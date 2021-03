Einwohnerrat Hauchdünner Entscheid: Stadtrat Lenzburg bekommt mehr Lohn Das Stadtparlament sprach sich mit 21 zu 19 Stimmen dagegen aus, wegen Corona ein Zeichen zu setzen und auf die Gehaltserhöhung zu verzichten.

Urs Helbling 11.03.2021, 22.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Um ihre Entschädigung ging es: Der Stadtrat Lenzburg an der Einwohnerratssitzung vom Donnerstag (v.l. Andreas Schmid, Franziska Möhl, Daniel Mosimann, Martin Steinmann und Martin Stücheli). Ruth Steiner / Aargauer Zeitung

Dass das Entschädigungssystem für den Stadtrat modernisiert werden muss, war gestern Abend im Einwohnerrat Lenzburg unbestritten. Zu diskutieren gab einzig die Frage, ob die Veränderung mit einer kleinen Lohnerhöhung gekoppelt werden soll. Eine Lohnerhöhung, die schliesslich dazu führt, dass das Stadtammanngehalt ab 2022 auf der Basis einer Jahresentschädigung von 200000 Franken und diejenigen aller anderen auf der Basis einer Jahresentschädigung von 180000 Franken ermittelt werden. Ausbezahlt werden Beträge je nach Pensenhöhe (einfacher Stadtrat 40%).

Die FDP stimmte zusammen mit der SP und den Grünen

Stadtammann Daniel Mosimann ergriff das Wort erst, nachdem in einem viertelstündigen, komplizierten Prozedere alle Entscheide gefallen waren. Selbst er gab zu, dass angesichts der Corona-Krise der Zeitpunkt für die Vorlage nicht ideal sei. Ähnlich argumentierten die Vertreter von SVP, CVP/EVP und GLP. Und sie votierten dafür, die Vorlage leicht abzuändern. «Wir sind der Überzeugung, dass man ein Zeichen setzen und auf die Lohnerhöhung verzichten sollte», erklärte etwa Michael Häusermann namens der SVP. Daniel Blaser sprach von «nicht angemessenen Lohnerhöhung zur Unzeit».

Die beiden Gruppen formulierten unterschiedliche Anträge. Die CVP wollte die vom Stadtrat beantragte, jährliche Gesamtentschädigung von 484000 auf 453000 Franken senken, die SVP auf 467000 Franken. Es ging also um Beträge von 31000 Fr. (CVP) respektive 17000 Fr. Das Ansinnen, die Gesamtlohnsumme einzufrieren, war ganz knapp nicht mehrheitsfähig. Der Einwohnerrat unterstützte die Lohnerhöhung mit 21 zu 19 Stimmen. Dabei gab es eine aussergewöhnliche Koalition: Zugestimmt haben die geschlossenen FDP und SP/Grünen. Bemerkenswert: Von den 40 Einwohnerräten hat am Donnerstagabend keiner gefehlt. Und es ist in der Hauptabstimmungen kein einziger aus den Blöcken ausgeschert.

"Die Erhöhung ist nicht überrissen"

Corinne Horisberger erklärte namens der FDP, es bestehe Handlungsbedarf. Und: «Die Erhöhung ist nicht überrissen.» Remo Keller (SP) sprach im Zusammenhang mit den Gehältern von «hohen, aber angemessenen Beträgen». Und er betonte, mit dem neuen Entschädigungssystem werde Sicherheit geschaffen für mögliche Kandidaten bei den Wahlen im Herbst (es sind drei Stadträte zu ersetzen). Dank des Systemwechsels müssen künftig auf allen Stadtratsgehältern neu Sozialversicherungsbeiträge (AHV, Pensionskassen) bezahlt werden. Die Pensenerhöhung um 25 Prozent ist eine Folge der bevorstehenden Abschaffung der Schulpflege.