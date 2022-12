"Fretz Men"-Schuhfirma in Fahrwangen schliesst

Fahrwangen/Aarau Schuhbranche verliert weiteres Aushängeschild: Die Aargauer Traditionsfirma Fretz Men schliesst Vor knapp 120 Jahren wurden in Aarau erstmals Fretz-Schuhe produziert. Mitte 2023 ist nun endgültig Schluss. Dabei hatte die Eigentümerfamilie noch gehofft, durch Verlagerung der Produktion ins Ausland den Turnaround zu schaffen. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 27.12.2022, 05.00 Uhr

In Fahrwangen läuft der Liquidationsverkauf. Die Herbst/Winter-Kollektion 22/23 war die letzte des Traditionsunternehmens Fretz Men. Mathias Förster

Vinzenz Lauterburg hatte sich die letzten zwei Jahre ganz anders vorgestellt. Am 1. Januar 2020 übernahm er die Geschäftsführung der Fahrwanger Fretz Men AG, eine der letzten grossen Traditionsmarken der Schuhindustrie. 2019 hatte der Verwaltungsrat eine neue Strategie entworfen, um die seit langen Jahren rote Zahlen schreibende Firma wieder auf Kurs zu bringen. Ziel: den Produktionsstandort Fahrwangen und die Arbeitsplätze erhalten.

Lauterburg, ein Mitglied der Fretz-Men-Eigentümerfamilie, sollte das umsetzen. Nun wird er am 30. Juni 2023 die Firmentüre hinter sich zuziehen, den Schlüssel drehen und die Schuhfabrik Fretz zu Grabe tragen. 120 Jahre, nachdem seine Urahnen in Aarau erstmals Schuhe produzierten.

Fretz Men-CEO Vinzenz Lauterburg stammt selber aus der Eigentümerfamilie. Mathias Förster

Mitte 2020 wurde die Produktion ins Ausland verlagert

Wenn man mit Vinzenz Lauterburg spricht, erkennt man sehr schnell, wie sehr ihn das mitnimmt, wie schmerzhaft der Schritt nicht nur für ihn, sondern für die ganze Familie ist. Die Firmenaktien werden von drei Familienstämmen gehalten; seine Mutter und ihre beiden Geschwister besitzen je ein Drittel. Verwaltungsratspräsident ist seit 2018 der Aarauer Anwalt Kaspar Hemmeler.

Gemeinsam hatte man nach anhaltender Baisse in den 2010er-Jahren die neue Strategie festgelegt. Doch dann kam Corona, der Lockdown, die Störungen in den Liefer- und Transportketten, der Einbruch. «Die Strategie wurde zur Makulatur, wir mussten nochmals über die Bücher», so Lauterburg, der zuvor im Bereich Finanzen- und Controlling tätig gewesen war. Der Verwaltungsrat und die Eigentümerfamilie entschieden, das zu tun, was sie noch ein halbes Jahr zuvor unbedingt vermeiden wollten: Sie verlagerten die defizitäre Produktion ins Ausland.

In Fahrwangen wurde seit 2020 nicht mehr produziert, nur noch entwickelt. Mathias Förster

«Damit wir in die Zukunft des Unternehmens investieren können, müssen wir angesichts der sich verschärfenden Wettbewerbssituation unsere Mittel bestmöglich einsetzen», so Lauterburg im Sommer 2020 im Interview mit der AZ. Kurz zuvor hatte er, als eine seiner ersten Amtshandlungen, rund 30 Personen entlassen müssen.

In Fahrwangen, wo zu Spitzenzeiten über eine halbe Million Paar Schuhe pro Jahr gefertigt worden waren, verblieben die Produkteentwicklung, das Design, der Innen- und Aussendienst, das Backoffice. Mit neuen Verkaufskanälen im Internet, Nachhaltigkeit, zeitgemässen Designs und der gewohnten Qualität einerseits sowie den Einsparungen aus dem Produktions-Outsourcing andererseits wollte Fretz Men den Turnaround schaffen. Lauterburg sagt: «Wir müssten ja nicht einmal zwingend profitabel sein, es wäre für uns vorerst auch in Ordnung, eine schwarze Null zu schreiben.»

Der Turnaround ist nicht geglückt

Jetzt, Ende 2022, steht trotzdem die allerletzte Kollektion Fretz-Herrenschuhe in den Läden. Ist sie verkauft, ist die Marke weg vom Markt. Bereits jetzt würden die grossen Player in die Lücke drängen, die Fretz hinterlasse, sagt der CEO. In ihrem Preissegment herrsche ein brutaler Konkurrenzkampf.

Der Turnaround ist nicht geglückt. Die Gründe sind vielfältig – und bekannt. Verändertes Einkaufsverhalten, hohe Rohstoffpreise, starke Lieferverzögerungen, verzehnfachte Transportkosten, Inflation. Dazu kommt, dass die Abnehmer im Handel reihenweise in Konkurs gehen; darunter Vögele Shoes. In Deutschland habe das Geschäft besonders gelitten, so Lauterburg. «Wir hatten lange eine zu kleine Marge. Und mit dem Sterben der Schuhfachgeschäfte ging dann auch der Absatz zurück.»

Die Hallen sind schon halb leer. Mathias Förster

Haben Corona sowie die wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen Fretz den Rest gegeben? «Ich gebe nicht gerne Corona die Schuld», sagt der CEO, «aber es hat sicher nicht geholfen. Vielleicht könnten wir das Unternehmen retten, wenn wir noch drei, vier Jahre massiv Geld hineinstecken würden. Aber es wäre ein grosses Risiko. Und wir haben in den letzten zehn Jahren bereits einen zweistelligen Millionenbetrag verloren. Zu verantwortungsvollem Unternehmertum gehört eben auch, in den Spiegel zu schauen und zu sagen: Wir haben alles gemacht, was wir konnten, aber nun ist es vorbei.»

Nur der Chef hat noch keinen neuen Job

Die Hallen in Fahrwangen sind schon halb leer, ein Grossteil der Maschinen wurde vor ein paar Tagen verkauft und steht zur Abholung bereit. Ein Regal mit farbigen Leisten steht noch da und erinnert an grosse Zeiten, ebenso eine uralte Nähmaschine, «fast funktionstüchtig», so Lauterburg. An der Wand hängt ein Foto der Belegschaft, alle strahlen. Manche hatten fast 40 Jahre bei Fretz gearbeitet.

Eine uralte Nähmaschine. Mathias Förster

Nach der ersten Kündigungswelle 2020 erhielten fast alle Verbliebenen im Frühling 2022 die Kündigung. «Zum Glück hat die Unternehmerfamilie die Gewinne stets sinnvoll investiert und unter anderem in Stiftungen angelegt», sagt der CEO. «Das hat es uns möglich gemacht, einen freiwilligen Unterstützungsplan auszuarbeiten. Frühpensionierungen ab 58, Outplacement-Beratung, grosszügige Abfindungszahlungen.» Seines Wissens, so Lauterburg, hätten alle wieder eine Stelle gefunden. Ausser ihm. «Ich gehe als letzter von Bord, im Juni, das ist Ehrensache. Aber auch ich werde jetzt auf Stellensuche gehen müssen.»

Die Leisten stehen noch in der Halle. Mathias Förster

Vor Ort in Fahrwangen läuft der Liquidationsverkauf. Hochwertigste Schuhe für ein paar Dutzend Franken. Liquidationsverkauf tönt zwar nach Konkurs, aber das ist es keinesfalls, betont der CEO. Die jahrelangen Verluste haben zwar an den Reserven genagt. Aber die Basis sei solide. «Wir wollen einfach geordnet herunterfahren.»

Bereits jetzt sind einzelne Lagerflächen im rund 10’000 Quadratmeter grossen Firmengebäude an Externe vermietet. Kurz- und mittelfristig soll es zwischengenutzt werden, so Lauterburg. Und danach? Das Gelände liegt in der Arbeitszone, ist allerdings von Wohn- oder Wohn-/Arbeitszonen umgeben. Er habe schon diverse Kaufangebote erhalten, verrät Lauterburg. Aber ein Verkauf sei keine Option.

