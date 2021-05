Hallwil Grossbrand in Autowerkstatt: Feuer zerstört Halle samt Fahrzeugen In Hallwil ist am Mittwochabend eine Autowerkstatt in Brand geraten. Dieser weitete sich rasch aus und zerstörte schliesslich das ganze Gebäude. Ein Mann wurde leicht verletzt. Der Sachschaden ist gross. Aktualisiert 27.05.2021, 08.01 Uhr

In einer Industriehalle in Hallwil brannte es am Mittwochabend. AZ-Leserreporter Das Gebäude gehört der Swiss Metall AG, die Teil der Bertschi-Gruppe ist. AZ-Leserreporter Die Feuerwehr bei den Löscharbeiten. ArgoviaToday Der Brand hatte sich rasch ausgebreitet. Kapo Aargau

Der Alarm habe die Feuerwehr am Mittwochabend um 20 Uhr erreicht. Sie rückte mit vier Löschfahrzeugen an die Riedstrasse in Hallwil aus, berichtete ein Augenzeuge ArgoviaToday.

Wie die Kantonspolizei Aargau am Donnertagmorgen mitteilt, war eine älter, weitgehend aus Holz gebaute Halle betroffen. Das Gebäude beherbergt eine Autowerkstatt, worin zwei Männer am frühen Mittwochabend an einem Auto arbeiteten. Nach ersten Erkenntnissen flogen dabei Funken, welche das Fahrzeug in Brand setzten. Rasch griffen die Flammen auf das Gebäude über, welches in kurzer Zeit in Vollbrand stand.

Ein Leser hat den Brand mit einer Drohne gefilmt. AZ Leserreporter

Die Feuerwehr rückte mit einem Grossaufgebot an, brachte den Brand rasch unter Kontrolle und konnte das Feuer schliesslich löschen. Einer der Handwerker erlitt leichte Brandverletzungen am Unterarm.

Die Flammen zerstörten das Werkstattgebäude samt den darin eingestellten Fahrzeugen, Gerätschaften und dem gelagertem Material. Der Schaden lässt sich noch nicht beziffern.

Recherchen von ArgoviaToday zufolge gehört das Gebäude der Swiss Metall AG, die Teil der Bertschi-Gruppe Reinach ist. Die Räumlichkeit dient als Gipser-Magazin und Auto-Einstellhalle.

Laut Kantonspolizei wird als Brandursache eine Fahrlässigkeit beim den Schleif- oder Schweissarbeiten vermutet, die Ermittlungen wurden aufgenommen. (mma/kob)

