Eklat um Schulverband: Leutwil sieht keine Zukunft mit Dürrenäsch

Leutwil/Dürrenäsch Eklat mit ungebetenen Gästen: Leutwil sieht keine Zukunft mit Dürrenäsch im Schulverband Die konstruktive Zusammenarbeit mit Dürrenäsch im Schulverband scheitere schon seit langem, sagt die Frau Vizeammann von Leutwil an einer denkwürdigen Infoveranstaltung, an welcher eine Dürrenäscher Delegation als ungebetener Gast teilnimmt. Was ist da los? Anja Suter 1 Kommentar 19.10.2022, 15.58 Uhr

In Leutwil sucht man nach einer neuen Lösung für die Schule. Britta Gut

Eigentlich hatte der Dürrenäscher Gemeinderat von der Gemeindeversammlung im vergangenen Jahr den Auftrag gefasst, bei Leutwil wegen einer möglichen engeren Zusammenarbeit oder sogar Fusion anzuklopfen. Den Leutwilern wiederum wurde vom Kanton empfohlen, sich die Frage zu stellen, wohin die Zukunft geht, weil die Gemeinde nicht in der Lage ist, ihren seit geraumer Zeit aus nur vier Personen bestehenden Gemeinderat ordnungsgemäss zu besetzen. Aber spätestens seit dem Dienstagabend dürfte klar sein: Das mit Leutwil und Dürrenäsch, das wird nichts mehr.

Dazu sind die Gräben zu tief. So tief, dass die an einem Leutwiler Infoabend anwesenden Dürrenäscher Schulvorstands-Mitglieder nicht zum Plenum sprechen durften. «Ich möchte Sie sehen, wenn ich an einer Veranstaltung in Dürrenäsch einfach so als Gast auftauche», sagte die Leutwiler Frau Vizeammann Eva Hammesfahr zu den Dürrenäschern – notabene vor versammeltem Publikum – und schob nach, dass die Dürrenäscher gerne ihren eigenen Infoabend durchführen können. Was ist da passiert?

Das Thema, das für so viel böses Blut sorgte, war die Schule. Per Januar 2022 haben die beiden Gemeinden zusammen einen Schulverband gegründet. Dürrenäsch hat wenig Schulraum, Leutwil kämpft mit knappen Schülerzahlen – der Primarschulverband bot sich als ideale Lösung an. Als strategisches Leitungsgremium wurde ein Vorstand mit Mitgliedern aus beiden Gemeinden eingesetzt. Die Schulanlagen verblieben im Besitz der jeweiligen Gemeinde. Die Kosten wurden aufgrund der Schülerzahlen aufgeteilt.

«Leutwil wird nicht als gleichberechtigter Partner behandelt»

Doch nach nur einem knappen Jahr will Leutwil nun die Trennung. «Wer A sagt, der muss nicht ein Leben lang B sagen. Es ist ein tatsächlicher Neustart möglich», sagte Hammersfahr an der Veranstaltung: «Die erhofften Vorteile wurden nicht zur Realität.» Die Führung auf der strategischen Ebene, also durch den Schulvorstand, bezeichnete sie als «ineffizient»; die strategische und operative Ebene (Schulleitung) würden durchmischt, Entscheidungsfindungen seien «langatmig und ressourcenintensiv».

Und nicht nur das: «Leutwil wird nicht als gleichberechtigter Partner behandelt», so Hammesfahr. «Eine konstruktive Zusammenarbeit scheitert bereits seit zwei Jahren.» Eine erste Krisensitzung habe es im April 2021 gegeben, als eine Arbeitsgruppe sich mit der Schulverbandsgründung beschäftigte.

Eva Hammesfahr, Frau Vizeammann von Leutwil und Vorstandsmitglied des Schulverbandes. Sibylle Haltiner

Hammersfahr erzählte den Anwesenden auch, dass beide Gemeinderäte an einem Samstag im April 2021 nach Aarau reisten – für eine Aussprache mit der Gemeindeabteilung. Doch nur drei Monate später demissionierte auch das nächste Leutwiler Vorstandsmitglied. Ab da war Hammersfahr das einzige Leutwiler Vorstandsmitglied. «Es ist nicht einfach, in einem Dorf mit 745 Einwohnenden neue Mitglieder zu finden», sagte sie.

Als Notlösung wollte Leutwil seinen Ammann Lukas Spirgi als vorübergehendes Mitglied in den Vorstand wählen lassen. «Die Wahl wurde aber seitens Dürrenäsch undemokratisch blockiert und zeitlich verzögert.» Erst das Eingreifen der Gemeindeabteilung habe dafür gesorgt, dass Spirgi bis Ende dieses Jahres Mitglied wurde.

Leutwil will wieder mit Boniswil anbandeln

Der Gemeinderat will aus dem Schulvertrag raus und schlägt eine Alternative vor: Analog zum früheren Schulvertrag «Drüwil», in welchem Leutwil mit Boniswil und Hallwil auf Leitungs- und Administrationsebene zusammenarbeitete, sei auch eine Kooperation mit Boniswil möglich. Somit hätte Leutwil weiterhin eine eigenständige Schule, würde sich aber Schulleitung und -verwaltung mit Boniswil teilen. Die Entscheidung über den Verbleib fällt die Gemeindeversammlung am 25. November.

Im Plenum gingen die Meinungen auseinander. «Es bringt nichts, in verbrannter Erde wieder etwas anzusäen», sagte ein Votant. Falls eine Wiederaufnahme mit Boniswil möglich sei, solle man einen Schlussstrich unter den Verband mit Dürrenäsch ziehen. «Es gibt einen Vorvertrag, den wir jederzeit abrufen können», bestätigte Hammersfahr.

Eine Leutwilerin zeigte Unverständnis für das angebliche Fehlen von Interessenten für den Schulvorstand, da sie und eine weitere Kandidatin sich zur Verfügung gestellt hatten «und dankend abgelehnt wurden». Hammersfahr erklärte, dies liege daran, dass beide Frauen zuvor in der kantonsweit abgeschafften Schulpflege waren: «Es wäre unserer Meinung nach nicht im Sinn des Volkes, wieder die gleichen Personen in den gleichen Funktionen einzusetzen», fand sie.

Notabene sind in verschiedenen anderen Gemeinden ehemalige Schulpfleger in den Gemeinderat gewählt worden und haben dort, im Sinne der Konstanz, das Ressort Schule unter sich, oder die Schulpflege wurde in einen Schulvorstand umgewandelt.

Dürrenäsch äussert sich noch nicht zur Zukunft des Schulverbandes

Simone Bertschi, Gemeinderätin Dürrenäsch und Vorstandspräsidentin des Schulverbandes. Sibylle Haltiner

Simone Bertschi ist Dürrenäscher Gemeinderätin und Schulvorstandspräsidentin. Am Infoabend in Leutwil war sie anwesend, ihr wurde aber von Hammesfahr das Wort verweigert, obschon ein Leutwiler sie um eine Stellungnahme gebeten hatte.

Auf Anfrage der AZ sagt Bertschi zu den Vorwürfen seitens Leutwil: «Ich war als Vorstandspräsidentin stehts bemüht, die Gemeinschaftlichkeit in den Vordergrund zu stellen und zu fördern. Dass Leutwil sich trotz meiner Bemühungen bis heute nicht als gleichberechtigter Partner sieht, tut mir leid.» Und: «Wenn als ineffiziente oder zu operative Führung gemeint ist, dass mir die Mitarbeiter und Schüler unserer Schule am Herzen liegen, ich einen guten Kontakt zu ihnen pflege und Hilfestellungen biete, wo es nötig ist, dann trifft dies zu.»

Nicht äussern möchte sie sich zur angeblichen Blockierung der Wahl von Lukas Spirgi: Ihr stehe die Beantwortung nicht zu, da dies von beiden Gemeinderäten koordiniert worden sei.

