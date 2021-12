Sozialhilfequote sinkt in der Mehrheit der Westaargauer Gemeinden

Finanzielle Not Trotz Corona sind die Sozialhilfefälle in den meisten Gemeinden rückläufig: Ein Vergleich der Quoten im Westaargau Die Gemeinde Burg hat neu die höchste Sozialhilfequote in der Region. Auch wenn sich die Pandemie im Jahr 2021 noch nicht wie befürchtet bemerkbar machte, rechnet die Gemeinde mit einem weiteren Anstieg. Zara Zatti Jetzt kommentieren 22.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In den meisten Westaargauer Gemeinden mussten 2020 nicht mehr Menschen aufs Sozialamt. Symbolbild: Keystone

Im Frühling 2020 schlug die Coronapandemie mit voller Wucht ein. Die Wirtschaft und damit auch die Arbeitnehmer litten. Dennoch sank die Sozialhilfequote bei der Mehrzahl der Westaargauer Gemeinden im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr. In 26 von 57 Gemeinden sank der Prozentsatz der Sozialhilfebeziehenden an der Gesamtbevölkerung, in 21 nahm er zu und in sieben Gemeinden blieb er gleich. Bei Gemeinden mit weniger als vier Dossiers weist der Kanton aus Datenschutzgründen keine Zahlen aus, in drei Gemeinden kann also keine Aussage darüber gemacht werden, wie sich die Anzahl der Personen, die Sozialhilfe beziehen, verändert hat. Ein Dossier bildet eine Unterstützungseinheit ab und kann eine oder mehrere Personen – zum Beispiel eine Familie – umfassen.

Im gesamten Kanton Aargau nahmen gemäss der kantonalen Statistik im Jahr 2020 13’782 Personen – 2,0 Prozent der Bevölkerung – Sozialhilfe in Anspruch. Auch kantonal sank die Quote im Vergleich zum Jahr 2019 um 0,1 Prozent. Der Kanton vermutet, dass eine Auswirkung auf die Sozialhilfe durch die wirtschaftlichen Hilfeleistungen verhindert werden konnte.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mit 5,5 Prozent die höchste Sozialhilfequote im Westaargau hatten 2020 die Gemeinden Burg und Unterkulm im Bezirk Kulm. Danach folgen Suhr (4,9), Oberentfelden (4,3), und Lenzburg (3,8). Die grösste Stadt im Kanton, Aarau, liegt mit 3,4 Prozent auf dem fünften Platz. Grundsätzlich haben Städte und grosse Gemeinden auch einen höheren Anteil an Sozialhilfebezügern, weil sie über einen grösseren lokalen Arbeitsmarkt und ein vielfältigeres Wohnungsangebot verfügen. Dies zeigt sich auch in der Statistik. Unter den sechs Gemeinden mit der höchsten Sozialhilfequote haben vier über 8000 Einwohner.

Überdurchschnittlich viele Minderjährige und Ausländer in Burg

Burg ist mit seinen 1046 (Stand Juni 2021) Einwohnerinnen und Einwohnern eine eher kleine Gemeinde. Im Jahr 2020 bezogen 55 Personen Sozialhilfe. Seit dem Jahr 2015 ist die Sozialhilfequote um 2,1 Prozentpunkte gestiegen. Thomas Etter ist Stellenleiter des regionalen Sozialdienstes der Gemeinden Burg, Menziken und Reinach. Zum Anstieg sagt er: «Mit der Flüchtlingswelle in den Jahren 2015 und 2016 hat Burg eine überdurchschnittliche Falllast erhalten. Zudem dürfte der Wohnungsmarkt auch dazu beigetragen haben, dass sich mehr Personen in Burg niedergelassen hatten.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Was in Burg auffällt: Der Anteil an Kindern und Jugendlichen, die von der Armut mitbetroffen sind, ist überdurchschnittlich hoch: 36,4 Prozent der Sozialhilfebezüger, also mehr als ein Drittel, waren im Jahr 2020 minderjährig. Im kantonalen Schnitt beträgt der Anteil an unter 18-Jährigen 29,5 Prozent. Ebenfalls deutlich über dem kantonalen Durchschnitt (55,7 Prozent) liegt mit 74,5 Prozent der Ausländeranteil der Sozialhilfebeziehenden. Dieser stieg im Vergleich zum Vorjahr nochmals um 14 Prozent.

Ab 2022 wird mit einem Anstieg bei der Sozialhilfe gerechnet

Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (Skos) geht davon aus, dass sich die Sozialhilfe in mittlerer Zukunft auf einen starken Anstieg der Fallzahlen vorbereiten muss. Bis 2023 prognostiziert sie einen Zuwachs von 13,8 Prozentpunkten gegenüber 2019. Wie Etter sagt, dürften die Fallzahlen für die Gemeinde Burg im Jahr 2021 aber rückläufig sein, der grosse Zuwachs an Sozialhilfegesuchen sei nicht eingetroffen: «Offenbar nützten die wirtschaftlichen Massnahmen aufgrund der Pandemie nicht schlecht.» Dennoch habe es beim RAV arbeitslose Personen, die irgendwann ausgesteuert würden, wenn sie keine Arbeit finden würden. «Aus diesem Grund erwarten wir im Jahr 2022 oder 2023 einen Anstieg der Fallzahlen in der Sozialhilfe.»

In Gemeinden mit einer kleinen Bevölkerung schlagen sich einzelne Wegzüge oder Zuzüge von Sozialhilfeempfängern schnell statistisch nieder. So etwa in der Gemeinde Densbüren mit einer Bevölkerung von etwas über 700 Personen. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Sozialhilfequote um einen Prozentpunkt, im Vergleich zum Jahr 2015 sogar um 1,4. In absoluten Zahlen bezogen 2020 sieben Personen weniger Sozialhilfe. Der Rückgang sei reiner Zufall, sagt Gemeindeschreiberin Margrit Stüssi: «Zieht eine Familie, die Sozialhilfe empfängt, weg, dann merkt man direkt die Auswirkungen.»

Das Schlusslicht bei der Sozialhilfequote bildet die Gemeinde Wiliberg im Bezirk Zofingen. Seit 2015 hat die Gemeinde gar keinen Sozialhilfeempfänger. Sie ist mit 166 Einwohnerinnen und Einwohnern denn auch die kleinste Gemeinde im Kanton.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen