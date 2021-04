Fahrwangen/Meisterschwanden Fast wäre er Atomphysiker geworden – nun geht der Pfarrer nach 30 Jahren in Pension Philipp Nanz war während drei Jahrzehnten Pfarrer der reformierten Kirche Fahrwangen-Meisterschwanden. Er erinnert sich an schöne und traurige Momente, aber auch an Pannen. Anja Suter 22.04.2021, 18.12 Uhr

Philipp Nanz, der Pfarrer der reformierten Kirchgemeinde Meisterschwanden/Fahrwangen geht nach jahrelanger Tätigkeit in Pension. Britta Gut

Dass aus Philipp Nanz ein Pfarrer werden würde, war nicht immer klar. «Es war eine Entscheidung, die langsam mit der Zeit entstand», sagt der 65-Jährige. Fast wäre er Lehrer oder ein Atomphysiker geworden. «Im letzten Kanti-Jahr gab es für mich mehrere Optionen, die mich gereizt haben. Dazu gehört unter anderem die Atomphysik. Zudem gab es zu der Zeit einen Lehrermangel und für den Beruf wurde Werbung gemacht», erklärt er.

Doch auch die Theologie sei es gewesen, die ihn gereizt habe. «Nach einem Jahr Theologie-Studium hat es mich dann gepackt.» Den ausgebildeten Theologen zog es jedoch nicht sofort ins Pfarramt, er arbeitete zuerst für einige Jahre bei einem christlichen Werk.

Im Alter von 35 Jahren kam der gebürtige Stadtzürcher in den Aargau. Bei der reformierten Kirchgemeinde Meisterschwanden-Fahrwangen trat er seine erste Stelle als Pfarrer an, «und es sollte die letzte bleiben», sagte er schmunzelnd.

An seine erste Abdankung erinnert er sich gut

Seit fast 30 Jahren ist Philipp Nanz Pfarrer hier. An seine Anfänge mag er sich noch gut erinnern. «Meine Amtseinsetzung durch den damaligen Vizedekan war sehr eindrücklich.» Schön sei aber auch das grosse Fest gewesen, dass es danach in der Turnhalle in Fahrwangen gegeben habe. «Das war eine gefreute Sache», erinnert sich Nanz.

Und auch an seine erste Abdankung erinnert sich der Pfarrer gut. «Das war die Beerdigung von Medard Sidler, einem ehemaliger Bezirksschullehrer und Dorfhistoriker», sagt Nanz. Und zeigt das Buch, welches Sidler über die Gründung der Kirchgemeinde Meisterschwanden-Fahrwangen geschrieben hat. Bei Beerdigungen probiere er jeweils den Menschen etwas mitzugeben, «obwohl sie in dem Moment vor Trauer wie in einer Blase sind.»

Britta Gut

Der 65-Jährige hat so manche Erinnerung aus seiner Zeit als Pfarrer. Auch solche, die zum Schmunzeln sind. So erzählt er von Bräuten, die zu spät zu ihrer eigenen Hochzeit kamen. «Zum Glück sind die Hochzeitsgesellschaften in so einem Fall sehr geduldig.»

Und er berichtet von einer Abdankung, bei welcher er den Lebenslauf zu Hause vergessen hat. «Ich bin zehn Minuten vor Beginn des Gottesdienstes nach Hause und habe es just auf Beginn der Abdankung geschafft.»

Was aber dominiere, seien die schönen Erinnerungen. «Vor allem auch jene, mit meinem Team, es war eine unglaublich schöne Zusammenarbeit. Oder auch das Fest, dass vor fünf Jahren zu meinem 25-Jahr-Jubiläum veranstaltet wurde.»

Im Alter von 35 Jahren kam der gebürtige Stadtzürcher Nanz (r.) in den Aargau. Zvg / Lenzburger Bezirksanzeiger

Was er an seinem Job am meisten vermissen werde, könne er jetzt noch schwer sagen, sagt Nanz nach längerem Überlegen. «Das merke ich dann wahrscheinlich erst, wenn wir ausgezogen sind.» Sicher würden es aber auch kleine Sachen sein, «wie der gemeinsame Kaffee mit dem Team am Dienstag.»

Philipp Nanz blickt auf fast 30 Jahre als Pfarrer zurück. Ändern würde er jedoch nicht viel. «Könnte ich nochmals mit dem Wissen von heute von Vorne beginnen, könnte ich den Menschen vielleicht noch mit mehr Kompetenz helfen.»

Für die Zeit seiner Pension hat Philipp Nanz bereits Pläne. «Meine Frau und ich haben abgemacht, dass wir uns eine Auszeit nehmen möchten. Darauf freue ich mich sehr», sagt er. «Meine Frau war mir in all dieser Zeit immer eine sehr grosse Stütze.» Geplant sei jetzt eine Meditationswoche und eine Pilgerreise in Irland, falls die dann stattfinden könne.

Doch zuerst wird der Pfarrer am Sonntag von seiner Kirchgemeinde verabschiedet. Coronakonform finden zwei Gottesdienste mit je 50 Personen statt. Beide Gottesdienste sind bereits ausgebucht. Es wird jedoch einen Livestream geben.