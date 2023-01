Abgetragener Boden wird gleich bei der Baustelle zwischengelagert

Egliswil «Nachhaltigere Lösung kaum möglich»: Abgetragener Boden für neue Überbauung wird gleich bei Baustelle zwischengelagert Für die geplante Wohnüberbauung Hostez in Egliswil sollen temporäre Aushubdeponien erstellt werden, um unnötige Materialtransporte zu vermeiden. Dafür brauchts eine Bewilligung. Michael Hunziker 14.01.2023, 05.00 Uhr

Ein Teil des Areals zwischen Hofmattweg (links unten) und Seengerstrasse, auf dem die neuen Mehrfamilienhäuser geplant sind. Bild: Michael Hunziker

Es ist ein stolzes Bauvorhaben in Egliswil, gelegen im Grünen, angrenzend an die Landwirtschaftszone: Mit der Wohnüberbauung Hostez sollen fünf neue Mehrfamilienhäuser samt unterirdischer Einstellhalle entstehen. Ebenfalls vorgesehen ist der Um- und Ausbau der benachbarten beiden bestehenden Bauernhäuser.

Allerdings: Bevor die Arbeiten beginnen zwischen Seengerstrasse und Hofmattweg, liegt bis 6. Februar ein weiteres Baugesuch auf für temporäre Aushubdeponien. Denn beim Vorhaben werden grössere Mengen an Boden abgetragen. Mit einem Zwischenlager, ist den Unterlagen zu entnehmen, können nicht nur unnötige Emissionen durch Transporte vermieden werden. Gleichzeitig garantiert werde der «bestmögliche Umgang mit dem wertvollen Boden, da dieser am gleichen Standort wieder eingebaut werden kann». Eine Baupiste verhindere Konflikte und Beschädigungen auf den Erschliessungswegen in der Landwirtschaftszone. Kurz: Eine nachhaltigere Lösung sei kaum möglich.

Alles anzeigen

Der Baugrund auf den betroffenen beiden Parzellen besteht zu einem hohen Anteil aus Torf und torfhaltigen Schichten, ist weiter festgehalten. Das Hangwasser, das kaum abfliessen kann, soll während der Aushubarbeiten mit einer Spundwand von der Baugrube ferngehalten werden. Begleitet werden die Tätigkeiten von einer Bodenkundlichen Baubegleitung (BBB).

Das Baugesuch für die Wohnüberbauung Hostez mit 55 Mietwohnungen mit zweieinhalb bis fünfeinhalb Zimmern lag im Herbst 2021 öffentlich auf. Alle Neubauten, hiess es seinerzeit in einer Medienmitteilung, seien ortstypisch mit Schrägdächern versehen. Alte Baustrukturen würden harmonisch mit neuen vereint.

Alt und neu vereint: Wie auf dieser Visualisierung soll die geplante Wohnüberbauung Hostez daherkommen. zvg/Architektengruppe Bircher Roth von Arx AG

Weil Einwendungen eingingen, war das Projekt länger blockiert. Im vergangenen Sommer schliesslich hat die Gemeinde die Baubewilligung erteilt. Als Bauherrschaft tritt die Artemis Immobilien AG aus Aarburg in Erscheinung. Einen genauen Termin für den Baustart könne er leider noch nicht nennen, sagt Geschäftsführer Markus Dobnik auf Anfrage.