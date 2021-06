Bezirksgericht Lenzburg Armbruch, Beschimpfungen und Bisse: Wie eine Polizeikontrolle in der Hallwiler Badi komplett ausartete Im April des vergangenen Jahres artete eine Polizeikontrolle in der Hallwiler Aabach-Badi derart aus, dass sie nun vor dem Bezirksgericht Lenzburg gelandet ist. Florian Wicki 23.06.2021, 05.00 Uhr

Pfleger Piero (Name geändert) wollte nach eigener Aussage nach vier Wochen Nachtschicht wieder einmal ein bisschen Sonne geniessen. Als passionierter Radfahrer schnappte er sich sein Fahrrad und machte sich auf eine Velotour. Auf Höhe der Aabach-Badi «Muggeschiss» legte sich der Mittfünfziger auf einen Tisch, zündete sich eine Zigarette an, öffnete ein Bier und streckte seinen Bauch der Sonne entgegen.

Das war bereits ein Vergehen: April 2020 waren öffentliche Plätze aufgrund der Massnahmen des Bundes zur Eindämmung des Coronavirus abgesperrt, ein solcher Aufenthalt also bereits verboten. Piero kann sich nicht daran erinnern, ein Schild gesehen zu haben. Das polizeiliche Absperrband habe er für eine bauliche Massnahme gehalten.

Flugs kam die Polizei, nahm Pieros Personalien auf und machte ihn auf die Coronamassnahmen aufmerksam. Er erhielt eine Wegweisung, was er sich aber nicht gefallen liess. So startete eine Diskussion, während derer Piero die Polizisten zu filmen begann – und ab hier gehen die Aussagen der Staatsanwaltschaft und von Piero auseinander.

Staatsanwaltschaft: Biss, Beschimpfung, Armbruch

Laut Staatsanwaltschaft soll ein Polizist versucht haben, Pieros Arm mit dem filmenden Mobiltelefon nach wiederholter Aufforderung herunterzudrücken, wodurch es zu einem Gerangel kam und beide zu Boden fielen. Da soll Piero den Polizisten schliesslich gebissen haben.

Danach wurde er von beiden Polizisten auf den Boden gedrückt, doch weil er sich so stark wehrte und nicht beruhigen liess, riefen die Polizisten eine weitere Patrouille der Regionalpolizei Lenzburg an. In der Zwischenzeit soll Piero die Polizisten beschimpft haben, bis ein Polizist versucht hat, seinen Arm auf den Rücken zu führen, um die Arme fesseln zu können. Dabei sei der Arm verletzt worden. Danach liessen sie von ihm ab und riefen die Ambulanz, um ihn untersuchen zu lassen.

Piero: Armbruch, Beschimpfung, Biss

Laut Piero beziehungsweise seinem Anwalt lief die ganze Geschichte ein wenig anders ab. So sollen die beiden Polizisten ihn erst weggewiesen und später an der Abfahrt gehindert haben, als er ihnen sagte, sie könnten ihm die Busse ja nach Hause schicken, sie hätten jetzt seine Angaben. Dabei seien sie immer näher gekommen und hätten ihn schliesslich zu Boden gedrückt, wobei sie ihm Verletzungen am Brustkorb und an der Wirbelsäule sowie Schürfwunden an den Knien zugefügt hätten.

Erst, als ihm ein Polizist den Arm gebrochen habe, habe er begonnen zu fluchen und zu schreien, «wie ein Wald voll Affen», wie Piero selber aussagt. Und als ein Polizist versucht habe, den Kopf des auf dem Bauch Liegenden nach hinten zu ziehen, habe er aus einem Reflex der Notwehr nach ihm geschnappt, was aber keine Bisswunde, sondern nur leichte Rötungen der Haut hinterlassen haben soll.

Mit der Polizei diskutiert man nicht

Die Verteidigung argumentiert schliesslich, die ganze Kontrolle sei völlig aus dem Ruder gelaufen. Das sei aber die Schuld der beiden Polizisten, die Piero erst wegweisen wollten, ihn aber schliesslich nicht wegfahren liessen, als er gehen wollte. Und doch habe auch Piero überreagiert und mit der Polizei diskutiert, was sowieso selten eine gute Idee sei, deshalb sei auch er nicht frei von Schuld. Doch stecke der dreifache Vater gerade in einer schweren Scheidung, die ihn vergangenes Jahr noch viel mehr mitgenommen habe (bereits 2014 wurde Piero verurteilt, weil er seine Frau angeschrien und geohrfeigt hat).

Und ausserdem sei er derjenige mit dem gebrochenen Arm, weshalb er ja eigentlich schon genug bestraft wurde. Die beiden Parteien sollen sich die Hand reichen, das Gericht den Beschuldigten freisprechen.

Keinen Preis für gewaltfreie Kommunikation

Das Gericht konnte der Argumentation der Verteidigung nicht wirklich folgen, handelt es sich bei Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte doch um ein Offizialdelikt, das nicht einfach mit einem Handschlag aus der Welt geschafft werden kann. Und trotzdem fand auch der Gerichtspräsident, in dieser «abartig entarteten» Sache habe niemand einen Preis für gewaltfreie Kommunikation verdient, weder Piero noch die Polizisten. Der Richter fühlte sich gar an Mani Matters «Si hei der Willhelm Täll ufgfüehrt» erinnert, ein Musikstück, in der die Aufführung eines simplen Musikstücks mehr und mehr eskaliert, bis es schliesslich in einer Schlägerei gipfelt.

Die Quelle des Konflikts sei aber ganz klar Piero gewesen, befindet der Richter. Er sprach ihn zwar schuldig und verurteilte ihn zu einer bedingten Geldstrafe, bei der er aber die von der Staatsanwaltschaft geforderten 50 Tagessätze zu 120 Franken (6000 Franken) auf 20 Tagessätze zu 80 Franken (1600 Franken) verminderte.

Die Busse, welche die Staatsanwaltschaft ebenfalls forderte, liess der Richter sogar ganz weg. Nach Artikel 54 des Strafgesetzbuchs kann das Gericht von einer Strafe absehen oder sie vermindern, wenn es das Gefühl hat, dass ein Beschuldigter durch Konsequenzen seiner Tat schon ausreichend bestraft wurde – was hier mit einem gebrochenen Arm offensichtlich der Fall war. Die Verfahrenskosten von 1253 Franken sowie die Anklagegebühr von 800 Franken muss Piero aber zusätzlich zu seinen Anwaltskosten selber berappen.