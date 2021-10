Fusion Bereits 2026 könnten Seon, Dürrenäsch und Hallwil fusionieren – vorher stehen aber noch viele Entscheidungen an An einer Informationsveranstaltung standen die Gemeinderäte von Seon, Hallwil und Dürrenäsch den Anwesenden Rede und Antwort. Diese interessierte vor allem der Steuerfuss, allfällige Machtgelüste, und was passiert, wenn eine Gemeinde aussteigt. Anja Suter Jetzt kommentieren 29.10.2021, 18.00 Uhr

Setzen sich für eine Zusammenarbeit ein: (von links) Peter Weber, externer Berater, Seoner Gemeindeammann Hans Peter Dössegger, zukünftige Frau Vizeammann von Dürrenäsch Vroni Merz und der Hallwiler Gemeindeammann Walter Gloor. Anja Suter

Seon, Dürrenäsch und Hallwil planen eine Ménage-à-trois: Seit März dieses Jahres ist bekannt, dass zwischen den drei Gemeinden Gespräche betreffend einer Zusammenarbeit oder sogar einer Fusion laufen. An einer Informationsveranstaltung präsentierten die Gemeinderäte erstmals ihre Ideen, den aktuellen Stand und die Pläne für die Zukunft. Das Wichtigste vorweg: Falls es zu einer Fusion kommen sollte, ist diese erst in etwas mehr als vier Jahren vorgesehen, per 1. Januar 2026. Was für viele noch wichtiger sein dürfte: Die Stimmberechtigten haben das letzte Wort bei der Entscheidung, ob es zu einer Fusion kommt – und sie werden in jeder Gemeinde mindestens dreimal Ja sagen müssen.

Einen möglichen Fahrplan bis zum Januar 2026 und wie die Idee überhaupt entstanden ist, präsentierten der Seoner Ammann Hans Peter Dössegger, die zukünftige Frau Vizeammann von Dürrenäsch (ab Januar 2022) Vroni Merz und der Hallwiler Ammann Walter Gloor zusammen mit dem externen Berater Peter Weber.

Rosinenpickerei soll nicht gefördert werden

Erste Gespräche zu einer Zusammenarbeit gab es bereits im November 2019. Damals sassen noch mehr Gemeinden am Tisch. Bilaterale Diskussionen gab es mit Egliswil, Schafisheim und Seengen. Besprechungen unter allen Gemeindeexekutiven der Gemeinden Birrwil, Boniswil, Dürrenäsch, Hallwil, Leutwil und Seon. Nach und nach sagten Kandidaten ab. Einige mit einer kurzen Mitteilung, andere erst kurz vor Schluss. Eine Rosinenpickerei wolle man nicht, so Hans Peter Dössegger. «Wir möchten nicht fördern, dass einige Gemeinden sich nur bei den Punkten beteiligen, wo sie profitieren möchten.»

Der nächste Schritt: die Gemeindeversammlungen in Dürrenäsch am 19. November und in Seon und Hallwil am 26. November. Dort entscheiden die Stimmbürger der drei Gemeinden über einen Kredit für vertiefte Abklärungen. Die Projektorganisation sieht vor, dass das Projekt extern begleitet wird. Dies übernimmt Peter Weber der PW Consulting. Der 63-Jährige wurde 2004 zum Ammann der damals noch eigenständigen Gemeinde Wil gewählt. 2010 wurde er Gemeindepräsident der Fusionsgemeinde Mettauertal.

Weber erklärte, dass beim Projekt auf die Mitwirkung der Bevölkerung gezählt wird. Nebst dem Projektausschuss, der aus Ammännern, Vizeammännern, Gemeindeschreiberinnen, externen Beratern und Fachpersonen des Kantons besteht, sollen auch Facharbeitsgruppen gebildet werden. Acht Gruppen mit verschiedenen Themenfeldern wie Finanzen, Bildung, Kultur und Soziales sind geplant. Nebst den Ressortgemeinderäten, Verwaltungsmitarbeitern und Kommissionsmitgliedern sollen dort auch zwei bis drei Bewohner jeder Gemeinde teilnehmen. «Die Facharbeitsgruppen bestimmen den aktuellen Zustand, und was sich durch einen allfälligen Zusammenschluss ändern würde», so Weber.

Kosten für alle Gemeinden gleich

Die Kosten für das Projekt, das an den Versammlungen bewilligt werden soll, liegt bei 240'000 Franken. Es sei beschlossen worden, die Kosten zu gleichen Teilen zu tragen, sagte Walter Gloor. Auch der Kanton finanziert das Projekt mit. Für die Vorarbeiten zahlte er 5000 Franken pro Gemeinde. Nach den Gemeindeversammlungsbeschlüssen Ende November folgen 25'000 Franken pro Gemeinde; unabhängig vom Resultat. Netto zahlt jede Gemeinde 50'000 Franken.

Jede Facharbeitsgruppe gibt nach ungefähr zwölf Monaten Arbeit einen Schlussbericht ab, dies ist für März 2023 geplant. Danach wird der Grundsatzentscheid gefällt, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht. Bereits im August könnte an den Gemeindeversammlungen über eine Fusion entschieden werden. Dann würde im November 2023 eine Urnenabstimmung folgen (obligatorisches Referendum).

Am Steuerfuss soll es nicht liegen

Die Besucher des Infoabends – aus allen drei Gemeinden – zeigten sich interessiert und hatten einige Fragen. Eine klare Abneigung äusserte niemand. Ein Votant wollte wissen, was passiere, wenn eine Gemeinde sich bereits im November gegen den Kredit entschiede. «Die Gesamtkosten werden dann unter den zwei anderen Gemeinden verteilt und diese machen weiter», erklärte Walter Gloor. Einen Hallwiler (Steuerfuss 127 Prozent) interessierte, wie man die Akzeptanz der Bürger bei einer allfälligen Steuerfusserhöhung (Seon hat 108 Prozent, Dürrenäsch 105 Prozent) einschätze. «Am Steuerfuss misst der Bürger viel, weil es ihm wehtut», so Hans Peter Dössegger. Es gebe auch andere gebunden Kosten, die ein grösseres Problem seien. Man sei überzeugt, dass man bei einer allfälligen Fusion einen Steuerfuss präsentieren könne, den alle akzeptieren werden. Ein Dürrenäscher sagte, er sei mit vielen Vorbehalten gekommen, einige hätten sich aber verflüchtigt. Dennoch hatte er gewisse Bedenken:

«Ich habe das Gefühl, dass Seon Machtgelüste hat und sich vergrössern möchte.»

Die Idee zur Fusion sei nicht von Seon gekommen, sondern von einer anderen Gemeinde, die nicht mehr am Projekt beteiligt sei, sagte Hans Peter Dössegger. Zudem bestehe Seon nicht darauf, ein neues Gemeindehaus zu bauen, vielmehr sei man auch bereit, mit Abteilungen in andere Gemeinden zu ziehen. Der Votant aus Dürrenäsch verstand zudem nicht, wieso Leutwil nicht am Projekt teilnimmt. «Wir haben Leutwil mehrmals angesprochen und bis zum Schluss auf eine Mitarbeit gehofft, aber sie wollten nicht», erklärte Vroni Merz.

Der letzte Votant fand klare Worte zur Angst, die Autonomie der eigenen Gemeinde zu verlieren. «Mich stört bei den Gemeindeversammlungen nur eines: der Stimmanteil», sagte er. Man könne nicht Autonomie fordern, aber die Demokratie nicht leben. Passend dazu wählte Walter Gloor seine Schlussworte und bat die Anwesenden, zahlreich an der Gemeindeversammlung zu erscheinen.