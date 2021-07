Armeelogistikcenter Othmarsingen: Neuer Leiter ab 1. August

Othmarsingen Ein Auftrag zwischen Krise und Routine: Urs Lustenberger ist neuer Leiter des Armeelogistikcenters In Othmarsingen übernimmt Urs Lustenberger die Leitung des Armeelogistikcenters. Er wird am 1. August Chef von 500 Angestellten. Markus Christen 04.07.2021, 10.54 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Urs Lustenberger (50, Küttigen) begann mit einer Automech-Lehre im damaligen AMP (heute ALC-O). Bild: Markus Christen

Sicher, die Sicherheitsvorkehrungen an der Lenzburgerstrasse 86 in Othmarsingen haben es in sich. Der Wachmann grüsst hinter einer Panzerglasscheibe. Und eine Zutrittskarte erhält der vorzugsweise angemeldete und erwartete Besucher nur, wenn er im Gegenzug seine ID unter dem Panzerglas durchreicht. Der ausgehändigte Badge lässt den Besucher dann immerhin, beobachtet von einem nimmermüden Kameraauge, das Drehkreuz neben dem grossen Stahltor passieren.

Doch diese Schutzmassnahmen allein machen das Armeelogistikcenter Othmarsingen (ALC-O) noch nicht zu dem bemerkenswerten Betrieb, der auch in der Gemeinde hin und wieder für Gesprächsstoff sorgt. Schliesslich zeichnen sich andere Unternehmen, etwa in der Pharmabranche oder im Chemiesektor, ebenfalls durch äusserst akribische Zugangskontrollen und Überwachungssysteme aus.

Ihr Alleinstellungsmerkmal erhalten die insgesamt fünf in verschiedenen Landesteilen stationierten Logistikcenter der Schweizer Armee durch ihren zweifachen Auftrag. Dieser umfasst sowohl die Erledigung alltäglicher, unaufgeregter und routinierter Dienstleistungen als auch die ständige Bereitschaft, die Armee in einem Krisenfall auszurüsten. Zudem spüren die Mitarbeiter der Logistikcenter auch den politischen Wellenschlag wechselnder Mehrheitsverhältnisse deutlich, der Kurs und Ausrichtung ihres Betriebs einflussreich mitbestimmt.

Eine Sleeping Base in Buochs

«In normalen Zeiten funktioniert das Armeelogistikcenter in Othmarsingen rein prozessorientiert wie eine x-beliebige Firma in der Privatwirtschaft. Material und Infrastrukturen der Armee werden unterhalten und repariert, Nach- und Rückschub von Material organisiert. Unsere eigentliche Legitimation erhalten wir aber dadurch, dass wir jederzeit bereitstehen, um bei der Bewältigung einer ausserordentlichen Lage mitzuwirken.»

So fasst Urs Lustenberger den Auftrag des ALC in Othmarsingen zusammen. Per 1. August übernimmt der in Küttigen wohnhafte Urs Lustenberger die Führung des Armeelogistikcenters. Er will mit der Centerstrategie 2022 bis 2027 das ALC-O organisatorisch und technologisch für die Zukunft rüsten. Ausserdem findet bis 2026 die Sanierung und Erweiterung des Aussenstandortes Emmen LU für insgesamt 68 Millionen Franken statt, die der neue Chef eng begleiten wird.

Hervorgegangen ist das heutige Armeelogistikcenter aus dem Armeemotorfahrzeugpark (AMP) Othmarsingen, der am 1. April 1968 seinen Betrieb aufgenommen hat. 1975 wurde der AMP mit einer SBB-Rampe ausgestattet. Ab 2004 erfolgte bei der Armee dann eine grosse Reorganisation der Logistik- und Infrastrukturaufgaben mit einer Konzentration der Arbeitsleistung auf fünf Standorte mit ihren jeweiligen Aussenstellen.

Für das ALC in Othmarsingen gehören dazu neben dem erwähnten Betriebsstandort in Emmen etwa das Textilcenter in Sursee LU, wo ein Grossteil der Textilien der Armee aufbereitet wird. Oder die sogenannte Sleeping Base in Buochs NW. Ein Flughafen, der im militärischen Ernstfall reaktiviert werden könnte und vom ALC-O unterhalten wird. Diese Sleeping Base ergänzt die beiden aktiven Flugplätze Alpnach und Emmen.

Stellen für Auszubildende wurden erhöht

Unter Federführung der ebenfalls Mitte der Nullerjahre gegründeten Zivilorganisation Logistikbasis der Armee (LBA) kam es weiter zu einer signifikanten Reduktion des Personalbestandes in den Logistikcenter. Ausgebaut wurden gleichzeitig die Stellen für Auszubildende.

60 Lernende werden in Othmarsingen und Umgebung derzeit zu Logistikerinnen, Kaufmännern, Mechanikern und Fachfrauen für Betriebsunterhalt geschult. «Wir investieren einen überdurchschnittlichen Aufwand in die Ausbildung von Personal», erklärt Urs Lustenberger. «Und gerade die angehenden Mechaniker können von einem äusserst vielfältigen Unterricht an den verschiedensten Fahrzeugtypen profitieren.»

Urs Lustenberger, der den Chefposten in Othmarsingen nach 16-jähriger Führung durch Ulrich Tschan übernimmt, ist selbst ausgebildeter Automechaniker, der seine Lehre im ehemaligen AMP absolvierte. Zusätzlich hat er ein Diplom in Betriebswirtschaft sowie einen Master in General Management erlangt. Seinen militärischen Dienst beendet der passionierte Berggänger und Musikant noch in diesem Jahr.

«Mit meinem Einstieg in die Leitung des Logistikcenters als Chef Instandhaltung im Jahr 2006 habe ich auch meinen Militärdienst im Grad eines Fachoffiziers wieder aufgenommen. Zwingend war das nicht. Aber die Truppe ist unser Hauptkunde und zu meinen Hauptaufgaben gehörte und gehört es, die Bedürfnisse der Truppe zu verstehen und zu antizipieren», sagt Lustenberger.

Regelmässiger Austausch mit Gemeinde

Für die Region stellt das ALC-O mit seinen rund 500 Mitarbeitenden einen wichtigen Arbeitgeber dar. Entsprechend erfolge mit der Gemeinde Othmarsingen auch ein regelmässiger Austausch, so Lustenberger. «Natürlich sorgen wir in der Gemeinde nicht immer für Freude. An einem Morgen, an dem Material nach Othmarsingen zurückgeschoben wird, können schon einmal 500 bis 600 Fahrzeuge den Weg zu uns suchen. Aber alles in allem besteht zwischen Logistikcenter und Gemeinde ein sehr einvernehmliches Verhältnis.»

Und dann gibt es eben auch den Krisenfall. In seiner militärischen Variante bedeutet er die augenblickliche Umstellung des Betriebes. Bei einer Mobilmachung kommt es zu einer Verschmelzung des Armeelogistikcenters mit dem Logistikbataillon, damit im Schichtbetrieb rund um die Uhr gearbeitet werden kann. «Für den militärischen Ernstfall trainieren wir regelmässig mit der Truppe. Der Bereitschaftsgrad wurde in den vergangenen Jahren mit dem Projekt Weiterentwicklung der Armee, der sogenannten WEA, erhöht», so Lustenberger.

In weiteren Krisensituationen, etwa bei einer Cyberattacke oder einem Terroranschlag, bei einem schweren Unwetter oder einem Black-Out, leistet das ALC ebenfalls im Verbund mit der Truppe Unterstützung. So geschehen im März 2020, als es aufgrund der Corona-Krise zu einer Mobilmachung kam. «Auf diese ausserordentliche Situation hat das Logistikcenter tadellos reagiert. So, wie wir das immer üben und wie es sein soll», sagt Urs Lustenberger.

Privatwirtschaft bildet Berufe nicht mehr aus

Die grosse Herausforderung für die Zukunft sieht der 50-jährige bei der Digitalisierung und beim Technologiewandel. In der heutigen Zeit klingt eine solche Einschätzung nach einem Allgemeinplatz. Für das Logistikcenter beinhalten die beiden Schlagworte allerdings weiterreichende Implikationen. «Insbesondere die Entwicklung bei den Waffensystemen und bei den Kommunikationsmitteln wird dazu führen, dass wir zunehmend Spezialisten selbst ausbilden müssen», erläutert Lustenberger.

Hinzu komme, dass die Privatwirtschaft unterschiedliche Berufe aufgrund veränderten Konsumverhaltens gar nicht mehr ausbilde. Eine Rekrutierung verschiedener Kommunikationsfachleute, zum Beispiel im Radio- und TV-Bereich, entfällt damit. «Für unseren Betrieb bedeutet dies alles ein grosses Risiko. Wir bilden Fachexperten für viel Geld aus, ohne eine Garantie zu besitzen, dass die Mitarbeiter auch bei uns bleiben.» Aber dieses Risiko, sagt der angehende Chef, müsse eingegangen werden. Auch, um für die nächste Krise, die hoffentlich nicht kommt, gerüstet zu sein.