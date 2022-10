Einwohnerrat Lenzburg will seinen Malagapark und sagt Ja zum Kredit – mit einer kleinen, aber nicht unwesentlich Änderung Der Einwohnerrat stimmt den 600'000 Franken für die Umgebungsgestaltung beim neuen Bezirksgericht zu. Ein Änderungsantrag der SVP, dass sich auch die SWL Energie AG beteiligen soll, wurde angenommen. Eva Wanner/Michael Hunziker Jetzt kommentieren 27.10.2022, 21.15 Uhr

600'000 Franken hat der Einwohnerrat für den Park genehmigt, der beim neuen Bezirksgerichtsgebäude entstehen soll. Eva Wanner

600'000 Franken soll er kosten, der Park beim neuen Bezirksgericht am Malagarain in Lenzburg. Er soll der Öffentlichkeit dienen und den Mitarbeitenden des neuen Gerichts, soll Angebote für alle Altersgruppen bieten mit Spielgeräten und Sitzbänken, soll mit schattenspendenden Bäumen bepflanzt werden und ökologische Ausgleichsfläche beinhalten. All das hiess es in der Vorlage, welche der Stadtrat gestern Donnerstagabend dem Einwohnerrat präsentierte.

Und all das kam auch ziemlich gut an. Das zeigte sich im einstimmigen Ja, aber auch in den Voten zuvor. Der Park füge sich optimal ein und generiere einen Mehrwert, sagte Daniel Blaser (EVP) namens der Mitte-Fraktion.

Der SP gefalle vor allem, dass gleich zehn Bäume gepflanzt werden sollen. Die Partei, so sagte Einwohnerrätin Annette Sikyr, sei überzeugt, dass Bäume dem Klima helfen, und das sei notwendig und gut.

Chantal Toker-Bieri lobte namens der GLP, dass nicht nur ein Spielplatz gebaut, sondern auch ein Beitrag zur Biodiversität geleistet wird. Dass mit einer besonderen Weiche der Seetalbahn ein weiteres Denkmal für den Industriepfad gesetzt werde, sei ebenfalls schön. «Ganz nebenbei wird auch noch die Führung des Velowegs optimiert», sagte sie erfreut.

Die SWL Energie AG soll sich an Kosten beteiligen

Einigkeit also, könnte man meinen. Und doch nicht ganz. Die Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission (GPFK), so sagte Mitglied Daniel Blaser, habe die Vorlage stark diskutiert. Und habe viele Fragen gehabt. Etwa, wie der Langsamverkehr besser erschlossen werden soll, ob die gesamte Vorlage nicht doch etwas teuer sei – und wie gross das Interesse der Bevölkerung an einem solchen Park überhaupt sei.

Die grössten Fragezeichen warf aber etwas auf, das auf den Plänen des Bezirksgerichts­gebäudes gar nicht zu sehen ist. Ein Zwischengebäude unter dem geplanten Eingangs­bereich, das einen Durchgang von der Tiefgarage zur Trafostation bildet. Es kann gemäss Vorlage von der SWL Energie AG für Unterhalts- und Reparaturarbeiten genutzt werden. Das wiederum kostet die Stadt aber: Mit 72'000 Franken soll sie sich an den Erstellungskosten be­teiligen. Die GPFK habe den Stadtrat gefragt, warum die Stadt und nicht die SWL Energie AG diesen Betrag zahlen soll. Die Antwort war gemäss GPFK-Sprecher Daniel Blaser nicht sehr befriedigend: Der Stadtrat habe mit den vielen Mitspielern und den komplexen Verhandlungen argumentiert. «Die GPFK hätte gerne eine fundiertere Auskunft gehabt», sagte Blaser.

Die SVP bewog dies zu einem Änderungsantrag. Obwohl auch diese Partei den Park befürwortet, soll der Beitrag für die Erstellung dieses Zwischengebäudes nach Abschluss der Bauarbeiten der SWL Energie AG in Rechnung gestellt werden. «Wir können das Verhandlungsgeschick der Stadt nicht nachvollziehen», sagte Rudolf Baumann namens seiner Partei. Eine Mehrheit der Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte sah dies offenbar gleich: 32 sagten Ja zum Änderungsantrag, 5 enthielten sich der Stimme.

Kredite für Kanalisation und Hochwasserschutz bewilligt

Unbestritten waren weiter sowohl der Kredit von 882'000 Franken für die Verlegung der Kanalisation Bahnhofstrasse als auch der Kredit von 682'000 Franken für die Realisierung der Hochwasserschutzmassnahmen des Stadtbachs zusammen mit der Sanierung der Ammerswilerstrasse.

Beide Vorhaben wurden von den jeweiligen Vertretungen der GPFK, Adrian Höhn und Ivanka Basic, als sinnvoll bezeichnet und von den 37 anwesenden Einwohnerrätinnen und Einwohnerräten schliesslich einstimmig angenommen.

