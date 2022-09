Drei Fricktaler überqueren den Hallwilersee

Fricktal Drei Freunde überqueren den Hallwilersee: Beim Wettkampf schwimmen sie nicht auf Zeit Felix Wunderlin, Nadija Döbeli und René Keller nehmen am Samstagmorgen am Hallwilerseeschwimmen teil. Die beiden Männer gehören zu den ältesten Teilnehmern beim Wettkampf am Hallwilersee. Anja Suter Jetzt kommentieren 01.09.2022, 19.00 Uhr

Felix Wunderlin, Nadija Döbeli, und René Keller, von links, nehmen alle am 52. Hallwilerseeschwimmen teil. Bild: Severin Bigler

Im Sommer lockt der Hallwilersee ganze Wellen von Menschen an, die entspannen wollen, Abkühlung suchen oder einen Schwumm machen. Mit den sinkenden Temperaturen werden aber auch die Menschenmassen, die sich am Seeufer tummeln, kleiner. Immer weniger Schwimmerinnen und Schwimmer trauen sich ins Wasser.

Am Samstagmorgen werden sich aber schätzungsweise 200 bis 250 Personen in Beinwil am See versammeln, um dann mit dem Schiff nach Meisterschwanden gefahren zu werden. Dann geht der Weg wieder zurück: Dieses Mal aber als Schwimmer, die den See anlässlich des Hallwilerseeschwimmens überqueren.

Mittendrin unter den Teilnehmenden sind dann auch Felix Wunderlin, Nadija Döbeli und René Keller. Für das Fricktaler Trio wird es nicht die erste Überquerung, sondern die achte, vielleicht aber auch die neunte oder zehnte. Einig sind sie sich die Schwimmer auch nach einer kurzen Diskussion nicht. «Ich kann es nicht mehr zählen», sagt René Keller. Und auch Felix Wunderlin und Nadija Döbeli sind sich nicht sicher, wann sie den Hallwilersee zum ersten Mal überquert haben.

Einer schwimmt auch über Ländergrenzen

Die drei Schwimmer haben sich bei ihrem liebsten Hobby kennen gelernt. Das sie heute alle anders ausüben. Felix Wunderlin ist häufig im Rhein anzutreffen. «Ich schwimme dann auch mal bis nach Deutschland», witzelt er. Nadija Döbeli und René Keller zieht es hingegen in die Badi in Frick. «Du bist soviel dort, dass du eigentlich auch ein Zelt aufstellen könntest», witzelt Döbeli in Richtung von Keller. Doch auch sie selbst sei viel im Wasser anzutreffen: «Für das Schwimmen lasse ich alles stehen und liegen», sagt Döbeli.

Döbeli ist 56 Jahre, Wunderlin 70 Jahre und René Keller 67 Jahre alt. Die beiden Männer gehören somit zu den ältesten Teilnehmern des Schwimmens. Auf die Frage, ob sie für die Überquerung trainieren, lachen die drei. «Das Training findet bei mir das ganze Jahr über statt», sagt Keller und ergänzt: «Ich schwimme nicht auf Zeit, sondern nach meinem Tempo.» Dadurch sei er im Nachhinein jeweils auch nicht ausgepowert. «Ich könnte problemlos noch weiterschwimmen.»

Keller ist sich Seeüberquerungen gewöhnt, er hat schon an den verschiedensten in der ganzen Schweiz teilgenommen. Döbeli genau so: «Im Walensee war das Wasser bisher am kältesten.» Für Wunderlin ist die Überquerung des Hallwilersee die einzige, an der er teilnimmt. Aber auch er hetzt nicht. «In meinem Alter schwimme ich nicht mehr auf Leistung, sondern geniesse das Schwimmen.»

Dieses Jahr wird die Strecke ein wenig länger

Die Aufregung vor der Überquerung sucht man bei dem Trio vergeblich. «Das war eigentlich nur beim ersten Mal vor vielen Jahren», sagt Döbeli. Mittlerweile sind die drei Teilnehmenden entspannt und freuen sich auf das Erlebnis und diskutieren, in welchen Stilen sie schwimmen möchten. «Wenn man immer die gleichen Bewegungen macht, können die Muskeln ermüden», sagt Keller.

Dieses Jahr gibt es für die Schwimmenden eine neue Strecke. Normalerweise ging die Strecke von Birrwil nach Meisterschwanden und war rund 1,6 Kilometer lang. Aufgrund des 100-Jahr-Jubiläums vom Strandbad Beinwil am See wurde jedoch eine Änderung vorgenommen. Die Teilnehmenden starten in Meisterschwanden und kommen in Beinwil am See ins Ziel. Mit der neuen Streckenführung gibt es auch mehr zu schwimmen. Die Strecke ist rund zwei Kilometer lang.

Obwohl das Fricktaler Trio schon einige Seeüberquerungen absolviert hat, ist die Begeisterung für das Event am Samstagmorgen präsent. «Für mich ist die Überquerung eine Herausforderung und ein Ereignis», sagt Felix Wunderlin. «Man schwimmt zusammen mit vielen anderen Teilnehmenden», ergänzt Nadija Döbeli. Und René Keller, der schon viele Überquerungen im Land gemacht hat, sagt: «Die Hallwilerseeüberquerung ist ein Event. Dank der Absperrung und den Booten kann man sicher schwimmen.»

