Stadtrat «Mein Einsatz für Lenzburg soll keine Zwischenstation werden»: Barbara Portmann im Zukunfts-Interview Lenzburgs neue Stadträtin Barbara Portmann (GLP) zu ihrem Rücktritt aus dem Grossen Rat, ihren Ständeratsambitionen und den Tagesschulplänen in Lenzburg.

GLP-Stadträtin Barbara Portmann nach Ihrer Wahl im Herbst 2021.

Seit 2022 ist die Grünliberale Barbara Portmann Stadträtin in Lenzburg, sie machte letzten Herbst unter den drei Neuen das beste Ergebnis. Die 47-Jährige sitzt aber schon seit 2009 im Grossen Rat, seit 2014 war sie auch GLP-Fraktionspräsidentin. Am Dienstag hat sie nach über 13 Jahren ihren Rücktritt bekanntgegeben.

Frau Portmann, wie fühlen Sie sich seit Ihrem Rücktritt?

Mir geht es gut. Ich hatte mich schon länger mit dieser Entscheidung befasst und konnte mich gut vorbereiten. Trotzdem bin ich vorgestern früh und müde ins Bett gefallen, da hatte sich wohl doch etwas Anspannung angestaut. Der Entscheid war aber richtig. Für die Partei, für die Fraktion und auch für mich persönlich.

Nach der Verkündung Ihres Rücktritts haben Sie Standing Ovations erhalten.

Ja, das war schon emotional, weil ich es nicht erwartet hatte. Sowieso habe ich wahnsinnig viele herzige Reaktionen erhalten. In der Fraktion hatten mir alle etwas gebastelt, vom Parlamentsdienst habe ich eine Karte bekommen und viele Leute haben sich persönlich bei mir gemeldet, sei es mit lieben Mails oder Whatsapp-Nachrichten. Das hat mich sehr gefreut.

Warum sind Sie zurückgetreten?

Der Hauptgrund ist mein zusätzliches Amt als Stadträtin seit Anfang Jahr, das ungefähr ein Pensum von 50 Prozent braucht. Aber auch das Fraktionspräsidium war im Hintergrund eine recht hohe Belastung, um bei allen Themen à jour zu bleiben. Mit allem erreichte ich ein Gesamtpensum, das der Qualität meiner Arbeit nicht guttat. Ich habe dann zuerst bei meinem Job in der Baudirektion Zürich mein Pensum von 60 auf 50 Prozent reduziert. Die zweite Massnahme war der Rücktritt aus dem Grossen Rat. Jetzt habe ich den notwendigen Raum und auch Zeit für inhaltliche Weiterentwicklungen statt, gefühlt allem hinterherzurennen.

Was ist das zum Beispiel?

Ich kann nun in Lenzburg Themen in meinen Ressorts proaktiver angehen. Wir arbeiten beispielsweise an einer städtischen Klimastrategie, aber auch die per 2025/26 geplante Tagesschule beschäftigt uns. Deren Grundlagen haben wir dank des vom Verein Tagesschule Lenzburg eingereichten Konzepts. Es gibt nun Knackpunkte von Finanzierung, Klassengrössen bis zur genauen räumlichen Einbettung zu lösen. Die Tagesschule soll allen offen stehen und weder eine Elite- noch eine Restschule werden.

Was nehmen Sie als Stadträtin aus den über 13 Jahren Grosser Rat mit?

Es war eine tolle Zeit, die mein Leben sehr geprägt hat. Ich habe zu unterschiedlichsten Themen enorm viel gelernt, interessante Menschen diverser Herkunft und politischer Einstellung getroffen und den ganzen Parlamentsbetrieb kennen gelernt. Das alles hilft mir auch als Stadträtin. Etwa, um den Einwohnerrat nicht als notwendiges Übel zu sehen. Sondern als bereichernden Pool an Wissen, von dem die Weiterentwicklung der Stadt profitieren kann. Ausserdem macht der Wechsel in der Flughöhe, von Legislative zu Exekutive, meine Arbeit viel unmittelbarer. Ich merke die Auswirkungen direkter.

Haben Sie eine Lieblingserinnerung?

Ich habe geschätzt bei über 60 Vorstössen mitgewirkt, viele davon im Bereich Umwelt, aber doch auch nicht wenige querbeet. Einer der grössten politischen Erfolge war sicher mein Vorstoss von 2019, aus dem sich im kantonalen Aufgaben- und Finanzplan ein Klimaentwicklungsschwerpunkt ergab.

Im Raum stehen jetzt Kandidaturen für den National- oder Ständerat.

Für die Nationalratswahlen stehe ich, Nomination vorbehalten, zur Verfügung. Bezüglich Ständerätin sind die Überlegungen noch im Gange, wie eine allfällige Wahl mit dem Amt im Stadtrat vereinbar wäre. Denn mein Einsatz für Lenzburg soll nicht nur eine kurze Zwischenstation werden. Eine reine Alibikandidatur ist für mich keine Option. Dazu kommt die Frage nach der Vorbereitung auf den Wahlkampf. Ich müsste mir einiges an Dossierkenntnissen auf eidgenössischer Ebene aneignen, welche andere Kandidierende schon im Nationalrat erlangt haben. Dies will alles sorgfältig abgewogen sein.

Wäre eine Zusammenarbeit der Mitte-links-Parteien möglich?

Der Sitz der FDP von Thierry Burkart erscheint unbestritten. Der Fokus liegt beim SVP-Sitz von Hansjörg Knecht. Spätestens im zweiten Wahlgang braucht es eine Zusammenarbeit von Mitte-links, um gegen die SVP mit ihrem hohen Wähleranteil erfolgreich zu sein. Dafür müssen allfällige eigene Ambitionen zurückgestellt werden. Denn der Aargau soll im Ständerat richtig repräsentiert sein, ein FDP-Mann und ein SVP-Mann ergeben ein falsches Abbild. Es braucht jemanden von Mitte-links, idealerweise eine Frau.