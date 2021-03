Häusliche Gewalt Versuchte Tötung an Ehefrau in Schafisheim: 46-jähriger Mann verhaftet Nach einem schweren Fall von Häuslicher Gewalt in Schafisheim befindet sich eine 44-jährige Frau auf der Intensivstation. Die Kantonspolizei nahm den Ehemann unter dringendem Tatverdacht fest. 12.03.2021, 15.59 Uhr

Polizei und Rettungsdienst waren rasch vor Ort und fanden die Ehefrau leblos im Bett vor. (Symbolbild) Keystone

(luk) Tatort war ein Einfamilienhaus am Juraweg in Schafisheim. Aus der Familie ging in der Nacht auf Freitag, um 0.50 Uhr, die Meldung in der Notrufzentrale ein, dass etwas Schlimmes passiert sei.