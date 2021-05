Hallwil - Nach Grossbrand: Wie lässt sich ein gefährlicher Funkenflug in der Autowerkstatt verhindern?

In einer Autowerkstatt ist das Feuer ausgebrochen. Schlussendlich hat der Grossbrand von Mittwochabend in Hallwil das ganze Gebäude zerstört. Tele M1 hat nachgefragt, auf was man achten sollte, damit es bei der Arbeit in einer Werkstatt nicht zu gefährlichen Funkenflügen kommt.

28.05.2021, 21.29 Uhr