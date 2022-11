In Fahrwangen wird über die Zukunft des Friedhofes entschieden

Fahrwangen Der Friedhof soll umgestaltet werden – weil nur noch wenige eine Erdbestattung wünschen Die Gemeinde hat für den Friedhof, den sie mit Meisterschwanden teilt einen Masterplan. In einem ersten Schritt geht es aber darum, das Gemeinschaftsgrab zu erweitern. Das muss die Gmeind bewilligen. Anja Suter 02.11.2022, 05.00 Uhr

In Fahrwangen wird an der Gmeind über die Zukunft des Friedhofes abgestimmt. Mathias Förster

An der Gemeindeversammlung vom 22. November entscheiden die Fahrwangerinnen und Fahrwanger unter anderem über die Zukunft des Friedhofs, welchen sie sich mit der Gemeinde Meisterschwanden teilen. Der ursprüngliche Friedhof befindet sich um die Kirche, wurde 2010 aber grosszügig an der Südseite erweitert. Über die Jahre änderte sich jedoch im Segment der Bestattungen einiges: Konventionelle Begräbnisse nehmen ab und es finden vermehrt Urnenbestattungen statt, heisst es in den Unterlagen.

«Diese Tendenz führt dazu, dass langfristig der Platzbedarf geringer wird und vermehrt freie Flächen brachliegen.» Vor allem werde der Friedhof Süd so nie vollständig ausgenutzt. In einer Machbarkeitsstudie wurde abgeklärt, welcher Flächenbedarf der Friedhof zukünftig aufweisen muss und wie die Anlagen langfristig bis 2050 genutzt werden können. Dabei wurde unter anderem entschieden, dass das komplette Friedhofangebot langfristig wieder auf der Nordseite zur Verfügung stehen soll. Bis spätestens 2050 werden alle Gräber beim Friedhof Süd aufgehoben. Beim Gemeinschaftsgrab wird ab 2023 kein Platz mehr vorhanden sein, deshalb soll eine Erweiterung auf der Nordseite realisiert werden. Für diese Erweiterung wird ein Kredit von 165000 Franken benötigt. Der Gemeindeanteil von Fahrwangen beträgt 66000 Franken.

Erhöht werden soll ausserdem rückwirkend der Gemeindebeitrag an Schulbus-Abonnemente für das Schuljahr 2022/23. Da auch in den umliegenden Gemeinden ein höherer Anteil für die Abonnemente gezahlt werde, möchte man dies im Sinne der Gleichbehandlung auch in Fahrwangen tun, heisst es.