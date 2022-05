Sammlungszentrum in Egliswil: Ausbau für halbe Million Franken

Egliswil Sammlungszentrum Museum Aargau wird für eine halbe Million Franken ausgebaut Für die rund 30'000 Objekte von Museum Aargau braucht es in Egliswil mehr Platz. Für eine knappe halbe Million sollen die Fläche verdoppelt und ein Warenlift eingebaut werden. Zudem wird das Restaurierungsatelier vom Schloss Lenzburg nach Egliswil verlegt. Valérie Jost 12.05.2022, 05.00 Uhr

Das Sammlungszentrum von Museum Aargau muss ausgebaut werden. Im Bild eine der im Erdgeschoss gelagerten Kutschen von Schloss Wildegg. Alex Spichale (28. Januar 2022)

Das historische Sammlungszentrum von Museum Aargau am Dorfrand von Egliswil beherbergt von insgesamt 55’000 Objekten rund 30’000. Und es platzt aus allen Nähten: Das ist einem Baugesuch zu entnehmen, das noch bis zum 30. Mai bei der Gemeinde aufliegt. Das Sammlungszentrum soll deshalb für 490’000 Franken innen ausgebaut werden. Das Projekt wird nach dem Prinzip «Design to Cost» geplant, der Betrag ist also vorgegeben und kann nicht überschritten werden.

Seit Jahren herrsche im Sammlungszentrum akuter Platzmangel, da die Möbel und industriegeschichtlichen Objekte besonders viel Platz brauchen, heisst es im Projektbeschrieb des Brugger Architekturbüros «Tschudin Urech Bolt».

Dr. Rudolf Velhagen, Chefkurator Sammlung und Ausstellungen Museum Aargau, sagt auf Anfrage: «Wir erhalten rund 1400 Quadratmeter mehr Platz im Erdgeschoss, was etwa einer Verdoppelung entspricht. Darauf freuen wir uns sehr, denn der neue Platz erlaubt die Auflösung der teilweise provisorischen Zwischenplatzierung grösserer Objekte.»

Auftrag wird wegen Platzmangel nur noch teilweise erfüllt

Im Erdgeschoss wurde die Fläche zwar kürzlich schon erweitert: Der zusätzliche Platz im hinteren Teil, 150 Quadratmeter, wurde zuerst von der Pronto AG gemietet und inzwischen vom Kanton erworben, so Velhagen. «Wir brauchten den Platz vor allem für die Kutschen des Schlosses Wildegg.»

Trotzdem können grössere Objekte – etwa Industriemaschinen des Kantons Aargau – nicht mehr in die Sammlung aufgenommen werden, heisst es im Baugesuch. Der gesetzliche Auftrag (Konservierung-Restaurierung, Erforschung, Vermittlung und Akquisition) könne somit nur noch teilweise erfüllt werden. «Mit dem Ausbau können wir auch wieder Schenkungen annehmen und Ankäufe tätigen», so Velhagen.

Im Rahmen des Innenausbauprojekts erhält das Sammlungszentrum auch einen Warenlift – mit 2,5 Metern Höhe, damit die grossen Objekte Platz haben.

Atelier wird von Schloss Lenzburg nach Egliswil verlegt

Auch wird der Quarantäneraum, in den neue Objekte zuerst kommen, um den restlichen Bestand vor allfälligem Schädlingsbefall zu schützen, ausgebaut und vom Unter- ins Erdgeschoss verlegt. «Unser heutiger Quarantäneraum ist von der Ausstattung her eher ein provisorischer», so Velhagen.

«Der neue wird dagegen richtig professionell ausgebaut sein.»

Der Quarantäneraum wird mit dem Atelier verbunden. Zudem soll das Gebäude rollstuhlgängig werden und im Aufenthaltsraum beim Eingang wird eine kleine Küche eingebaut.

Ebenfalls verlegt wird das Atelier, so Velhagen: «Momentan befindet sich unser Konservierungs- und Restaurierungsatelier auf Schloss Lenzburg. Mit der Verlagerung nach Egliswil zentralisieren und optimieren wir unsere Arbeitsprozesse.» Bisher müssen neue Objekte zuerst nach Lenzburg und dann nach Egliswil transportiert werden, was ein grosser Zeit- und Arbeitsaufwand sei. «Ausserdem können Besuchende so in Egliswil auch einen Blick ins Atelier werfen, was heute nicht möglich ist», so Velhagen.

Dies ist ein wichtiger Punkt für den Chefkurator: «Das Sammlungszentrum soll kein hermetisch abgeriegelter Ort der Lagerung sein, sondern ein offener Ort des Austauschs. Etwa bei den monatlichen Führungen oder bei Events wie den Objekt-Talks.»