Fahrwangen Brand verwüstet Wohnung – Polizei geht von technischem Defekt aus In Fahrwangen hat am Montag ein Feuer in einer Wohnung gelodert. Die Feuerwehr hat den Brand schnell unter Kontrolle gebracht. Verletzt worden ist niemand. 29.11.2022, 09.23 Uhr

In Fahrwangen hat am Montagnachmittag ein älteres Mehrfamilienhaus gebrannt. Dieses steht an der Sarmenstorferstrasse. Das teilt die Aargauer Kantonspolizei am Dienstagmorgen mit. Demnach alarmierten Passanten kurz vor 16 Uhr die Feuerwehr, als Flammen aus einem Fenster schlugen.