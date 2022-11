Polizeieinsatz wegen eines Nachbarschaftsstreits: In Egliswil schlug am Sonntagmittag ein Mann seinen Nachbarn die Autoscheiben ein. Dahinter steckt offenbar ein jahrelanger Knatsch zwischen Nachbarn, bei dem keine friedliche Lösung in Sicht scheint.

07.11.2022, 10.02 Uhr