Raiffeisenbank ersetzt gesprengten Bancomaten in Egliswil nicht

Egliswil Jetzt herrscht Klarheit: Raiffeisenbank ersetzt gesprengten Bancomaten nicht Die Raiffeisenbank hat ihren Entscheid gefällt zum Geldautomaten-Standort in Egliswil – nach einer Situationsanalyse und einem Austausch mit den Gemeindebehörden. Eingeflossen sind Überlegungen zur Wirtschaftlichkeit, aber auch zum Schutz der Anwohnenden. Michael Hunziker 09.01.2023, 05.00 Uhr

Mitten in einer Nacht im Oktober hat eine unbekannte Täterschaft den Bancomaten gesprengt. Bild: Anja Suter (11. Oktober 2022)

Ein Bild der Verwüstung hat sich der Bevölkerung in Egliswil geboten: Mitten in einer Nacht im vergangenen Oktober wurde der Bancomat der Raiffeisenbank gesprengt. Untergebracht war dieser in einem freistehenden kleinen Backsteingebäude. Die Explosion schreckte die Anwohnerinnen und Anwohner auf, Trümmerteile und Glasscherben flogen durch die Luft. Der Täterschaft gelang die Flucht.

Auf die Frage, ob wieder ein Geldautomat in Betrieb genommen wird, hielt sich die Raiffeisenbank erst bedeckt. Jetzt aber herrscht Klarheit: Vorläufig wird der Bancomat nicht ersetzt, sagt Raiffeisen-Mediensprecher Joël Grandchamp auf Nachfrage. Die zuständige Raiffeisenbank Villmergen habe diesen Entscheid gefällt, nach einer sorgfältigen Situationsanalyse und einem Austausch mit den Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern.

Bedauern, aber Verständnis beim Gemeinderat

Wichtig gewesen seien bei der Analyse für die Raiffeisenbank Villmergen unter anderem Überlegungen zur Wirtschaftlichkeit, aber auch zu Sicherheit und Schutz der Anwohnenden, fährt Mediensprecher Grandchamp fort. «Grundsätzlich möchte Raiffeisen ihren Kundinnen und Kunden nach wie vor ein dichtes Netz für lokale Bargeld-Dienstleistungen anbieten», fügt er an. Der Entscheid, wie viele und an welchen Standorten Bancomaten geführt werden, liege in der Verantwortung der einzelnen Raiffeisenbanken und Niederlassungen.

Ueli Voegeli ist Gemeindeammann in Egliswil. Bild: Chris Iseli

«Die Bevölkerung und der Gemeinderat bedauern natürlich, dass es in Egliswil bis auf weiteres keinen Bancomaten mehr geben wird», sagt Gemeindeammann Ueli Voegeli. Bei einem Gespräch, zu dem der Gemeinderat den Verwaltungsrat sowie die Bankleitung eingeladen hatte, seien vor allem die Sicherheitsgründe genannt worden – gemäss dem dringlichen Appell der Polizeiorgane –, die gegen eine Weiterführung des Standorts sprachen.

Es sei zwar schade für die Egliswiler Bancomaten-Benutzenden sowie für die Passanten aus dem Seetal, von denen die Möglichkeit zum Geldbezug in Egliswil geschätzt wurde. Aber der Entscheid der Raiffeisenbank scheine bei der Bevölkerung auf Verständnis zu stossen, stellt Voegeli fest. Mittlerweile gebe es gegenüber der Egliswiler Behörde kaum noch Nachfragen oder Bedauernsäusserungen.

Immer mehr Banken setzen auf Farbpatronen

Nach einer Serie von Bancomaten-Sprengungen setzen inzwischen immer mehr Banken auf Farbpatronen. Bei einer Sprengung werden die Banknoten eingefärbt und für die Diebe unbrauchbar.

Zu getroffenen Schutzmassnahmen ihrer Bancomaten gibt Raiffeisen aus sicherheitstechnischen Gründen zwar keine Auskunft. Generell kann laut Mediensprecher Grandchamp aber gesagt werden, dass das Sicherheitsteam von Raiffeisen Schweiz die aktuelle Sicherheitslage detailliert analysiere und daraus allfällige Massnahmen ableite. Den Raiffeisenbanken und Niederlassungen werde empfohlen, ihre Bancomaten mit einem Einfärbesystem auszurüsten. «Die Raiffeisenbank Villmergen folgt dieser Empfehlung.»

Fedpol ist zuständig für die Ermittlungen

Zudem stehe Raiffeisen in regelmässigem Kontakt mit Vertreterinnen und Vertretern anderer Banken, der Polizei, dem Bundesamt für Polizei Fedpol sowie den Bancomat-Lieferanten, um weitere Sicherheitsmassnahmen umzusetzen, so der Mediensprecher. «Die Sicherheitsstandards der Raiffeisenbanken sind branchenüblich und auf dem aktuellsten Stand.»

Weil in Egliswil Sprengstoff zum Einsatz kam, übernahm das Fedpol im Auftrag der Bundesanwaltschaft und in enger Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Aargau die weiteren Ermittlungen. Derzeit werden verschiedene Abklärungen getätigt, das Strafverfahren ist hängig. Deshalb kann die Bundesanwaltschaft noch keine Angaben machen zu konkreten Ergebnissen.

