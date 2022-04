Egliswil: Exotisches Tier in eine Kartonschachtel gesteckt und au

Egliswil Exotisches Tier in eine Kartonschachtel gesteckt und ausgesetzt – Polizei macht einen speziellen Fund Die Regionalpolizei Lenzburg hatte sich am Mittwoch mit einem speziellen Fund zu befassen. In einer Schachtel am Strassenrand in Egliswil fand sich eine Echse von der Gattung der Bartagamen. 28.04.2022, 15.56 Uhr

Ein spezieller Fund: In einer Schachtel am Strassenrand fand sich eine Bartagame. Regionalpolizei Lenzburg

Die Regionalpolizei Lenzburg hatte sich am Mittwoch mit einem speziellen Fund zu befassen, wie sie am Donnerstagnachmittag auf Facebook mitteilt. In einer Schachtel am Strassenrand in Egliswil fand sich eine Echse von der Gattung der Bartagamen. Diese befindet sich nun in artgerechter Obhut.