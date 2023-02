Gestaltungsplan Hasenberg liegt derzeit auf Eis

Egliswil Gestaltungsplan Hasenberg: Vorprüfung beim Kanton liegt derzeit auf Eis Zuerst wird die Gesamtrevision der Nutzungsplanung geprüft. Erst dann beurteilt der Kanton den Gestaltungsplan Hasenberg in Egliswil. Michael Hunziker 02.02.2023, 05.00 Uhr

Das Gebiet Hasenberg befindet sich an Hanglage am Waldrand. Bild: vaj (16. Juni 2022)

Attraktive Hanglage am Waldrand und in Fussdistanz zum Dorfzentrum: Das rund 12'650 Quadratmeter grosse Gebiet Hasenberg in Egliswil soll sich zu einem eigenständigen Wohnquartier entwickeln. Ein Gestaltungsplan definiert die Rahmenbedingungen – von der Architektur bis zur Mobilität.