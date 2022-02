Die geplatzte Fusion kostete Seon nur 68 Franken.

Gescheiterter Zusammenschluss Der Seoner Ammann über die geplatzte Hochzeit mit Dürrenäsch und Hallwil: «Ich weiss nicht, wie lange die Gemeinden noch so weiterarbeiten können» Der Kredit für die Abklärung für einen Zusammenschluss scheiterte sowohl an der Gemeindeversammlung von Dürrenäsch als auch in Seon. Hans Peter Dössegger, Gemeindeammann von Seon, erklärt, was dies für den Seoner Steuerfuss bedeutet und wieso die Abklärungen Seon nur 68 Franken kosteten. Anja Suter Jetzt kommentieren 15.02.2022, 05.00 Uhr

Hans Peter Dössegger im Sitzungszimmer des Seoner Gemeindehauses. Sandra Ardizzone

Anfang des Jahres war klar, dass es zwischen Seon, Dürrenäsch und Hallwil keine Hochzeit geben würde. Die Beschlüsse der Gemeindeversammlungen der drei Gemeinden wurden rechtskräftig. Seon und Dürrenäsch sagten Nein zu den Abklärungen für einen Zusammenschluss, nur das kleine Hallwil wäre gerne vor den Traualtar getreten. Für den Seoner Gemeindeammann Hans Peter Dössegger war es eine Enttäuschung: «Natürlich fand ich es schade, wenn man voll hinter einem Projekt steht und es nicht zu Stande kommt.» Den demokratischen Entscheid akzeptiere er jedoch:

«Die Bürgerinnen und Bürger an der Gemeindeversammlung entscheiden über die Zukunft der Gemeinde.»

Im Nachhinein habe er überlegt, an was es gelegen habe, dass der Kredit für die Abklärungen abgelehnt wurde: «Wahrscheinlich war unsere Kommunikation mit ein Problem. Durch die Pandemie konnten wir die Informationsveranstaltung nicht so gestalten, wie wir gerne wollten. Wir hätten uns einen Apéro gewünscht, bei dem auch bilaterale Gespräche möglich gewesen wären.» Die Informationsveranstaltung aller drei Gemeinden im vergangenen Jahr sei zudem anders gelaufen, als er gedacht hätte, sagt der Gemeindeammann. Er habe mehr Diskussionen erwartet. «So wussten wir nicht, ob es verhältnismässig wenig Fragen gab, weil das Projekt bei allen auf Zustimmung stiess, oder weil es für viele nicht in Frage kam.»

Wieso Seon für das Projekt nur 68 Franken zahlte

Bereits die Vorabklärungen, die für eine Zusammenarbeit getroffen wurden, wurden vom Kanton finanziell unterstützt. Jede Gemeinde erhielt 5000 Franken. Somit belastet das gescheiterte Projekt die Gemeindekassen kaum, sagt der Gemeindeammann: Seon zahlt für das Projekt rund 68 Franken. Auch die anderen beiden Gemeinden müssen nicht tiefer in die Tasche greifen.

Seon wird auch in den kommenden Jahren ohne Fusion weiterhin bestehen können. «Wir sind derzeit in der Lage, dass wir unsere Verwaltungsstellen besetzen können und auch gleichwertige Stellvertreter finden», so Dössegger. In kleineren Gemeinden sei die Situation schwieriger. Man werde auch weiterhin die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden pflegen, sagt der Gemeindeammann. «Das haben wir schon immer und wollen wir auch nicht ändern.» Trotzdem sei es auf diese Art und Weise viel aufwendiger, fügt er an: «In der Privatwirtschaft ginge so etwas nicht, ich weiss nicht, wie lange die Gemeinden noch so weiterarbeiten können.»

Der Steuerfuss ist für die nächsten vier Jahre nicht in Stein gemeisselt

Anfang des Jahres hat der Gemeinderat Seon die Ziele für die Legislatur formuliert. Darunter auch das Ziel, den Steuerfuss von 108 Prozent beizubehalten. Laut des Gemeindeammannes sei es dafür unter anderem auch nötig, dass Seon einige gemeindeeigene Grundstücke veräussert. «Ansonsten wird es finanziell mit dem aktuellen Steuerfuss schwierig.» Dass das Verkaufen von Grundstücken in Seon alles andere als einfach ist, zeigen vergangene Gemeindeversammlungen. Dem Vertrag zur Veräusserung einer Parzelle an der Seetalstrasse stimmte die Gemeindeversammlung nur unter gewissen Voraussetzungen zu. An der vergangenen Wintergmeind beantragte der Gemeinderat zudem, eine Parzelle an der Ringstrasse zu veräussern, konnte die Anwesenden aber nicht von seinem Vorschlag überzeugen. «Solche Entscheide haben grösseren Einfluss auf die Gemeindefinanzen, als es die Abklärungen zu einem Zusammenschluss gehabt hätten», sagt Dössegger.

Nichtsdestotrotz plant der Gemeinderat weitere Grundstücksverkäufe an die Gemeindeversammlung zu bringen. Die grösste gemeindeeigene Parzelle im Dorfkern dürfe dabei die sein, auf der unter anderem das Seetalschulhaus und das Feuerwehrmagazin stehen. «Im Gebiet Mitteldorf besteht seit längerem ein behördenverbindlicher Entwicklungsrichtplan, der aufzeigt, wie sich das Zentrum entwickeln soll», sagt der Ammann. Dabei handelt es sich um das Gebiet, welches sich vom Feuerwehrmagazin bis zur Oberdorfstrasse erstreckt. Da das Seetalschulhaus aber Ausweichplatz für Schülerinnen und Schüler während der Sanierung und Aufstockung des Hertimatt 1 sein wird, liegen solche Pläne jedoch in der langfristigen Zukunft. «Eine Überbauung kann aber auch in Etappen erfolgen, wenn Bauprojekte entstehen, die dem Entwicklungsplan folgen.»

Das Feuerwehrmagazin soll neben das Hallenbad verschoben werden

Ein weiteres Investitionsprojekt wird derweil schon an die Sommergmeind in diesem Jahr kommen. Dabei handelt es sich um den Kredit für einen Projektwettbewerb. Zum einen soll neben dem Hallenbad Seon das neue Feuerwehrmagazin entstehen. Auch der FC Seon, dessen Wirkungsstätte gleich hinter dem allfälligen neuen Feuerwehrmagazin ist, benötigt für seine Anlage eine Sanierung und Erneuerungen. «Aufgrund der immer grösser werdenden Mitgliederzahl benötigt der FC ein drittes Fussballfeld und auch die Garderoben müssen angepasst werden», sagt Dössegger.

Hoffnung für die Finanzplanung der Gemeinde machen dem Gemeindeammann die aktuellen und zukünftigen Bauprojekte von Privatpersonen. «Wir sind auf die zusätzlichen Einwohnenden angewiesen», sagt er. Derzeit hat Seon 5232 Einwohnerinnen und Einwohner. Bei einer allfälligen Fusion aller drei Gemeinden wären es rund 7500 Einwohnerinnen und Einwohner gewesen.

