Entero Klinik Egliswil begleitet Suchtkranke zurück ins Leben

Egliswil «Einstieg zum Ausstieg»: Suchtentwöhnung im geschützten Rahmen In der Entero Klinik werden Menschen mit Suchtproblemen nach einem Entzug in ein normales Leben zurückbegleitet. Einer davon ist der 20-jährige Laurin*, der sich nach einer Heroin-Überdosis für die Klinik entschied und hier wieder einen geregelten Tagesablauf erhält. Valérie Jost

Dieter Steubing (CEO Entero Stiftung und Chefarzt Entero Klinik) und Standortleiter Marco Wagner (links) auf einem der Freizeitplätze draussen. Severin Bigler

«Mammut» oder «Baobab» heissen die Wohngemeinschaften in der Entwöhnungsklinik Entero am Dorfeingang von Egliswil. Die Namen passen: Die Geschosse des Hauptgebäudes sind in der Mitte über eine Wendeltreppe, wie über einen Baumstamm, verbunden. Im EG und im ersten Stock liegen total drei Männer-WGs, im zweiten Stock zwei für Frauen. «Die Männer dürfen diesen Stock nicht betreten», erklärt Arijan Rustemi bei der Führung. «Damit schützen wir Frauen, die teilweise traumatische Erfahrungen gemacht haben.»

Der Arbeitsagoge Hausunterhalt arbeitet seit über sieben Jahren hier in Egliswil, dem 1984 gegründeten und damit ältesten der fünf Standorte der Entero Stiftung. Neben Egliswil wird auch in Niederlenz Entwöhnung mit 14 Plätzen angeboten; dazu kommt betreutes Wohnen in Windisch und Brugg mit 16 Plätzen und die Entzugsklinik in Neuenhof mit zwölf Plätzen. In Egliswil gibt es in zwei Gebäuden 24 krankenkassenanerkannte Plätze: sechs 3er- und eine 6er-Wohngruppe.

Arbeitstherapie und Freizeitgestaltung an einem Ort

Eine Entwöhnung findet nach einem erfolgreichen körperlichen Entzug statt. In Egliswil erhalten Menschen mit Suchtproblemen – von Alkohol über Medikamente bis Drogen – einen geregelten Tagesablauf. «Wir gehen von der Idee der Vollbeschäftigung aus», erklärt Standortleiter Marco Wagner. Zwischen 7.15 und 17.15 Uhr gibt es ein Tagesprogramm, «natürlich mit Pausen und Freizeit, die aber geplant sind». So soll herausgefunden werden, wie belastbar die Patientinnen und Patienten sind und ob sie wieder in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden können oder ob sie Unterstützung brauchen, etwa seitens der IV. Auf der Website heisst es treffend: «Einstieg zum Ausstieg».

Im Rahmen der Arbeits- und Kunsttherapie entstehen im Atelier der Entwöhnungsklinik verschiedene Produkte, hier Babylätzchen. Severin Bigler

Patientinnen und Patienten verbringen die meiste Zeit in der Arbeitstherapie: Sie arbeiten entweder in der Schreinerei, im Kreativatelier, im Hausunterhalt oder in der Küche. Unter der Woche erhalten Bewohnende ihre Hauptmahlzeiten von dort, am Wochenende kochen sie selbst. Dazu kommt neben den psychotherapeutischen und medizinischen Terminen eine Reihe an Gruppentherapien und Beschäftigungsmöglichkeiten: In Aufenthaltsräumen gibt es Billard, Pingpong, Dart und Tischfussball; auch ein Musik- und ein Fitnessraum, ein Volleyballfeld und eine Sauna sind vorhanden.

Wer Drogen mitbringt, fliegt raus

«Ich bin sehr froh, bin ich hier gelandet», erzählt Laurin (Name geändert) im Garten der Klinik. Der 20-jährige Bündner ist seit Anfang April in Egliswil, nachdem er davor innert kürzester Zeit mehrmals im Spital landete – zuletzt wegen einer Überdosis Heroin. «Ich habe gemerkt, dass ich so nicht weitermachen kann. Sonst wäre ich ein paar Jahren tot, und so wollte ich nicht enden.»

Hier in der Klinik arbeitet er in der Schreinerei, momentan werden im Gebäude neue Fenster montiert. «Ich arbeite gern handwerklich», sagt er. Der geregelte Tagesablauf gefällt ihm, da er Disziplin fordere. «In der Klinik, in der ich vorher war, konnte ich zudem ständig konsumieren. Hier wird man dagegen herausgeworfen, wenn man Drogen mitbringt.»

Aus gutem Grund, erklärt Marco Wagner. «Die Klinik soll ein sicherer Ort sein. Bringt jemand Alkohol, Drogen oder rezeptpflichtige Medikamente hinein, werden Leute wieder in den Konsum mitgerissen. Oft Leute, die eigentlich auf einem guten Weg wären, aber die Willensstärke zu einem Nein noch nicht haben.» Deshalb gelte diesbezüglich eine Nulltoleranz.

Sechs Monate Suchtentwöhnung

Anders sieht es aus, wenn Patienten oder Patientinnen auswärts einen Rückfall haben. Dann kommen sie bei der Rückkehr in ein spezielles Zimmer zur Ausnüchterung und verlieren eine Zeit lang gewisse Freiheiten. «Den Vorfall schauen wir in der Therapie an, suchen die Gründe und beugen erneuten Rückfällen vor», so Wagner. Ab einer gewissen Häufigkeit werde aber der allgemeine Therapieerfolg gefährdet, in diesem Fall werde der Aufenthalt generell in Frage gestellt und diskutiert.

Bei Laurin scheint dies kein Thema zu sein, seine Entwöhnung stattdessen auf gutem Weg. Sein Traum ist es, danach – normalerweise dauert die Entwöhnung sechs Monate – eine Lehre abzuschliessen und irgendwann nach Afrika auszuwandern, um dort in einem Rehabilitierungszentrum für Wildtiere zu arbeiten.

Dr. Dieter Steubing ist froh, dass die Entero-Standorte gut durch die Coronazeit gekommen sind. Severin Bigler

Der Einfluss der Pandemie Die Coronazeit haben alle Standorte der Entero Stiftung gut überstanden, so deren CEO und Chefarzt Dr. Dieter Steubing. «Im Jahresbericht 2020 konnten wir stolz null nachgewiesene Infektionen unter Patientinnen und Patienten vermelden.» Seither habe es zwar einige Fälle gegeben, auch unter dem Personal – aber bis auf zwei, die ebenfalls wieder genesen sind, nur milde Verläufe. Auch auf die Belegung habe die Pandemie einen Einfluss gehabt, so Steubing. Aktuell sei die Nachfrage nach einem Einbruch im letzten Herbst wieder sehr hoch, die Wartelisten an den Standorten lang. «Eine mögliche Erklärung wäre, dass mit dem Ende der Einschränkungen das gesellschaftliche Leben wieder stattfindet und sich die Betroffenen damit auch eher wieder Hilfe suchen», so Steubing. Dazu komme – wie bei anderen psychischen Problemen auch – der gesellschaftliche Leistungsdruck und die laufende Entstigmatisierung. Beides trage dazu bei, dass sich Betroffene Hilfe suchen.

