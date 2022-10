Egliswil: Bankomat gesprengt – Polizei leitet Fahndung ein

Egliswil Gangster sprengen Bankomaten ++ Täter werfen mit Trümmern nach Augenzeugen ++ Anwohner filmte die Explosion In Egliswil wurde am Dienstagmorgen ein Bankomat gesprengt. Ein Anwohner sichtete zwei Täter, welche in Richtung Wald sprangen. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung mit Helikopter ein. Philipp Herrgen Aktualisiert 11.10.2022, 10.58 Uhr

In Egliswil wurde am Dienstagmorgen ein Bankomat gesprengt. Ein Anwohner filmte die Explosion. ArgoviaToday / Severin Mayer

Die Explosion schreckte mitten in der Nacht die Nachbarschaft in Egliswil auf. Die Polizei erhielt in der Nacht auf Dienstag gegen 2.30 Uhr einen Alarm, wonach ein Bankomat aufgesprengt wurde sei. Anwohner, welche sich zeitgleich telefonisch meldeten, bestätigten die Explosion. «Die Alarmierenden konnte zwei Personen beobachten, wie sie Richtung Wald flüchteten», so Vanessa Rumpold, Mediensprecherin der Kantonspolizei Aargau.

Wie ArgoviaToday berichtet, konnte ein Anwohner die Tat mit seinem Handy filmen. Zeugen und auch die Kantonspolizei bestätigen, dass mehrere Autolenkende am Tatort angehalten hatten und die Täter bei ihrer Arbeit stören wollten. Daraufhin haben die Sprenger Trümmerteile aufgelesen und nach ihnen geworfen, um sie zu vertreiben.

Gebäude komplett zerstört

Umgehend wurden mehrere Patrouillen der Kantons- und Regionalpolizei aufgeboten. Unter anderem wurde mit einem Helikopter nach der Täterschaft gesucht.

In der Aussenmauer des frei stehenden Gebäudes, in welchem der Geldautomat eingebaut war, zeigte sich ein Bild der Zerstörung. Der Vorplatz und die angrenzende Strasse waren mit Trümmern übersäht. Die Höhe des Schadens lässt sich noch nicht beziffern.

Diese Fotos zeigen das Ausmass der Sprengung:

Zwecks Spurensicherung und zur Sicherheit wurde auch die Seonerstrasse gesperrt und der Verkehr durch die Feuerwehr umgeleitet.

Zusammen mit Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich war die Kantonspolizei Aargau bis in den Morgen hinein mit den Tatortarbeiten beschäftigt. Da ein Sprengstoffdelikt vorliegt, übernimmt das Bundesamt für Polizei Fedpol im Auftrag der Bundesanwaltschaft und in enger Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Aargau die weiteren Ermittlungen.

Unklar, ob der Bankomat wieder aufgestellt wird

Ob und wie viel die Täterschaft erbeutet hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Es konnte nach Auskunft der Kantonspolizei noch niemand festgehalten werden.

Unklar ist in dem Zusammenhang ebenso, ob der betreffende Geldautomat mit einem Einfärbesystem ausgestattet war, wie es beispielsweise neuerdings in Bözen der Fall ist. Die Raiffeisenbank gibt auf Nachfrage keine Auskunft dazu. Ebenso offen sei laut Raiffeisenbank, ob und mit welchen Sicherheitsvorkehrungen der Bankomat wieder in Betrieb genommen werde.

Als Schutz vor Bankomaten-Sprengern steht auf dem Gerät der Raiffeisen nebn dem Volg-Laden in Bözen neuerdings: Dieser Bankomat ist mit einem Einfärbesystem ausgestattet. im Notfall werden die Banknoten eingefärbt. Claudia Meier

Laut Kantonspolizei sind zudem noch keine mögliche Zusammenhänge mit anderen Anschlägen erkennbar. Denn: Bankomaten-Sprengungen sind hierzulande keine Seltenheit. Dieses Jahr wurden schweizweit bereits über ein Dutzend Bankomaten gesprengt – häufig Automaten der Raiffeisenbank. In der Nacht auf Montag kam es in einem Winterthurer Einkaufszentrum ebenfalls zu einer Sprengung. Zuletzt gab es im Aargau vor rund einem Monat einen Anschlag im Shoppi Tivoli in Spreitenbach. Im August wurde ein Bankomat in Büttikon durch die Explosion aus der Mauer eines Wohnhauses gerissen.

Der Bankomat der Bank Cler wurde gesprengt. An anderen Geschäften entstand kein Schaden. Kapo AG Eine unbekannte Täterschaft sprengte den Bankomaten in Büttikon und hinterliess ein Bild der Zerstörung. Melanie Burgener Zuletzt wurden im Aargau ein Bankomat im Shoppi Tivoli in Spreitenbach und einer in Büttikon gesprengt. Kapo AG Melanie Burgener