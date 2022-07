Dieses Wochenende steigt das Openair in Fahrwangen

Fahrwangen Nach zwei Jahren Pause endlich wieder toller Sound am «Schützi» Open Air Das Schützi Open Air in Fahrwangen bleibt mit einem abwechslungsreichen Programm und moderaten Preisen seiner Tradition treu. Toni Widmer 21.07.2022, 05.00 Uhr

2019 fand das letzte Open Air in Fahrwangen statt. Toni Widmer

Immer wieder Top Bands – unter anderem Smokie, Middle of the Road, Boney M. und Barclay James Harvest – eine familiäre Atmosphäre mit ebenso moderaten Eintritts- wie Verpflegungspreisen und (leider) oftmals schlechtes Wetter. Letzteres wird nicht der Fall sein, am 21. Schützi Open Air, das am Freitag und Samstag auf dem Schulgelände in Fahrwangen steigt.

Zwei Jahre sind seit dem rauschenden Jubiläum mit der britischen Rockröhre Suzi Quatro im Juli 2019 vergangen. «Wir freuen uns, dass wir endlich wieder loslegen können und geben alles, damit unsere Gäste zufrieden sind», sagen Res und Doris Kunz, seit zwei Jahrzehnten die engagierten Organisatoren und Triebfedern des Anlasses.

Auftakt mit Rockabilly

In letzter Minute musste diesmal ein Ersatz für den Hauptact vom Samstag gesucht werden. Die dafür vorgesehene britische Band The Rubetts muss krankheitsbedingt passen (die AZ berichtete). Mit der deutschen Saragossa Band, die während Jahren Europas Partylokale aufgemischt und unter anderem mit «Big Bamboo» einen internationalen Hit lanciert hat, konnte kurzfristig eine Top-Formation verpflichtet werden.

Das Open Air startet am Freitag, 22. Juli, um 19.30 Uhr mit der Rockabilly Band Hot Rod Phantoms. Ab 21.30 Uhr spielt Florian Fox, ein Schweizer Countrysänger, der im Frühling seine erstes Soloalbum veröffentlich hat, welches in Nashville aufgenommen worden ist. Mit den JB Ramblers (Rockabilly und Rock’n’roll), die ab 23.30 Uhr auftreten, bleibt das Schützi Openair einer Tradition treu: Seit Anbeginn treten hier auch immer wieder Bands aus der engeren Region auf.

So auch am Samstag: Um 16.30 Uhr macht die Seetaler Rockband Gruuf Digger den Auftakt und um Mitternacht die Fahrwanger Band Swagmans den Abschluss. Das weitere Programm: 18.00 Uhr The Cordon Blues Band, 19.15 Uhr The Clan (Pipes und Drums), 20 Uhr Dr. FeelgooD (u.a. «Roxette», «Milk and Alcohol») und 22 Uhr die Saragossa Band.

Tickets unter www.openair-fahrwangen.ch oder an der Abendkasse.