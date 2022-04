Hallwil revidiert die BNO und zont 6,25 Hektaren Bauland aus

Hallwil Nach über 30 Jahren revidiert Hallwil die BNO und zont 6,25 Hektaren Bauland aus Nach über 30 Jahren erneuert Hallwil die Bau- und Nutzungsordnung. Das Raumplanungsgesetz, Unstimmigkeiten mit dem Kanton und Ungewissheit über die Seetalbahn verzögerten das Projekt. Anja Suter Jetzt kommentieren 09.04.2022, 05.00 Uhr

Wegen der Sanierung der Seetalfläche wurden einige Hektaren Bauzone beansprucht. 1,2 Hektaren werden ausgezont. Anja Suter

Ginge es nach Vizeammann Daniel Lüscher, dann wäre die Gesamtrevision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) in Hallwil schon längst erledigt. Lüscher arbeitet bei der Gemeinde Reinach als Leiter Hochbau und stellvertretender Leiter Bau und Planung. Er liess sich 2001 unter anderem in den Hallwiler Gemeinderat wählen, um die Gemeinde bei der Gesamtrevision der BNO zu unterstützen. Mittlerweile ist Lüscher seit über 20 Jahren im Gemeinderat, die BNO wurde seit über 30 Jahren nicht revidiert. Gründe, die eine Revision verzögern können, gibt es einige. In Hallwil kommen sie zusammen.

«Wir haben abgewartet, bis klar war, wie die Sanierung der Seetalbahn abläuft», erklärt der Vizeammann. Die Planung für das Projekt begann bereits Ende der 60er-Jahre. Der Ausbau wurde dann allerdings erst 2011 vollendet. «Bis zum Beginn des Seetalbahn-Ausbaus hat es viel zu lange gedauert», sagt Lüscher. Er ist sich sicher, dass die Gemeinde davon stark beeinflusst wurde: «Ohne die zeitliche Verzögerung des Projektes würde Hallwil heute ganz anders aussehen.» Da verschiedene Varianten zur Diskussion standen, wurden Baulandparzellen mit einer Bausperre belegt.

Ein Anwalt unterstützt Hallwil bei den Diskussionen mit dem Kanton

Bis heute sind sich Gemeinde und Kanton nicht einig, ob diese «Bauzonen 2. Etappe» Bauzonengebiet sind oder nicht. Hallwil holte sich einen Anwalt. Dieser kam zum Schluss, dass die Antwort auf die Frage, ob es sich hier um Bauland handelt, nicht nur für die Revision der BNO wichtig sei. Sondern auch für die Entscheidung, ob die Zuweisung dieser Gebiete zum Nichtbaugebiet in der jetzigen BNO-Revision entschädigungspflichtig wäre.

Sprich: Ob die Grundeigentümer für die Auszonung und den Wertverlust Geld verlangen können. Dies müsse noch genauer geklärt werden. Seitens des Gemeinderates sei man weiterhin der Auffassung, dass es sich bei der zweiten Etappe um Bauland handle, heisst es im Planungsbericht.

Im Gebiet «Mürbe» zont die Gemeinde 1,25 Hektaren aus. Anja Suter

Ein Blick in den Planungsbericht zeigt, dass es für Hallwil auf dem Weg zu Revision der BNO noch weitere Stolpersteine gab. Ein erster Kredit für die Gesamtrevision bewilligte die Gemeindeversammlung im Mai 2011. Das Entwicklungsleitbild wurde im Januar 2012 verabschiedet. Von Januar bis März 2014 war die revidierte BNO beim Kanton zur Vorprüfung. Zu einer Auflage kam es nicht. Grund dafür: das eidgenössische Raumplanungsgesetz, welches an der Urne angenommen wurde.

Mit dessen Inkrafttreten im Mai 2014 änderte sich die Situation in Hallwil abermals. Damit wurden die Kantone beauftragt, das Siedlungsgebiet neu festzulegen und übermässige Reserven auszuscheiden. «Im Aargau waren davon sechs Gemeinden betroffen, unter anderem Hallwil», erklärt der Vizeammann. Alleine aufgrund des Richtplanes muss die Gemeinde 2,9 Hektaren Land auszonen. Die grösste Auszonung erfolgt im Gebiet «Mürbe», wo 1,25 Hektaren Land ausgezont werden sollen.

Hallwil zont 6,25 Hektaren Bauland aus

Auch ein Teil der Bauzonen, die in Folge des Ausbaus und der Sanierung der Seetalbahn betroffen waren, werden ausgezont. Das sind 1,2 Hektaren. Insgesamt sollen in Hallwil 6,25 Hektaren Bauland ausgezont werden, so der Planungsbericht. Ein hoher Wert. Die Bevölkerung wuchs in Hallwil in den vergangenen Jahren stetig. Der Kanton prognostizierte Hallwil bis 2040 eine Bevölkerungszahl von 940 Einwohnerinnen und Einwohnern. «In Hallwil leben aber bereits heute schon über 1000 Personen», sagt Lüscher.

Das Wachstum sei bis 2015 unterdurchschnittlich gewesen, was vor allem an den Bauverboten im Zusammenhang mit dem Ausbau der Seetalbahn gelegen hatte. Seit da an wächst Hallwil jedoch stetig und überdurchschnittlich. So der Vizeammann:

«Wir rechnen bis 2040 mit 1350 Einwohnerinnen und Einwohnern».

In der Gemeinde seien derzeit viele Bauprojekte in der Planung. Die derzeit unüberbauten Wohn- und Mischzonen sollen sich in innert fünf Jahren von 5,4 Hektaren auf 3,92 Hektaren verringern, heisst es. Dies auch, weil unter anderem der Gestaltungsplan Bahnhof im Entwurf vorhanden ist und das Areal Tal vor dem Verkauf stehe, heisst es im Planungsbericht.

Die Einwohnerdichte steigt stetig

Mit dem Bevölkerungswachstum schrumpfen jedoch nicht nur die Baulandreserven, auch die Bevölkerungsdichte steigt. Hallwil gehört zur ländlichen Entwicklungsachse. Die Einwohnerdichte war bis 2015 mit 27 Einwohnenden pro Hektare sehr gering. Der Kanton fordert für eine überbaute Wohn- und Mischzone 50 Einwohnende pro Hektare. Ein Wert, dem sich die Gemeinde stetig annähert. Momentan sind es 34 und die Gemeinde sieht in den kommenden 15 Jahren ein Potenzial von 39 bis 42 Einwohnenden pro Hektare.

Mit dem Entwurf des Zonenplanes sollen weitere Auszonungen verhindert werden. Rechtliche Abklärungen der Gemeinde hätten ergeben, dass diese Auszonungen grundsätzlich entschädigungspflichtig wären, heisst es im Bericht. «Die Gemeinde will auf keinen Fall das bei Auszonungen durchaus realistische Risiko eingehen, entschädigungspflichtig zu werden.

Dies würde erst in einem nachgelagerten Verfahren entschieden. Rückzonungen wären dann nicht mehr möglich.» Die möglichen Entschädigungen kamen auch an der gut besuchten Informationsveranstaltung, zwei Tage vor der Auflage, zur Sprache. Kritische Reaktionen lösten vor allem die geplanten Auszonungen aus.

