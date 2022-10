Gesprengter Bankomat in Egliswil - eine Augenzeugin erzählt

Egliswil «Schockartig erwacht»: Glas splittert, Bilder fallen von der Wand - so hat eine Augenzeugin die Bankomaten-Sprengung erlebt Egliswil wird in der Nacht von Explosionen aufgeschreckt - wieder einmal wird im Aargau ein Bankomat gesprengt. Unerkannt bleiben die Täter nicht. Es gibt Augenzeugen. Eine Anwohnerin erzählt. 11.10.2022, 18.49 Uhr

Erneut haben Unbekannte einen Bankomaten gesprengt - diesmal in Egliswil. Betroffen war ein Gerät der Raiffeisen-Bank. Erst in der Nacht davor stand ein Geldbezugs-Automat in Winterthur im Zentrum eines Verbrechens. Vor einem Monat traf es einen Automaten im Shoppi Tivoli. Egliswil ist der achte Vorfall im Aargau innert Jahresfrist. Und stets beginnt alles mit einem lauten Knall:

In Egliswil wurde am Dienstagmorgen ein Bankomat gesprengt. Ein Anwohner filmte die Explosion. ArgoviaToday / Severin Mayer