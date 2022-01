Neubau für 19 Millionen: Spilag AG will nach Egliswil zügeln

Egliswil 19-Millionen-Neubau: Spilag AG will von Seon nach Egliswil zügeln Da es der Berufsbekleidungsfirma in Seon zu eng wird, liegt nun in Egliswil ein Baugesuch auf: An der Binzenholzstrasse will die Spilag ihr Angebot zentralisieren. Geplant sind zwei Obergeschosse, ein Dach voller Solarpanels und 140 Parkplätze. Valérie Jost Jetzt kommentieren 26.01.2022, 05.00 Uhr

Der blaue Stahlbeton-Bau ist in Egliswil, aber just an der Grenze zu Seon geplant. Visualisierung: zvg

Seit 1996 hat die Spilag AG einen Sitz im Industriegebiet von Seon, wo früher eine grosse Weberei stand. Hier betreibt die Firma, die in der Branche der Berufsbekleidung tätig ist, eine Wäscherei: für die von ihnen designte und in einer Niederlassung in Portugal produzierte Kleidung ihrer Kundschaft. Danach liefert sie diese frisch zurück – das sogenannte «Textilleasing», Berufsbekleidung im Abo.

Doch nun wird es in Seon zu eng. Die Spilag hat deswegen im nahen Egliswil ein Baugesuch für einen Neubau aufgelegt. Kostenpunkt: 19 Millionen Franken. Das Grundstück wird der Firma von der Eigentümerin im Baurecht zur Verfügung gestellt.

Spilag will gegen deutsche Firmen konkurrenzfähig bleiben

Für den geplanten Umzug gibt es zwei Gründe, wie der Vorsitzende der Geschäftsleitung Christof Trauffer auf Anfrage erklärt. Einerseits sei die Firma seit 1996 kontinuierlich gewachsen. «Erst die Pandemie hat dieses Wachstum etwas gebremst», so Trauffer. Die acht Verkaufsfilialen, die die Spilag unter anderem in den grossen Zentren betreibt – Bern, Basel, Zürich, Wettingen, Luzern, Winterthur, Laufen und St. Gallen – hätten vor allem für die Gastronomie erheblich weniger Kleidung verkauft.

Andererseits habe die Firma letztes Jahr den Hauptsitz in Laufen BL aufgegeben, weil das Grundstück am Fluss das letzte noch nicht vollständig bebaute war und der Kanton dort ein Hochwasserschutzprojekt umsetzt. «In der Konsequenz mussten wir die Verwaltung, das Lager und das Atelier, in dem wir Kleidung etwa bedrucken oder kürzen, nach Seon verlegen», so Trauffer. Darunter leiden jetzt die betriebsinternen Abläufe: «Hier ist nun alles relativ beengt. Wir mussten die Abläufe so gestalten, dass es vom Platz her aufgeht, dafür sind sie nun ineffizienter.»

Diese Ineffizienz kostet. Die Spilag müsse aber weiterhin konkurrenzfähig bleiben können, etwa im Vergleich zu deutschen Firmen, die nahe an der Grenze waschen. Deshalb soll nun am neuen Standort in Egliswil eine grosse, zentralisierte Produktions-, Lager- und Wäschereihalle entstehen. «Unser Ziel ist es, damit die Arbeitsplätze in der Schweiz zu erhalten», sagt Trauffer. «Denn effizientere Abläufe machen schlussendlich das Angebot günstiger.»

140 Parkplätze und eine Solaranlage

Der 19-Millionen-Bau aus Stahlbeton soll auf Egliswiler Boden, aber direkt an der Grenze zu Seon zu stehen kommen: an der Binzenholzstrasse, zwischen der Reithalle und dem Egliswiler Sammlungszentrum des Museum Aargau. Für das Gebäude sind gemäss Baugesuch zwei Obergeschosse und ein Dachgeschoss vorgesehen, dazu kommen ein Unter- und das Erdgeschoss, Autoabstellplätze soll es «zirka 140» geben. «Auf dem Flachdach ist eine Solaranlage geplant, mit der wir von unserem Eigenbedarf an Strom einen möglichst grossen Teil selbst decken wollen», so Trauffer.

Um die Wartung der Anlage zu vereinfachen, soll der Lift bis auf das Dach fahren. Da mehrfaches Bauen, etwa durch spätere Anbauten, teuer ist, sind im Neubau von Anfang an einige Platzreserven berücksichtigt. «Je nachdem, wie sich die Wirtschaftslage entwickelt, sind wir so flexibel», sagt Trauffer. Allenfalls würde auch ein Teil der Fläche vermietet.

Der Neubau soll hinter die beiden grossen Gebäude in der Bildmitte (Rollstar und Klinger) zu stehen kommen. Michael Küng

Ob es auch in Egliswil einen Verkaufsladen geben wird, ist gemäss Trauffer noch unsicher: «Wir würden damit unsere eigenen Zweigniederlassungen konkurrenzieren. Diese stehen bewusst in den Zentren, damit wir wenig unnötigen Verkehr generieren.»

Das Baugesuch für den Neubau liegt bis zum 21. Februar öffentlich auf. Dass noch dieses Jahr die Bagger auffahren können, hält Trauffer für unrealistisch: «Ich rechne mit einem Bezug 2024 oder 2025.»

