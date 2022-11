Egliswil «Klare Argumente»: Gemeinderat nimmt neuen Anlauf für Tempo 30 Intensive Diskussionen sind geführt, Varianten verglichen und geprüft, Optimierungen vorgenommen worden: Die Stimmberechtigten in Egliswil entscheiden über die flächendeckende Einführung von Tempo 30. Die Einschränkungen für den motorisierten Verkehr erachtet der Gemeinderat als minimal und «absolut vertretbar». 15.11.2022, 05.00 Uhr

Gekennzeichnet werden die Tempo-30-Zonen sowohl mit Signalen als auch mit aufgemalten Markierungen. Bild: Susann Balser

Tempo-30-Zonen sollen die Verkehrssicherheit verbessern, einen wertvollen Beitrag leisten zur Lebensqualität und zur Attraktivitätssteigerung der Egliswiler Wohnquartiere: Die Einführung – und ein Kredit von 95’000 Franken – stehen an der Gemeindeversammlung zur Diskussion.

Bereits im Jahr 2009 wurden eine Bevölkerungsumfrage und ein Workshop durchgeführt, dann eine Verkehrskommission ins Leben gerufen. Anfang 2011 beschloss der Gemeinderat allerdings, das Projekt nicht weiterzuverfolgen. Die Kosten wurden als nicht vertretbar erachtet. Eine Gruppe von Einwohnerinnen und Einwohnern nahm im Sommer 2018 einen neuen Anlauf und beantragte, es seien geeignete Vorkehrungen zur Reduktion der Geschwindigkeit auf der Winkelstrasse zu ergreifen. Der Gemeinderat griff das Thema wieder auf, war gleichzeitig der Meinung, dass die Überprüfung auf weitere Gebiete auszudehnen sei. Denn die Verhältnisse hatten sich verändert, die Dorfquartiere und die Einwohnerzahl waren gewachsen.

Minimale Einschränkungen für motorisierten Verkehr

2019 fiel der Entscheid, die Einführung von Tempo 30 im gesamten Siedlungsgebiet prüfen zu lassen. Das Büro Belloli Raum- und Verkehrsplanung GmbH aus Brugg erhielt den Auftrag, ein Gutachten zu erarbeiten. Dieses wurde der Bevölkerung im Februar dieses Jahres an einer öffentlichen Informationsveranstaltung vorgestellt. «Dem Gemeinderat ist es grundsätzlich ein grosses Anliegen, die Verkehrssicherheit in den Quartierstrassen der Gemeinde für alle Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen», heisst es in den Unterlagen zur Gemeindeversammlung. Und:

«Spezielle Beachtung finden dabei der Fuss- und Veloverkehr und insbesondere die Schulwege für unsere Kinder im Dorf.»

Gekennzeichnet werden die Tempo-30-Zonen mit Signalen und aufgemalten Markierungen. Der Perimeter beinhaltet laut Behörde grundsätzlich das Baugebiet. Ausgeschlossen sind die beiden Kantonsstrassen. Bestehen bleibt übrigens der Fussgängerstreifen auf der Mitteldorfstrasse.

Kurz: Klare Argumente für die Einführung von Tempo 30 sind laut Gemeinderat neben flächendeckend mehr Sicherheit für alle unter anderem auch einheitliche Regeln und klare Situationen sowie weniger Lärm. Die Kosten seien vertretbar. Für den motorisierten Verkehr seien die Einschränkungen minimal und «können als absolut vertretbar beurteilt werden».

40’000 Franken weniger Steuern als im Vorjahr

Weiter entscheiden die Stimmberechtigten am Freitag, 25. November, über die Satzungen des Gemeindeverbands Kreismusikschule Seetal und des Tarifs über die Elternbeiträge, den Kredit von 851’000 Franken für den Neubau des Quellwasserpumpwerks Mühlematt, den Kredit von 2,05 Mio. Franken für die Massnahmen des Generellen Entwässerungsplans sowie das Budget 2023 mit einem unveränderten Steuerfuss von 105 Prozent.

Gerechnet wird mit einem kleinen Minus von 1000 Franken. Im Vorjahr war ein Plus von 83’500 Franken budgetiert. Die gesamten Steuererträge liegen mit voraussichtlich 3,99 Mio. Franken um rund 40’000 Franke unter dem Vorjahresbudget.

Bis 2028 sind gemäss Finanzplanung Investitionen der Einwohnergemeinde – ohne Wasser und Kanalisation – von rund 4,6 Millionen Franken eingestellt, etwa in Sanierungen von Strassen und Gemeindeliegenschaften, Aufwertung Dorfbild und Schulraumbedarf. Im Tiefbaubereich stehen laut Gemeinderat in den nächsten Jahren sehr grosse Projekte an, «die sorgfältig geplant und weitsichtig umgesetzt werden sollen». Die Gemeinde werde nicht darum herumkommen, fügt die Behörde an, die Gebühren im Wasser- und Abwasserbereich mittelfristig namhaft zu erhöhen.

Der Ausbau des Forstwerkhofs im Firmental – und ein Kredit von 580’000 Franken – ist Thema an der Ortsbürgergemeindeversammlung. Einerseits soll im Werkhof das Försterbüro integriert werden, andererseits ist der Anbau einer Halle mit einer Fläche von 167 Quadratmeter geplant. Der Bau wird gemäss Gemeinderat mit Holz erstellt, das in den Waldungen des regionalen Forstbetriebs Rietenberg wächst.