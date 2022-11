Egliswil will Tempo 30

Egliswil Fünf statt zehn Prozent – Gmeind will Elternbeiträge für Instrumentalunterricht weniger stark erhöhen Die Egliswiler Stimmberechtigten sprachen sich für die Einführung von Tempo 30 aus. Angekündigt wurde ihnen, dass sie mit Gebührenerhöhungen für Wasser und Abwasser zu rechnen haben. Markus Christen 27.11.2022, 17.33 Uhr

Gut zwei Drittel der anwesenden Stimmberechtigten sagten Ja zu Tempo 30. Markus Christen

Vor etwas mehr als zwei Monaten titelte die Zeitschrift «Automobil Revue»: «Tempo 30 auf dem Vormarsch». Und erst vor ein paar Tagen erhöhte die NZZ die Drehzahl des berichteten Geschehens und erklärte, die Einführung von geschwindigkeitsreduzierten Zonen erfasse die Schweiz «wie eine Lawine».

Tatsächlich führen immer mehr Dörfer und Städte Tempo 30 auf Gemeindestrassen ein. Das heisst aber nicht, dass die Massnahme in den Bevölkerungen gänzlich unumstritten wäre. Regelmässig sorgt die entsprechende Debatte für hohe Teilnehmerzahlen an Gemeindeversammlungen. Dies war auch in Egliswil der Fall, wo am Freitagabend 115 von insgesamt 1113 Stimmberechtigten (das entspricht gut 10,3 Prozent) den Weg in den Gemeindesaal fanden. Eine kontroverse Diskussion zur Temporeduktion im gesamten Siedlungsgebiet mit Ausnahme der Kantonsstrassen blieb allerdings aus.

Zwei Drittel für Tempo 30

Die Argumente, die Gemeinderat Romeo Keller vorbrachte, wussten zu überzeugen. «Die Tempo-30-Zonen führen zu einer erhöhten Sicherheit für den Langsamverkehr sowie zu einer Verbesserung der Wohnqualität in den Quartieren», führte er aus. Schliesslich genehmigte die Versammlung den Antrag für einen Verpflichtungskredit über 95’000 Franken zur Einführung von Tempo-30-Zonen mit 74 Ja- gegen 31 Nein-Stimmen.

Noch eindeutiger, nämlich nahezu einstimmig, hiessen die Egliswiler drei weitere Anträge an der Gemeindeversammlung gut. Mit dem Verpflichtungskredit über 2,05 Millionen Franken baut die Gemeinde einen neuen Fangkanal für das Regenwasser sowie eine neue Mischwasserkanalisation im Gebiet Hostez. Die Bauvorhaben sind Bestandteil zur Umsetzung des im Jahr 2003 erstellten generellen Entwässerungsplans.

851’000 Franken wird Egliswil weiter ausgeben für den Neubau des 1968 errichteten Quellwasserpumpwerks Mühlematt, das um 70 Meter versetzt wird. Und schliesslich hiess die Gemeindeversammlung am Freitag auch das Budget 2023 gut, das einen marginalen Aufwandüberschuss von 1000 Franken bei unverändertem Steuerfuss von 105 Prozent vorsieht. «Hohe Investitionen», führte Gemeindeammann Ueli Voegeli zudem aus, «tätigt die Gemeinde in den kommenden Jahren bei den Eigenwirtschaftsbetrieben Wasserwerk und Abwasserbeseitigung. Hier wird es zu Gebührenerhöhungen kommen.»

Gegenantrag zu Elternbeiträgen wird gutgeheissen

Ein weiteres Traktandum an der Gemeindeversammlung behandelte die geplante Fusion der Regionalen Musikschule Oberes Seetal und der Kreismusikschule Seengen, deren Mitglied Egliswil ist. Der Antrag zur Genehmigung der Satzungen des neuen Gemeindeverbands Kreismusikschule Seetal wurde deutlich angenommen.

Diskutiert wurde jedoch über die beantragte, rund zehnprozentige Erhöhung der Elternbeiträge für den Instrumentalunterricht, deren Festlegung den einzelnen Gemeinden der Kreismusikschule obliegt. Ein Votant befürchtete, dass mit einer zu starken Erhöhung der Beiträge viele Familien auf Instrumentalunterricht für die Kinder verzichten würden, und stellte den Gegenantrag auf eine reduzierte, fünfprozentige Erhöhung. Die Stimmbevölkerung hiess den Gegenantrag gut.