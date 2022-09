Umbau im Sammlungszentrum steht unmittelbar bevor

Egliswil Platznot im Sammlungszentrum: «Nicht mal mehr Schenkungen relevanter Objekte für den Aargau könnten angenommen werden» Der Umbau im Sammlungszentrum Egliswil steht unmittelbar bevor. Vorgesehen ist eine Verdoppelung der Fläche für die rund 55’000 Objekte von Museum Aargau. Michael Hunziker 14.09.2022, 05.00 Uhr

Zu finden sind im Sammlungszentrum – unter anderem – Nachlässe der Aargauer Schlösser. Alex Spichale

Eine wahre Schatzkammer ist das Sammlungszentrum Egliswil. Es umfasst rund 55’000 Objekte aus drei Jahrtausenden: von Ritterrüstungen und Abendroben über das Türschloss bis zur Papa-Moll-Puppe. Rare Einzelobjekte sind genauso zu finden wie Alltagsgegenstände – aus Nachlässen der Aargauer Schlösser und Klöster, aus Schenkungen oder auch Firmenarchiven. Ziel des zuständigen Museum Aargau ist es, die Aargauer Geschichte zu dokumentieren und – an Ausstellungen oder Führungen – erleb- und greifbar zu machen.

Die Sammlung, die sich in einer unscheinbaren Gewerbeliegenschaft befindet, wird laufend erweitert. Mittlerweile platzen die Aufbewahrungsflächen aus allen Nähten. «Nicht mal mehr Schenkungen relevanter Objekte für den Aargau könnten angenommen werden», sagt Marco Castellaneta, Direktor Museum Aargau.

Arbeiten dauern bis Anfang März 2023

Geplant ist deshalb ein Umbau mit der Erweiterung um ein Stockwerk – und einer Verdoppelung der Fläche auf neu rund 2800 Quadratmeter. Das Baugesuch wurde von der Gemeindeverwaltung Egliswil im August behandelt und ohne Einwendungen genehmigt. «Der Baustart steht unmittelbar bevor», sagt Castellaneta. Die Arbeiten werden bis Anfang März 2023 ausgeführt.

Mit den zur Verfügung stehenden knapp 490’000 Franken konzentriert sich Museum Aargau auf die wesentlichsten Anforderungen, um danach im Sammlungszentrum dem gesetzlichen Auftrag gerecht zu werden, stellt Castellaneta fest. «Sodass wir also danach die Arbeiten im Bereich Konservierung-Restaurierung, Erforschung und Vermittlung regelkorrekt ausführen können.»

Aufbewahrt werden neben raren Einzelobjekten auch Alltagsgegenstände. Alex Spichale

Es gehe vor allem auch darum, die Sammlungsfläche neu zu nutzen – und zwar durch eine Umverteilung einzelner Sammlungsbestände vom Untergeschoss ins neue Erdgeschoss. Da in letzterem keine Klimaanlage geplant sei, würden in einem ersten Schritt Objekte gezügelt, die weniger klimaempfindlich seien, so der Direktor. Ein wichtiger Bestandteil des Umbaus sei der Einbau eines Warenlifts. «So können die historischen Objekte nun zwischen den Etagen transportiert werden», erklärt Castellaneta. Dies sei auch wichtig, weil im Erdgeschoss die Arbeitsplätze sowie das Konservierungs- und Restaurierungsatelier liegen. Diese befanden sich bis anhin auf Schloss Lenzburg.

Die Sammlungsobjekte sind staubdicht abgedeckt

Mit dem Umzug der Mitarbeitenden von Schloss Lenzburg zum Sammlungszentrum Egliswil sowie mit dem Einbau des Ateliers würden die Arbeitsprozesse merklich gestrafft, die Wege kurz, führt der Direktor aus. «Der betroffene Leiter Dokumentation sowie der Konservator-Restaurator können an einem Ort arbeiten. Neueingänge müssen nun nicht mehr aufwendig auf Schloss Lenzburg gebracht werden, sondern kommen direkt ins Sammlungszentrum.» Unterstützt werden die beiden Angestellten vor Ort von einem Praktikanten und einem Zivildienstleistenden.

Mit dem Umzug des Konservierungs- und Restaurierungsateliers könnten die Besucherinnen und Besucher anlässlich von Führungen zudem über die Schulter des Konservator-Restaurators schauen, fügt Castellaneta an:

«Die Vermittlung des Arbeitsalltags des Sammlungsteams kann somit viel unmittelbarer erfolgen.»

Apropos Führungen: Während der Umbauzeit ist das Sammlungszentrum aus sicherheitstechnischen Gründen nicht öffentlich zugänglich, die Sammlungsobjekte sind staubdicht abgedeckt. Am 1. April 2023 wird das neue Sammlungszentrum eröffnet und Museum Aargau wird die Monatsführungen wieder regulär monatlich durchführen.