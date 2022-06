Dürrenäsch braucht Zusatzkredit für die Mehrzweckhalle

Gemeindeversammlung Maschinen und Mobiliar vergessen: Dürrenäsch braucht für die neue Mehrzweckhalle einen Zusatzkredit Vor drei Jahren bewilligte der Souverän an der Gmeind 11,5 Millionen Franken für die Sanierung des Schulhauses und den Neubau der Mehrzweckhalle. An der Gmeind am 24. Juni beantragt der Gemeinderat nochmals einen Kredit von 116'500 Franken. Auch geht es um die Einführung von Tempo 30. Anja Suter 21.06.2022, 05.00 Uhr

Im 11,5-Millionen-Kredit war auch die Sanierung des Dürrenäscher Schulhauses enthalten. Alex Spichale

Die politische Geschichte rund um die Mehrzweckhalle in Dürrenäsch dauert schon mehr als ein Jahrzehnt. Die vorgeschlagenen Projekte scheiterten sowohl an der Gemeindeversammlung als auch nach einem Referendum an der Urne. Im Mai 2019 stimmte der Souverän an der Gemeindeversammlung dann aber einem Kredit in der Höhe von 11,5 Millionen Franken zu. Damit sollte die Mehrzweckhalle saniert und neu gebaut sowie das Schulhaus saniert werden.

Diskussionen gab es dann ab der Farbwahl. Beim Schulhaus entschied sich die Gemeinde, die Farbe nochmals anzupassen und wechselte von Grau zu Hellgrau. Und auch mit der Farbe der Mehrzweckhalle (der dunklen, schlammfarbenen Holzschalung) waren nicht alle Dürrenäscherinnen und Dürrenäscher zufrieden. In einem offenen Brief kritisierten sie das Farbkonzept. Der Gemeinderat reagierte auf das Schreiben, es blieb in diesem Fall aber bei der gewählten Farbe.

Zusatzkredit, weil das Mobiliar nicht eingerechnet wurde

Inzwischen sind die Arbeiten bei der neuen Mehrzweckhalle weit fortgeschritten, im September soll die Schlüsselübergabe und der Tag der offenen Tür stattfinden. Zuvor beantragt der Gemeinderat jedoch nochmals einen Zusatzkredit von 116'500 Franken für das Projekt. Bei der Planung habe man leider vergessen, für den Unterhalt der Mehrzweckhalle entsprechenden Posten für Maschinen, Geräte und Werkzeuge zu berücksichtigen, heisst es in der Vorlage. Ebenfalls nicht miteinberechnet wurde die Ausrüstung der Halle mit mobilen Sportgeräten, Garderobenständern oder die Anschaffung von Sanitätsmaterial.

Dieser Antrag für einen Zusatzkredit ist im Sinne der Transparenz zu sehen. «Der Gemeinderat möchte die unabdingbaren Aufwendungen nicht einfach per Kreditüberschreitung im Gesamtbudget verschwinden lassen oder das Schulressort belasten», heisst es weiter.

Ein Kreditantrag, der viel zu diskutieren geben dürfte, ist jener für die flächendeckende Einführung von Tempo 30 in der Gemeinde. Der Gemeinderat liess vom Planungsbüro auch zwei andere Varianten ausarbeiten, plädiert jedoch aus Sicherheitsgründen für eine Tempo-30-Zone in der gesamten Gemeinde mit Ausnahme der Kantonsstrassen und dem Industriegebiet.