blumenköpfe hängen, beginnen die Kerne zu reifen

Trotz Sonnenschein sind die Köpfe der Sonnenblumen auf dem Feld des Haldenhofs zum Boden geneigt. «Sie wurden extra so gezüchtet», erklärt Brunner. Die gelben Blumen, die vor wenigen Wochen noch in ihrer vollen Pracht standen, sind mittlerweile verblüht. Der Reifeprozess der Sonnenblumenkerne beginnt jedoch erst jetzt. «Durch die geneigten Köpfe kommt kein Wasser mehr an die Kerne», sagt Brunner.

Dass auf dem Feld im zweiten Teil des Sommers viel zu wenig Wasser in Form von Regen gekommen ist, zeigt sich am Boden. Zwischen den Sonnenblumen ist ein grosser mehrere Zentimeter tiefer Riss zu sehen.

Die Sonnenblumenköpfe können ab Oktober mit einem Mähdrescher geerntet werden. Severin Bigler

Die Sonnenblumen seien mit dem trockenen Klima aber erstaunlich gut klar gekommen, so der Biobauer. Brunner hat sich für eine Sorte entschieden, die sich gut für die Ölproduktion eignet. «Mittlerweile gibt es auch Züchtungen, bei welchen die Sonnenblumen keinen Blütenstaub haben.»

Solche Pflanzen dürften für Allergiker eine Wohltat sein, sie sind dem 58-Jährigen jedoch ein Dorn im Auge. Das Problem: Wo kein Blütenstaub ist, gibt es für Bienen und Wildbienen nichts zu holen. Ihnen fehlt somit Lebensraum und Nahrungsquelle. «Man gönnt den Bienen heute nichts mehr», findet Brunner.

In einigen Wochen können die Sonnenblumen geerntet werden

Die Sonnenblumen vom Haldenhof bleiben noch einige Wochen auf dem Feld stehen. Dann folgt der einzige Arbeitsschritt, welchen der Hof extern ausführen lässt. «Im Oktober werden die Sonnenblumenköpfe mit einem Mähdrescher geschnitten.» In einer Trommel werden die Kerne anschliessend aus den Blumenköpfen entfernt.

Anschliessend folgt der Trocknungsprozess: «Dieser muss schnell gehen, sonst laufen wir in Gefahr, dass die Kerne grau werden», erklärt Brunner. Die Kerne kommen in grosse Tanks in der Scheune des Hofs, wo auch Lupinen, Dinkel oder Hafer gelagert und getrocknet werden.

Die Verarbeitungsanlagen für die Sonnenblumenkerne. Severin Bigler

Sind die Sonnenblumenkerne erstmals getrocknet, lassen sie sich auch gut eins bis zwei Jahre lagern, so Brunner. Die getrockneten Kerne werden im Anschluss samt Schale in die Ölpresse gegeben. Dort werden sie kaltgepresst. «Das heisst mit bis zu 60 Grad», sagt Brunner. Eine Kaltpressung mit frostigen Temperaturen sei nicht möglich. «Es braucht eine gewisse Wärme, damit sich das Öl löst.»

Bei dem Prozess bleibt Trester übrig. Ein Produkt, das weiterverarbeitet wird – wie eigentlich alles auf dem Hof, wenn möglich. «Der Trester ist sehr eiweisshaltig, wir mischen ihn deshalb unters Hühnerfutter», erklärt der Biobauer.

Das Sonnenblumenfeld beim Haldenhof in Hallwil. Severin Bigler / CH Media Kurt Brunner zeigt einen Sonnenblumenkern auf dem Feld beim Haldenhof in Hallwil. .Severin Bigler / CH Media Die Verarbeitungsanlage für Getreide und Sonnenblumenkerne dem Haldenhof Hallwil. Severin Bigler / CH Media Sonnenblumenöl dem Haldenhof Hallwil, fotografiert am 26. August 2022. Kurt Brunner produziert auf dem Haldenhof sein eigenes Sonnenblumenöl. Severin Bigler / CH Media Sonnenblumenöl im Hofladen auf dem Haldenhof Hallwil. Severin Bigler / CH Media Ein schwarzer Kater auf dem Haldenhof Hallwil. Severin Bigler / CH Media Katze auf dem Haldenhof Hallwil. Severin Bigler / CH Media

Das Öl wird in silbernen Kanistern gelagert und entweder in Flaschen für den Hofladen oder grössere Packs für Gastrounternehmen abgefüllt. Brunner lässt das Öl direkt aus dem Tank in eine Kanne laufen. Das Öl vom Haldenhof sei nicht mit einem industriell gefertigten zu vergleichen, erklärt er und lässt daran riechen. «Dieses hier riecht aromatisch, weil es nicht behandelt wurde.»

Momentan hat der Haldenhof noch einige Flaschen und Kanister mit dem selbstproduzierten Öl an Lager. Im Dezember sollen zudem die Kerne gepresst werden, die jetzt noch auf dem Feld sind. Und auch für das kommende Jahr ist ein Sonnenblumenfeld geplant – an einem anderen Standort. «Geplant ist es gar noch ein grösser als das diesjährige», sagt Brunner.

Rapsöl läuft Sonnenblumenöl den Rang ab Sei es bio oder nicht, Sonnenblumenöl ist in vielen Haushalten in der Schweiz zu finden. Wie beliebt das Öl ist, zeigt sich auch im Dossier «Statistische Erhebungen und Schätzungen – Über Landwirtschaft und Ernährung» des Schweizer Bauernverband: Der Konsum in Kilogramm pro Kopf im Jahr ist zwar seit 2017 von 5,8 Kilogramm auf 5,2 Kilogramm in 2020 leicht gesunken, aber Sonnenblumenöl bleibt das zweit meist genutzte pflanzliche Fett. Mehr genutzt wird nur Rapsöl, wie die Statistik zeigt. Dort stieg der Konsum stark an. 2019 waren es noch 4,4 Kilogramm pro Kopf im Jahr, 2020 schon 5,9 Kilogramm. Gemäss des Bundesamts für Statistik wurden 2020 12'300 Tonnen Sonnenblumenöl geerntet, mehr als das Sechsfache wurde importiert. Von den Flächen, die mit Sonnenblumen angebaut wurde, waren es 2020 gerade mal acht Prozent, die nach biologischen Standards bewirtschaftet wurden. (asu)

