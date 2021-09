schule Kredit

Fahrwangen Nach schwierigem Vorspiel ein klares Ja: Neue regionale Schule kann gebaut werden An einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung genehmigten die Stimmbürger von Fahrwangen einen Kredit von 13,3 Millionen Franken. Urs Helbling 23.09.2021, 23.18 Uhr

Der Verlust der Bezirksschule schmerzt, der Zugewinn der regionalen Oberstufe ist für Fahrwangen aber mehr als ein kleines Trostpflaster. Michael Küng / Aargauer Zeitung

Gemessen an der Intensität der Diskussionen gestern Abend an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung ist die 13,3 Millionen Franken teure Sanierung der Schulanlagen in Fahrwangen nach wie vor ein heisses Eisen. Gemessen am Abstimmungsresultat dann aber nicht: Die Fahrwanger genehmigten dem Kredit grossmehrheitlich (es gab nur etwa ein Dutzend Gegenstimmen). Anwesend waren 88 von 1449 Stimmberechtigten (6,1 Prozent).