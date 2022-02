Egliswil prüft Tempo 30 auf Gemeindestrassen

Egliswil Tempo 30 auf den Gemeindestrassen geplant Ende Jahr soll das Stimmvolk von Egliswil über die Einführung von Tempo 30 entscheiden können. Das Vorhaben soll die Verkehrssicherheit erhöhen und fusst unter anderem auf Inputs aus der Bevölkerung. Valérie Jost 24.02.2022, 05.00 Uhr

Einmündung der Mitteldorfstrasse in die Winkelstrasse: Muss man hier bald bremsen? Bild: Google Streetview

Egliswil wächst. Seit einigen Jahren wird in der Gemeinde viel gebaut, was in der Bevölkerung nicht nur Freude auslöst. Nun wird die Einführung von Tempo 30 auf den Gemeindestrassen diskutiert. Diese Woche fand dazu eine Informationsveranstaltung des Gemeinderats statt. «Es geht uns um einen Vorschlag zur Steigerung der Verkehrssicherheit», sagt Gemeindeammann Ueli Voe­geli auf Anfrage dazu.

Schon 2009 hatte die ­Gemeinde eine Umfrage zum Thema bei der Bevölkerung ­gemacht. Doch die Ergebnisse waren einigermassen ambivalent: 52 Prozent waren ganz oder teilweise für, 47 Prozent ganz oder eher gegen Tempo 30. Im Jahr 2011 entschied der Gemeinderat, das Thema nicht weiterzuverfolgen, und löste die einige Jahre zuvor einberufene Verkehrskommission auf.

Seither habe es aus der Bevölkerung Meldungen bezüglich Tempo und Verkehrssicherheit gegeben, so Voegeli. Zudem reichten unter anderem auch mehrere Anwohnende der Winkelstrasse einen Antrag zur Prüfung einer Temporeduktion ein.

Flächendeckend Tempo 30 wird favorisiert

Der Gemeinderat nahm das Thema deshalb wieder auf und gab beim Brugger Unternehmen Belloli Raum- und Verkehrsplanung GmbH ein Gutachten und einen Massnahmenplan in Auftrag. Dies ergab für die Einführung von Tempo 30 drei Optionen: flächendeckend, partiell oder nur für neuralgische Bereiche. Das Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons befürworte das Gutachten aus Brugg «aus Sicht der Verkehrssicherheit», heisst es in der Präsentation vom Montag.

«Der Gemeinderat favorisiert tendenziell die flächendeckende Option», so Voegeli. Der finale Entscheid sei zwar noch nicht gefallen, doch: «Wir erachten es als sinnvoller, dass überall dasselbe gilt, als einzelne Quartiere von der Regelung auszunehmen.» Ähnliches hätten auch die Rückmeldungen aus der Bevölkerung gezeigt.

Die Diskussion am Montagabend sei «angeregt, aber positiv» gewesen, so Voegeli. Es seien gute Hinweise zusammengekommen, die der Gemeinderat nun gemeinsam mit dem Verkehrsplaner der Belloli Raum- und Verkehrsplanung prüfen werde.

Dem Gemeinderat sei bewusst, dass nicht die ganze Bevölkerung dasselbe Sicherheitsbedürfnis habe. «Dem einen ist es vielleicht wichtiger, schneller bei der Arbeit zu sein, dem anderen sind sichere Schulwege wichtiger», so Voegeli. Doch: «Die Verkehrsmessungen aus dem Gutachten zeigen einen klaren Handlungsbedarf auf.» Das Ziel des Gemeinderats sei deshalb, die Vorlage nun detailliert auszuarbeiten und die Bevölkerung «hoffentlich an der Wintergmeind Ende 2022» entscheiden zu lassen. Bis dahin sei noch ein gewisses «Finetuning» nötig – etwa das Festlegen der genauen Abschnitte von in Kantonsstrassen (weiterhin Tempo 50) einmündenden Quartierstrassen (neu Tempo 30).