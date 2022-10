Seenger Gemeinderat möchte 18 Prozent mehr Lohn

Gemeindeversammlung Nachzügler in der Region: Auch der Seenger Gemeinderat möchte rund 18 Prozent mehr Lohn Viele Gemeinden passten die Besoldung des Gemeinderates auf die neue Legislatur an. In Seengen wartete man bewusst ein Jahr, um den Mehraufwand ohne Schulpflege besser einschätzen zu können. Ebenfalls aktualisieren möchte der Gemeinderat den Stellenplan bei der Verwaltung, den Steuern und dem Unterhalt. Anja Suter Jetzt kommentieren 26.10.2022, 05.00 Uhr

In Seengen möchte der Gemeinderat mehr Lohn und mehr Stellenprozente auf der Gemeinde. Daniel Vizentini

Wer im Gemeinderat sitzt und vielleicht auch noch das Amt als Vizeammann oder Frau Gemeindeammann innehat, wird dafür entlohnt. Diese Gemeinderatsbesoldungen wurden vielerorts mit der neuen Legislatur per Januar 2022 angepasst. In Seengen änderte sich damals nichts, doch jetzt, ein Jahr später, möchte der Gemeinderat gerne etwas an seinem Lohn ändern ‒ per Januar 2023.