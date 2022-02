Wie geschlechtergerecht schreiben unsere Gemeinden?

Gendergerechte Sprache Teufenthaler:innen, Unterentfelder*innen, Bottenwiler und DürrenäscherInnen: Wie geschlechtergerecht sind die Gemeinden? Geschlechtergerechte Sprache ist mittlerweile ein politisches Reizthema. Die Gemeinden in der Region Aarau, Lenzburg, dem Wynen- und Suhrental handhaben das Thema sehr unterschiedlich, wie eine Umfrage der AZ zeigt. Valérie Jost Jetzt kommentieren 07.02.2022, 21.31 Uhr

Das Gendersternchen wird selten verwendet. Das generische Maskulinum mittlerweile aber auch.

Ärzte, Mieter, Stimmbürger: Das generische Maskulinum, die Verwendung nur der männlichen Form, ist in vielen Texten noch immer Standard; wenn auch oft mit dem Zusatz, Frauen seien «mitgemeint». Studien zeigen aber: Wer «Arzt» liest, denkt nicht an eine Frau, sondern an einen Mann.

Im verbindlichen Leitfaden des Bundes für die Bundesverwaltung heisst es etwa: «Texte sind geschlechtergerecht zu verfassen und so zu formulieren, dass sie weder Männer noch Frauen sprachlich diskriminieren.» Doch spezielle Schreibweisen sorgen oft für Zündstoff. Zuletzt an der Alten Kantonsschule Aarau, die gemäss Regierungsrat den Genderstern («Schüler*innen») nicht benutzen darf – er sei ein politisches Statement.

Wie handhaben es die Gemeinden der Region? Die AZ hat 57 Gemeinden angefragt und 36 Antworten erhalten. Sie zeigen: Das generische Maskulinum stirbt aus, es wird von kaum einer Gemeinde ausschliesslich genutzt: Bottenwil nutzt daneben beide Formen («Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter»). Ebenso Wiliberg, das als dritte Option das Binnen-i («MitarbeiterInnen») nutzt. Schafisheim nutzt auch beide Formen, aber auch neutrale Formulierungen («Mitarbeitende») und den Doppelpunkt («Mitarbeiter:innen»).

Und Teufenthal schreibt in offiziellen Reglementen das generische Maskulinum, aber sonst grundsätzlich den Doppelpunkt: «Dieser wird von Vorlese-Apps und Tools nicht mitgelesen, sondern als Pause betont. Dies ist für Menschen mit Seheinschränkung einfacher zu hören und bringt sich auch optisch besser in den Fliesstext ein», so die stellvertretende Gemeindeschreiberin Sara Meyer.

Varianten-Mix und fehlende Diskussion

Die meisten Gemeinden schreiben sowohl die männliche als auch die weibliche Form («Stimmbürgerinnen und Stimmbürger»). Weit dahinter folgen Binnen-i und neutrale Formulierungen, danach Genderstern und Schrägstrich, generisches Maskulinum und Doppelpunkt.

Allgemein scheint eine Unsicherheit zu herrschen, wie man es denn machen soll. Peter Neukomm, Gemeindeschreiber in Moosleerau, erklärt etwa: «Es ist nicht immer einfach zu bestimmen, welche Form gesellschaftlich nun die ‹richtige› ist. Daher entsteht ungewollt ein Mix.» Damit hat Neukomm recht: Auf vielen Websites der Gemeinden herrscht ein buntes Durcheinander verschiedener Formen.

Das mag damit zusammenhängen, dass gendergerechtes Schreiben in vielen Gemeindeverwaltungen gar nicht thematisiert wird – jeder und jede macht, wie er oder sie will. Brigitte Hodel von der Gemeinde Leimbach schreibt etwa, der Gemeinderat habe «bezüglich Schreibweisen noch nie einen Beschluss gefasst, weshalb diese innerhalb der Verwaltung denn auch verschieden angewendet werden».

Und in Staffelbach hat man sich «bis heute keine Gedanken gemacht». Ähnlich klingt es etwa aus Rupperswil, Reitnau, Egliswil oder Dürrenäsch («wir haben uns bisher nicht näher damit beschäftigt, sondern einfach die Schreibformen, die wir immer verwendet haben, weiter verwendet»).

«Unleserlichkeit» versus «Platz für alle Geschlechter»

In den grösseren Zentren sind die Antworten differenzierter. So gibt es in Lenzburg zwar auch noch keine einheitliche Schreibweise, doch sei ein Sprachleitfaden in Erarbeitung. Bis dahin werden Doppelformen oder neutrale Formen genutzt. Und in Aarau achtet man etwa «besonders darauf, dass keine Zielgruppen ausgeschlossen werden. Texte müssen auch von Ausländerinnen und Ausländern (mit geringen Deutschkenntnissen), von Menschen mit Behinderung oder von der älteren Zielgruppe verstanden werden.» Die Stadt verzichte deshalb auf Genderstern und Doppelpunkt.

Argumente wie Lesefluss und Verständlichkeit geben auch andere Gemeinden als Grund gegen neuere Schreibweisen an (etwa Niederlenz und Schöftland). Aus Hunzenschwil heisst es: «Genderstern, Doppelpunkt, Schrägstrich oder wie auch immer empfinden wir als mühsam zum Lesen›. Der Text wird dadurch künstlich verkompliziert und ‹unleserlicher› gemacht.» Und Densbürens Gemeindeschreiberin Margrit Stüssi sagt: «Ich persönlich unterstütze die neueste Entwicklung mit den Schreibweisen zur Gendermarkung überhaupt nicht.»

Währenddessen schreibt Gemeindeschreiber Stefan Ackermann aus Schafisheim: «Ich persönlich befürworte den Doppelpunkt; er zeigt im Wort eine kleine Pause an. Das gibt Raum, um an alle Geschlechter zu denken. Anfänglich hatte ich jedoch sehr Mühe damit, weil meiner Ansicht nach ein Doppelpunkt nicht in ein Wort gehört. Aber man lernt ja schliesslich nie aus.»

Dass neben Frauen und Männern an weitere Geschlechter gedacht wird, ist auch in Unterentfelden, Kölliken, Biberstein, Leimbach und Suhr der Fall – hier wird bewusst der Genderstern, die inklusivste aller Schreibweisen, verwendet wird. Bibersteins Gemeindeschreiber Stephan Kopp erklärt: «Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass Verwaltungen vorausgehen und Bereitschaft zeigen müssen, auch sprachlich zeitgerecht unterwegs zu sein.»

Und aus Suhr teilt der Kommunikationsverantwortliche Pascal Nater mit, die Gemeinde sei «viel zu bunt für ein generisches Maskulinum», weshalb oft der Genderstern verwendet werde. «Damit setzen wir ein Zeichen, dass wir auch Menschen ansprechen, die sich nicht ausschliesslich weiblich oder männlich definieren.»

