Stiftung Gärtnerhaus präsentiert Adventsausstellung

Fahrwangen/Meisterschwanden Lichterketten, Schneekugeln und Girlanden: Die Stiftung Gärtnerhaus präsentiert ihre Adventsausstellung Die Klientinnen und Klienten der Stiftung Gärtnerhaus stellen ganzjährig Produkte für das Ladenlokal in Fahrwangen her. Für die Adventsausstellung produzieren sie jedes Jahr neue Produkte. Die Palette reicht von Schneekugeln bis zur Handseife. Anja Suter 18.11.2022, 17.51 Uhr

Die drei Bereichsleiterinnen der Stiftung (v. links) Sereina Montalta, Deborah Florio und Manuela Schaufelberger. Anja Suter

Wie viele Stunden Arbeit in den verschiedenen Produkten im «Eigenwerk» stecken, kann Manuela Schaufelberger, Teamleiterin des Ladens der Stiftung Gärtnerhaus, kaum beziffern. «Wir produzieren das ganze Jahr, damit wir genug Ware für die Adventsausstellung haben», erklärt sie. Im Ladenlokal in Fahrwangen sind nun nebst den Adventsgestecken auch Schneekugeln, Lichterketten und Kosmetikprodukte zu finden, die die Klientinnen und Klienten der Stiftung zusammen mit Fachpersonen hergestellt haben.

Der Laden der Stiftung ist das ganze Jahr über geöffnet und bietet verschiedene Produkte an. Für die Ausstellung, die bis Sonntag und jeweils von 10 bis 16 Uhr stattfindet, werden aber jedes Jahr noch besondere Produkte hergestellt. «Wir fangen schon im Sommer damit an, Ideen zu spinnen», erzählt Schaufelberger, während sie durch den Laden führt. Einige Ideen entstehen zwar mit viel Vorlaufzeit, sagt die Teamleiterin des «Eigenwerk», «andere fallen uns dann aber noch ein bis zwei Monate vor der Ausstellung ein und wir setzen sie auch noch um». Wichtig sei, dass es Arbeitsschritte gäbe, welche die Klienten auch ohne dauerhafte Aufsicht ausführen können.

Neben den Adventsgestecken gibt es im «Eigenwerk» auch Necessaires und Teelichthalter zu kaufen. Anja Suter

Die Stiftung Gärtnerhaus hat derzeit 85 Klientinnen und Klienten mit psychischen Beeinträchtigungen, 62 von ihnen haben einen betreuten Wohnplatz bei der Stiftung. Anlässe wie die Adventsausstellung seien für das «Gärtnerhaus» sehr wichtig, sagt Stiftungsleiter Matthias Lämmli. «Wir erhalten so die Chance, unsere Geschichte zu erzählen, und können den Besuchenden auch die Produkte zeigen.» Für die Klienten sei es zudem immer schön zu sehen, dass die von ihnen geschaffenen Produkte verkauft werden. Die Produkte seien bei Kundinnen und Kunden stets sehr beliebt. Sie werden auch am Badener Adventsmarkt und am Aarauer Weihnachtsmarkt verkauft.