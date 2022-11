Betrugsvorwürfe gegen Fahrwanger Hausarzt

Fahrwangen Dorfarzt wollte 50’000 Franken-Darlehen, doch ein SRF-Bericht machte ihm einen Strich durch die Rechnung 50'000 Franken in Form eines Anschubdarlehens wollte Fahrwangen dem Arzt Jens Westphal zusichern. Dafür fehlte nur noch die Zustimmung der Gemeindeversammlung. Doch nun wirft der Gemeinderat das Geschäft von der Traktandenliste. Wieso? Anja Suter 2 Kommentare 17.11.2022, 05.00 Uhr

Wie es mit der letzten Arztpraxis in Fahrwangen weitergeht, ist derzeit noch offen. Mathias Förster

«Ich erwarte keine grossen Diskussionen bei diesem Geschäft», sagte Patrick Fischer, Ammann von Fahrwangen, vor wenigen Wochen gegenüber der AZ. Im Artikel erklärte er, wieso der Gemeinderat bei der Gemeindeversammlung ein Darlehen für die Arztpraxis im Dorf beantragt. Doch nun ist alles wieder ganz anders: Der Gemeinderat hat am Mittwoch mitgeteilt, dass er das Traktandum wieder streicht, «wegen der vielen Unklarheiten».

Rückblick: 2009 übernahm eine Hausärztin die bald letzte Praxis in Fahrwangen und wurde von der Gemeinde damals mit einem Darlehen von 30'000 Franken unterstützt – eine gute ärztliche Grundversorgung ist schliesslich essenziell für eine Landgemeinde. Die Ärztin betrieb die Praxis, bis sie in diesem Jahr in Pension ging.

Bei der Übergabe informierte sie ihren Nachfolger über den früheren Deal mit der Gemeinde. Daraufhin gelangte dieser an den Gemeinderat und bat ebenfalls um ein Darlehen. Dort traf er auf offene Ohren. Aber es braucht die Zustimmung der Stimmberechtigten. Sie sollten das zinslose Darlehen von 50’000 Franken, das innerhalb von fünf Jahren zurückgezahlt wird, absegnen.

Der Dorfarzt kam in einer SRF-Recherche zu Betrug vor

Doch dann überschlugen sich die Ereignisse in den letzten Wochen. Der neue Arzt, Jens Westphal, wurde mit seiner Firma Avegena Medical Center AG zum Gegenstand einer SRF-Recherche und zweier Beiträge. So berichtete «Kassensturz» von Coronatests, die auf Krankenkassenabrechnungen auftauchten, obwohl sie die Betroffenen nie gemacht hatten. Bei einer Familie sollen 36 Tests abgerechnet worden sein. Bei diesen Abrechnungen tauchten die Namen von drei Ärzten wiederholt auf. Darunter auch jener vom Jens Westphal mit dem Avegena Medical Center. Trotz mehrerer Anfragen habe Westphal die Fragen von «Kassensturz» nicht beantwortet, heisst es im Beitrag.

Doch damit nicht genug, der Name Westphal tauchte auch bei der SRF-Sendung «Rundschau» auf. Dort ging es primär um Christian Neuschitzer. Der Österreicher stand hinter der Praxiskette «MeinArzt Schweiz», mit welcher er über 30 Arztpraxen aufkaufte, um dann Ärzte anzustellen.

Das Modell, das beispielsweise in Aarau nicht funktionierte, brach auf einen Schlag zusammen, als Neuschitzer wegen Covid-19-Kreditbetrugs verhaftet wurde. 2021 wurde er zu drei Jahren Haft verurteilt – zehn Monate musste er absitzen, der Rest wurde auf Bewährung aufgeschoben. Zudem wurde der Österreicher zu 3,2 Millionen Schadenersatz verurteilt und für fünf Jahre des Landes verwiesen.

Gemäss der «Rundschau» ist Neuschitzer in Österreich wieder ins Gesundheitsbusiness eingestiegen, wo er eine «Praxiskette nach Schweizer Vorbild» aufbauen wolle. Zusammen mit dem Avegena Medical Center von Westphal ist Neuschitzer laut «Rundschau» auch wieder in der Schweiz aktiv. Trotz hoher Schulden, die er hier noch hat. Neuschitzer liess seinen Namen gemäss «Rundschau» offiziell zu Christopher Bene ändern und war unter diesem bei Praxiskäufen durch Avegena involviert.

Der Arzt bestreitet alle Vorwürfe

Die SRF-Sendungen sah auch der Fahrwanger Ammann Patrick Fischer. Zusammen mit dem Gemeinderat entschied er am Montagabend, dass das Traktandum nicht an der Gmeind behandelt wird. «Wir möchten zuwarten», erklärt Fischer. Natürlich habe man das Gespräch mit Westphal gesucht: «Er bestreitet die Vorwürfe vollumfänglich.»

Zu den oben genannten Problemen gesellt sich ein drittes. Es betrifft die Versicherungsnummer der Fahrwanger Praxis, die Westphal bereits übernommen hat. Ohne diese Nummer gibt es Probleme bei der Abrechnung und Westphal kann beim Hausarztmodell der Krankenkassen nicht als Arzt gewählt werden. Hier habe der Arzt auf Probleme mit der Bürokratie verwiesen, sagt Fischer.

Es gelte natürlich derzeit die Unschuldsvermutung. «Es ist für uns aber klar, dass wir ihn nicht finanziell unterstützen werden, wenn er in illegale Geschäfte verstrickt ist. Dadurch wäre auch das Geld gefährdet.» Der Fall gebe natürlich auch im Dorf viel zu reden, sagt der Ammann. «Das alles kam zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Aber lieber jetzt als dann, wenn das Darlehen schon bewilligt gewesen wäre.»

2 Kommentare Alex Schneider vor 29 Minuten Nur weiter so! Die Gemeinden sollen doch neben dem Detailhandel auch noch die Erhaltung von Postfilialen und Arztpraxen subventionieren. Dann kann man sich wieder über die hohen Steuern beklagen. Werner Holliger vor 16 Minuten Was schlagen Sie denn Gemeinden in solchen Situationen konkret vor, Herr Schneider?Im Artikel gehts übrigens nicht um Subventionen, sondern um rückzahlbare Darlehen. Das ist nicht ganz dasselbe. Alle Kommentare anzeigen