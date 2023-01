Feuer in Seon: Feuerwehr zum zweiten Mal im Einsatz

Erneut aufgeflammt? Schon wieder: Feuerwehr bei leerstehendem Gebäude in Seon im Einsatz Die Feuerwehr Seon-Egliswil muss zweimal hintereinander zum selben Gebäude ausrücken. Aktuell ist die Seetalstrasse gesperrt. Anja Suter, Nadja Rohner 08.01.2023, 18.14 Uhr

Das Gebäude an der Seetalstrasse steht leer. Anja Suter

Bereits am Samstagabend brannte es in einem Dachstock eines leerstehenden Gebäudes an der Seetalstrasse (ehemals «Möbel Schmidlin»). Die Feuerwehr Seon-Egliswil brachte den Brand schnell unter Kontrolle. «Als Ursache stehen Fahrlässigkeit oder Brandstiftung im Vordergrund», teilte die Polizei am Sonntag mit.

Am Sonntagabend steigt allerdings wieder viel Rauch aus dem Dachstock des Gebäudes auf. Die Feuerwehr steht erneut im Einsatz.

Schon wieder Rauch in Seon. Anja Suter

Die Seetalstrasse ist aufgrund der Löscharbeiten aktuell gesperrt. Das dürfte laut Kantonspolizei auch noch eine Weile anhalten. Menschen sind nicht in Gefahr, weil das Gebäude nicht bewohnt ist. Wie ein Kantonspolizist vor Ort sagt, sei noch nicht klar, was passiert ist, aber: «Gerade wenn es zwei Mal am selben Ort brennt, gilt es, genauer hinzuschauen.»

(Update folgt)

Es raucht nochmals ziemlich heftig. Flammen sind von aussen keine zu erkennen. Anja Suter Der Brandort befindet sich mitten im Dorf. Anja Suter