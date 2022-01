Hallwil Aargauer Fotograf führt seine Kunden nach Sibirien und in die Wüste von Namibia Rolf Gemperle hat seine erste Kamera zur Konfirmation erhalten. Seit rund 15 Jahren arbeitet er hauptberuflich als Fotograf und bietet Fotoreisen auf der ganzen Welt an. Uns erzählt er, wie er schon mal im Eis einbrach und wie ein brennender Lastwagen seine Pläne durchkreuzte. Anja Suter Jetzt kommentieren 17.01.2022, 05.00 Uhr

Rolf Gemperle in seiner Wohnung in Hallwil, hinter ihm an der Wand eines seiner Bilder. Valentin Hehli

Wenn das Thermometer -40 Grad anzeigt, kann das schon unangenehm werden. Solche Temperaturen können sich viele nicht einmal vorstellen, der Hallwiler Rolf Gemperle kennt das Gefühl ganz genau. «Wenn man aus dem Flugzeug aussteigt, ist das wie eine Wand, die einem fast den Atem nimmt», beschreibt er das Gefühl, dass er jeweils auf seinen Reisen im Osten von Russland verspürt.

Momentan ist Rolf Gemperle jedoch zu Hause in seiner warmen Stube in Hallwil. Hier hat er vor rund drei Wochen zusammen mit Ehefrau Natalia Gemperle den ersten Geburtstag von Tochter Luna gefeiert. «Sie ist sozusagen ein Christkind, am 24. Dezember geboren», erzählt Natalia Gemperle. Zu Hause in Hallwil ist die kleine Familie nur etwas mehr als die Hälfte vom Jahr. So steht zuerst eine Reise nach Portugal an, wo Natalia Gemperle, die in der russischen Nationalmannschaft im Orientierungslauf ist, sich für die kommende Saison vorbereiten wird. Ehemann Rolf ist ihr Coach. Für ihn geht es dann bereits am 20. Januar mit einer Reisegruppe nach Sibirien an den zugefrorenen Baikalsee. Dort präsentiert er seiner Gruppe die schönsten Eisformationen und unterstützt sie dabei, die vergänglichen Figuren fotografisch für die Ewigkeit festzuhalten.

Bilder des Hallwiler Fotografen Rolf Gemperle, die er auf seinen Reisen aufgenommen hat. Rolf Gemperle

Zuerst war er als Sportfotograf tätig

Dass er viele Stunden seines Lebens an Flughäfen, in Hotelzimmern in aller Welt und an Orten, von denen manch einer noch nie gehört hat, verbringen würde, hat der heute 56-Jährige nicht geplant. Seine Liebe zur Fotografie entdeckte er aber schon früh. «Meine erste Kamera bekam ich zur Konfirmation geschenkt», erzählt Gemperle. Zuerst fokussierte sich der passionierte OL-Läufer vor allem auf die Sportfotografie. «So richtig den Ärmel reingezogen» habe es ihm dann aber bei seiner ersten Weltreise, die er im Alter von 20 Jahren machte und auf welcher ihn seine Kamera begleitete. Die Fotografie sollte zuerst aber nur eine schöne Nebensache bleiben. Gemperle blieb dem Orientierungslauf treu, zuerst als Athlet, später arbeitete er sich bis zum Trainer der Schweizer Nationalmannschaft hoch. Ausserdem arbeitete er als Programmierer und Analytiker.

Rolf Gempere war schon in verschiedenen Wüsten unterwegs. Rolf Gemperle

In der Fotografie habe er anfangs nicht das grosse Business gesehen, sagt der 56-Jährige. Nichtsdestotrotz arbeite Gemperle schon früh daran, seine Passionen zu verbinden und Fotoreisen anbieten zu können. «Ich habe als Trainer gemerkt, wie gerne ich mit Menschen zusammenarbeite, deshalb hat das für mich gepasst», sagt er. Seit rund 15 Jahren arbeitet Gemperle nun hauptberuflich als Fotograf, alleine für dieses Jahr hat er elf Reisen in der ganzen Welt geplant. Alle Destination hat er vorher schon selbst rekognosziert. «Ich besuche die Länder und suche dann die schönsten Orte für meine Reisen aus», erklärt er.

Wenn gefrorene Fische wie Regenschirme aussehen

Bei seinen Reisen geht es dem Fotografen aber nicht nur darum, dass seine Kunden schöne Motive festhalten können, er möchte ihnen auch die Kultur der Länder näherbringen. Bei Reisen nach Russland führt er die Gruppe zwar auf den berühmten Roten Platz, geht mit ihnen aber auch auf lokale Fischmärkte im Osten des Landes: «Da ist es so kalt, dass die gefrorenen Fische wie Regenschirme in Kübeln gelagert werden.»

Auch die berühmten Polarlichter hatte Rolf Gemperle schon mehrmals vor der Linse. Rolf Gemperle

Bei einer Expedition geht es für Gemperle und seine Kunden in den Ural zu den Nenzen. Ein indigenes Volk aus traditionellen Rentierhirten. «Dort leben wir während der Reise mit den Nenzen zusammen und folgen ihrem Tagesablauf, egal ob es Eisfischen ist oder Rentiere hüten.» Wer jetzt glaubt, dass Gemperle ein Sprachentalent ist und sich überall auf der Welt unterhalten kann, täuscht sich. Er setzt vor allem auf lokale Partner vor Ort. Bei seinen Reisen sei auch schön öfters mal etwas schiefgegangen, erzählt der Hallwiler. Vor allem, wenn er in Russland unterwegs sei.

Ein ungeplanter Schwumm im See

So ist er mal auf einem zugefrorenen See eingebrochen. «Ich war auf einem Schlitten, der von einem Schneemobil gezogen wurde, ich hatte schon bemerkt, dass das Eis vor allem aus Schollen bestand und dachte mir, dass es schiefgeht.» Der Fotograf lag richtig, kurze Zeit später fand er sich im eiskalten Wasser wieder. Ein anderes Mal, mussten sie einen Lastwagen organisieren, weil das gemietete Auto eine Panne hatte. «Das Abschleppseil riss immer wieder, wir schafften es dann aber trotzdem zum Ziel. Leider war der Lastwagen beim letzten ‹Stutz› so überhitzt, dass er anfing zu brennen.» Für alle Probleme habe es aber immer Lösungen gegeben, sagt er.

Der Fotograf konnte schon Eisbären in freier Wildbahn fotografieren. Rolf Gemperle

Auch wenn Rolf Gemperle schon viele Orte und Ecken auf der Welt kennt, ist er immer wieder auf Erkundigungstour. Seine nächste Entdeckungsreise am 2. Februar geht in den Iran. Auch dort ist Rolf Gemperle wieder auf der Suche nach Orten, bei denen es seinen Kunden die Sprache verschlägt.

