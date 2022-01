In Egliswil liegt der Geschichtsspeicher des Kantons

Egliswil «Wir sind der Geschichtsspeicher des Kantons Aargau» Das Sammlungszentrum Egliswil beherbergt rund 30'000 Objekte. An öffentlichen Führungen ist jeweils ein Bruchteil davon zu sehen. Ein Augenschein. Eva Wanner 29.01.2022, 05.00 Uhr

Rudolf Velhagen mit der BAG-Turgi-Lampe, die in vielen Kinderzimmern stand. Bild: Alex Spichale

Unscheinbar. Das ist die erste Assoziation, die man mit dem Sammlungszentrum Egliswil macht. Ein Industriegebäude am Rande des Dorfs, wie es dutzendweise und überall vorkommt.

Tritt man allerdings in das Gebäude, ist man froh um die Maskenpflicht: Dann fällt das Staunen mit offenem Mund nicht so auf. Unscheinbar ist hier gar nichts, im Gegenteil. Kein Wunder: «Wir sind der Geschichtsspeicher des Kantons Aargau», sagt Rudolf Velhagen, Chefkurator Sammlung und Ausstellungen des Museums Aargau. Das Sammlungszentrum Egliswil beherbergt von insgesamt 55’000 Objekten rund 30’000. Die anderen verteilen sich auf die anderen Standorte des Museums Aargau, etwa die Schlösser Lenzburg und Wildegg. Die Tausenden Objekte lagern in Egliswil auf 1450 Quadratmetern – noch. Denn das Sammlungszentrum kann künftig ein zweites Stockwerk im Gebäude nutzen.

Wie neue Objekte in die Sammlung kommen

Im Sammlungszentrum werden vier Hauptaufgaben erfüllt, erklärt Velhagen. Zunächst ist da die Akquisition. «Die Sammlung ist nicht statisch, sie ist dynamisch», sagt der Chefkurator. Sprich: Es kommen immer wieder neue Objekte hinzu. «Während des Lockdowns hatten wir enorm viele Anfragen und Angebote. Man hat gemerkt, dass die Leute ihre Estriche und Keller geräumt haben.» Vieles musste das Zentrum ablehnen, denn nur was ins Sammlungskonzept passt, erhält einen Platz in Egliswil. Wichtigster Punkt: der Bezug zum Kanton Aargau. «Italienische Nachttische beispielsweise nehmen wir nicht.» Ausnahmen bilden Möbel, welche die ehemaligen Bewohner und Bewohnerinnen der Schlösser erworben hatten.

Auch Kleidung findet sich im Sammlungszentrum. Bild: Alex Spichale

62 Objektgattungen hat das Zentrum definiert. Nebst Mobiliar, Militaria und Alltagsgegenstände ist das etwa auch die Industriegeschichte. Untergebracht sind die Objekte in schweren Rollregalen. So liegt auf einem Tablar eine letztes Jahr bei einem Antiquariat erworbene Kaffeekanne aus echtem Silber, die in Brugg für das Adelsgeschlecht von Erlach gefertigt wurde. Mit einem Dreh öffnen sich andere Regale, es kommen edle Feuerzeuge der ehemaligen Firma Diplomat in Birrwil hervor, Kleider, welche Ruth Hediger-Müller, Chefin der Textilfabrik Suhr, getragen hatte oder diverse Modelle von Rückenspritzen der Blechwarenfabrik Birchmeier.

«Jedes Objekt hat seine Geschichte»

Zu allem weiss Velhagen etwas zu erzählen. Beispielsweise zu den beiden Heizstrahlern Rextherm in schickem Design. Die Ende der 50er-Jahre gegründete Aarauer Firma hatte eigentlich Ventilatoren herstellen wollen – ausgerechnet in einem Sommer, der sehr kühl war. Kurzerhand wurden die Geräte in Heizstrahler umfunktioniert und fanden guten Absatz.

Sie hätten eigentlich Ventilatoren werden sollen, wurden aber zu Heizstrahlern umfunktioniert. Bild: Alex Spichale

Oder zu einer Lampe der Bronzewarenfabrik AG, bekannt als BAG Turgi. Velhagen hält ein Modell hoch, das man dank findiger Entwickler entweder auf den Tisch stellen oder an die Wand hängen konnte. «Diese Lampe war in unzähligen Schweizer Kinderzimmern zu finden», sagt er. Sind Besucherinnen oder Besucher im Sammlungszentrum, wecke diese Lampe immer viele Erinnerungen. «Jedes Objekt hat seine Geschichte. Gibt uns jemand ein Objekt, hat dieses für die Person meist auch grossen emotionalen Wert.»

Die Möbel kommen in Quarantäne

Kommt ein neues Objekt in die Sammlung oder kommt eines von einer Ausstellung in einem der Standorte von Museum Aargau zurück, wird es genau geprüft. Eine weitere Aufgabe des Zentrums: Pflege und Restaurierung. Die wenigsten Objekte kommen in Top-Zustand an, so Velhagen. «Möbel beispielsweise stellen wir zunächst in einen Quarantäneraum. Wären sie von Schädlingen befallen, hätte das schlimme Auswirkungen auf den Rest der Sammlung.»

Für die Inventarisierung werden die Objekte erforscht. Dabei helfen externe Fachleute: «Ich kenne auch nicht jedes einzelne Modell einer Aargauer Firma», meint Velhagen schmunzelnd. Die vierte und letzte Aufgabe: die Vermittlung. Einerseits physisch, indem die Objekte als Leihgaben vergeben werden. Allerdings gibt es auch da Vorgaben: «Wir haben immer wieder Anfragen, ob wir für eine Hochzeit eine historische Rüstung zur Verfügung stellen können», so der Chefkurator. «Das können wir natürlich nicht.» Aber nationale und internationale Museen können Objekte ausleihen.

Rudolf Velhagen hatte auch schon Anfragen, ob Rüstungen für Hochzeiten ausgeliehen werden können - können sie nicht. Bild: Alex Spichale

Mit Vermittlung ist aber auch gemeint, der Öffentlichkeit zu zeigen, was in dem eben nur scheinbar unscheinbaren Gebäude in Egliswil passiert. Hunderte von Objekten sind bereits online zu sehen, Tendenz stark steigend. Und jeweils am ersten Dienstag im Monat führt Velhagen öffentliche Führungen durch. Die erste am kommenden Dienstag, 1. Februar. Es ist eine Anmeldung notwendig, dies kann man online tun (www.museumaargau.ch/sammlungszentrum).