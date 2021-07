Gerichtsprozess Verfahren gegen eine 17-Jährige, weil sie dem Freund Nacktfotos schickte – er muss sich vor Gericht verantworten, weil er pornografische Bilder von Kleinkindern besass Der junge Mann landete vor Gericht , weil er Bilder austauschte, auf denen Kleinkinder missbraucht werden. Auch seine Freundin hatte ein Verfahren am Hals - weil sie ihm als Minderjährige Nacktfotos von sich schickte. Florian Wicki 27.07.2021, 18.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Aussenaufnahme des Bezirksgerichts Aarau. Severin Bigler

So einem Stresstest sind nicht viele Beziehungen ausgesetzt. Die damals 16-jährige Melanie (Name geändert) hat – wie es wohl viele Jugendliche aus Leichtsinn tun – ihrem Freund Michael (Name geändert) Nacktbilder und eindeutige Videos von sich geschickt.

Diese Aufnahmen sind bei der Justiz gelandet, denn: Michael war zu diesem Zeitpunkt erstens schon 20 Jahre alt und hatte zweitens aus einem Gruppenchat noch weitere Bilder erhalten und abgespeichert, auf denen Kinder – zum Teil noch nicht mal der Pubertät nahe – in eindeutig sexuellen Handlungen zu sehen sind, die hier aus Pietätsgründen gar nicht weiter ausgeführt werden müssen. Zudem hat er solche Bilder auch einem früheren Kollegen weitergeschickt, der früher oder später selber vor der Justiz antraben muss, und von diesem im Gegenzug weiteres Bildmaterial erhalten.

Melanie musste – als 16-Jährige höchstwahrscheinlich zusammen mit den Eltern – zur Einvernahme antraben und erklären, was es mit den Aufnahmen auf sich hat. Denn grundsätzlich hat sie sich auch strafbar gemacht, wie die Aargauer Staatsanwaltschaft auf Anfrage erklärt:

«Grundsätzlich ist es wichtig zu wissen, dass sich auch Minderjährige strafbar machen, wenn sie von sich selbst kinderpornografisches Material herstellen und dieses an Erwachsene oder andere Kinder unter 16 Jahren verbreiten.»

Straffrei sei einzig die Konstellation, wenn zwei über 16-jährige Minderjährige voneinander einvernehmlich solches Material herstellen oder besitzen. Soll heissen, zwei 16-Jährige dürfen sich gegenseitig Nacktbilder von sich selber schicken, eine 16- und ein 24-Jähriger jedoch nicht, auch wenn das Ganze einvernehmlich geschieht:

«Vorliegend war der Beschuldigte zum Tatzeitpunkt 20 Jahre alt, womit diese Ausnahmeregelung nicht greift.»

Das Verfahren gegen Melanie wurde von der Jugendanwaltschaft Basel-Landschaft aufgenommen und gleich wieder eingestellt. Auch Michael, der ohne Anwalt vor Gericht erschienen ist, wurde von Bezirksgerichtspräsident Leiser nicht für die Bilder seiner Freundin verurteilt. Es sei nicht logisch, dass eine 16-Jährige aus dem Schutzalter ist und somit auch mit einem 20-Jährigen Geschlechtsverkehr haben darf, diesem aber keine Nacktbilder von sich schicken dürfen soll.

Verurteilt wurde er aber, weil er eine Vielzahl an Bild- und Videoaufnahmen besass, auf denen Kinder missbraucht werden, und weil er diese auch weiterschickte. Die Staatsanwaltschaft hat dafür eine bedingte Freiheitsstrafe von zehn Monaten sowie eine Geldbusse von 7500 Franken gefordert. Das mag für juristische Laien hoch klingen, werden doch etwa Autofahrer, die jemanden totgefahren haben, zum Teil zu deutlich weniger hohen Strafen verurteilt.

Die Staatsanwaltschaft hält die Strafforderung für angemessen, wie sie erklärt:

«Dem Beschuldigten wurden mit der Anklage dutzendfache Begehungen betreffend Besitz, Konsum und Verbreitung von kinderpornografischem Material vorgeworfen.»

Die Maximalstrafe für ein einziges verschicktes Bild liege bei fünf Jahren Freiheitsstrafe, die beantragten zehn Monaten also im niedrigen Bereich.

Richter Leiser reduzierte die geforderte Strafe und verurteilte Michael zu acht Monaten bedingt und einer Busse von 2000 Franken. Die tiefere Freiheitsstrafe ist dem Wegfall des Delikts mit der Freundin geschuldet, die tiefere Busse dem Umstand, dass er gerade eine Zweitlehre absolviert. Aber verurteilt werden müsse er, erklärte Leiser, schliesslich stehe hinter solchen Bildern derart viel Leid, dass sich Michael auch nicht damit rausreden könne, er habe die Bilder zwar gespeichert und auch weitergeschickt, aber bloss als Teil eines grösseren Bildpakets, ohne dessen genauen Inhalt zu kennen. Auch die Verfahrenskosten von 1090 Franken und die Anklagegebühr von 1400 Franken muss er selber tragen.

Mit dem Urteil wird Michael ausserdem für den Rest seines Lebens jede berufliche oder organisierte ausserberufliche Tätigkeit verboten, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst. Auch das wirkt hart, kann lebenslang bei einem 21-Jährigen doch eine wirklich lange Zeit sein. Doch weder der Richter noch die Staatsanwaltschaft hatten eine Wahl, wie Letztere erklärt:

«Seit der Gesetzesrevision vom 1. Januar 2019 ist ein solches lebenslängliches Berufsverbot automatische Folge einer Verurteilung wegen Herstellens oder Verbreitens von kinderpornografischem Material.»

Dieser scharfe Mechanismus entspreche durch die vom Volk mit 63 Prozent Ja-Stimmen angenommene Initiative «Pädophile sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen» dem direkten Willen des Gesetzgebers.

Michael, der in kurzen Hosen vor Gericht erschienen ist, sagte nach Prozessende, er sei zwar froh, dass die Busse reduziert wurde, die hätte ihn als zukünftigen Lehrling durchaus in finanzielle Nöte gebracht. Gleichzeitig wisse er aber, dass er nun die nächsten zwei Jahre lang mit einem Fuss im Gefängnis stehe, sich also gar keinen Fehltritt mehr leisten dürfe. Und auch den Lehrmeisterkurs, den er in seinem neuen Beruf bereits anvisiert habe, könne er nun aufgrund des lebenslangen Tätigkeitsverbots vergessen. Dafür ist er immer noch mit seiner Freundin zusammen, was nach der ganzen Geschichte auch nicht selbstverständlich ist.