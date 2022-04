Biker und Bikerinnen werden in die Schranken gewiesen

Gränichen Auf legalen Pfaden: Biken nur, wo es erlaubt ist – auch zum Schutz des Wildes Nicht nur, aber auch in Gränichen wird kreuz und quer durch den Wald gebikt. Das stört andere Waldnutzende und vor allem schreckt es Wildtiere auf. Der Verein Jagd Aargau verkündet freudig, dass ein Pilotprojekt das nun ändern soll. Eva Wanner Jetzt kommentieren 13.04.2022, 05.00 Uhr

Biken soll möglich bleiben – aber nur dort, wo es auch das Gesetz erlaubt. Symbolbild: Dominik Wunderli

Gränichen ist schon lange als Hotspot für Biker bekannt. So weit, so in Ordnung – wenn alles im gesetzlichen Rahmen bleibt. Das tat es aber nicht mehr; die legalen Pfade wurden regelmässig umfahren. Kreuz und quer durch den Wald zu biken ist aber nicht erlaubt. Oder wie es im kantonalen Waldgesetz heisst: Das Reiten und das Fahren «abseits von Waldstrassen und Waldwegen gehört zu den unzulässigen, nachteiligen Nutzungen des Waldes».