Wird gesprengter Geldautomat ersetzt? Bank hält sich bedeckt

Egliswil Wird der gesprengte Bancomat ersetzt? Raiffeisenbank hält sich bedeckt Ob der bei einer Explosion vor rund einem Monat komplett zerstörte Geldautomat in Egliswil ersetzt wird, steht noch nicht fest. Die Bundesanwaltschaft führt derzeit Strafverfahren zu 50 Fällen in Zusammenhang mit Bancomaten-Sprengungen. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 08.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das freistehende kleine Backsteingebäude mit dem Geldautomaten wurde komplett zerstört. Anja Suter (11. Oktober 2022)

Mitten in der Nacht ereignete sich die Explosion. Trümmerteile flogen durch die Luft, Glas splitterte, Rauch stieg auf. Vor knapp einem Monat haben Unbekannte in Egliswil einen Bancomaten der Raiffeisenbank gesprengt. Die Anwohnenden wurden durch den lauten Knall auf einen Schlag wach, in den Wohnungen fielen sogar Bilder von den Wänden.

Das freistehende kleine Backsteingebäude, in dem der Geldautomat untergebracht war, wurde komplett zerstört. Umgehend wurden mehrere Polizeipatrouillen aufgeboten, trotzdem gelang den Tätern die Flucht.

Im Dorf ist in der Folge die Frage aufgetaucht, ob der Bancomat nun geschlossen oder ob Raiffeisen wieder einen Geldautomaten in Betrieb nehmen wird.

Aus sicherheitstechnischen Gründen keine Infos

Die zuständige Raiffeisenbank Villmergen habe vereinzelte Rückmeldungen von Kundinnen und Kunden sowie Anwohnerinnen und Anwohnern erhalten, die den Wunsch geäussert hätten, dass der Bancomat ersetzt werde, sagt Raiffeisen-Mediensprecher Joël Grandchamp auf Anfrage. «Die Raiffeisenbank Villmergen wird den Entscheid über das weitere Vorgehen nach einer sorgfältigen Situationsanalyse fällen.»

Wie viele Bancomaten an welchen Standorten geführt werden, liege in der Verantwortung der einzelnen Raiffeisenbanken, fügt Grandchamp an.

In Egliswil wurde am Dienstagmorgen ein Bancomat gesprengt. Ein Anwohner filmte die Explosion. ArgoviaToday / Severin Mayer

Auf die Frage nach den Überlegungen, den entscheidenden Faktoren oder dem Zeitrahmen sagt er einzig, dass die Standorte der Raiffeisen-Bancomaten regelmässig analysiert und wenn nötig angepasst werden:

«Weitere Informationen geben wir aus sicherheitstechnischen Gründen nicht bekannt.»

Aber unabhängig vom Fortbestand des Bancomaten in Egliswil, fährt der Mediensprecher fort, betreibt die Raiffeisenbank Villmergen weitere Bancomaten bei ihren Geschäftsstellen in Villmergen, Dottikon und Sarmenstorf. Die Kundinnen und Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz hätten zudem die Möglichkeit, sich Bargeld in Schweizer Franken oder diversen Fremdwährungen bis zu einem Betrag von maximal 5000 Franken nach Hause liefern zu lassen.

Zusammenarbeit im In- und Ausland zahlt sich aus

Weil Sprengstoff zum Einsatz kam in Egliswil, übernahm das Bundesamt für Polizei Fedpol im Auftrag der Bundesanwaltschaft und in enger Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Aargau die weiteren Ermittlungen. Zum Stand und zu konkreten Ergebnissen – wie auch zur Höhe des allenfalls erbeuteten Geldbetrags oder des Sachschadens – kann die Bundesanwaltschaft nichts sagen.

Zurzeit seien verschiedenste Abklärungen am Laufen, hält Sprecherin Linda von Burg fest. Da das Strafverfahren noch hängig sei, könnten leider keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

Einige – generelle – Informationen zu den Ermittlungen der Bundesanwaltschaft gibt sie aber preis. Seit etwa zwei, drei Jahren stelle die Bundesanwaltschaft anhand der Strafverfahren eine Zunahme von Fällen fest, bei denen Bancomaten mit Sprengstoff aufgebrochen worden seien, führt Linda von Burg aus. Die Wucht der Explosionen beinhalte meist ein grosses Schadenpotenzial:

«An den Tatorten zeigt sich regelmässig ein Bild massiver Zerstörung, was auf eine hohe kriminelle Energie der Täterschaft schliessen lässt.»

Die Bundesanwaltschaft führe in diesem Zusammenhang zurzeit mehrere Strafverfahren zu rund 50 Fällen. «Die Täterschaft handelt oft über die Kantons- und Landesgrenzen hinweg. Die Verfahrensführung gestaltet sich entsprechend zeit- und ressourcenaufwendig. Dies auch, weil viele Ermittlungen auf dem Weg der internationalen Rechtshilfe erfolgen müssen», gibt die Sprecherin zu bedenken.

Trotz dieser Herausforderungen könne die Bundesanwaltschaft zusammen mit Fedpol und ihren weiteren Partnern im In- und Ausland immer wieder Fahndungserfolge erzielen.

Auch sei Ende 2021 die erste Verurteilung in einem Fall einer Bancomaten-Sprengung erfolgt. Das Urteil sei aber erstinstanzlich und noch nicht rechtskräftig. In einem weiteren Fall zu Bancomaten-Sprengungen im Kanton Schaffhausen habe die Bundesanwaltschaft ebenfalls ein Urteil in erster Instanz erwirken können.

Die Urteile zeigen laut Linda von Burg, «dass die Strafverfolgungsbehörden der Schweiz in der Lage sind, der internationalen organisierten Kriminalität entgegenzuwirken und dass die enge Zusammenarbeit mit den in- und ausländischen Behörden funktioniert und sich auszahlt».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen