Dürrenäsch Wieder ein Streit um die Farbwahl: Offener Brief gegen die schwarze Mehrzweckhalle In einem offenen Brief kritisieren die Initianten in Dürrenäsch die Farbwahl der Mehrzweckhalle. Ein ähnliches Problem gab es bereits mit dem Dürrenäscher Schulhaus. Anja Suter 13.02.2021, 05.00 Uhr

Die Fassadenfarbe der Mehrzweckhalle sorgt für viele Diskussionen. Dorfheftli / Aargauer Zeitung

Dass es in Dürrenäsch Diskussionen um Farbgebungen gibt, ist nicht neu. Zuletzt passierte dies beim renovierten Schulhaus. Das gewählte dunkle Grau sorgte in der Bevölkerung für viel Kritik. Darauf wurde reagiert: Das Schulhaus wurde nochmals gestrichen. Dieses Mal in einem helleren Grau. Die Geschichte scheint sich zu wiederholen. Streitobjekt ist die Mehrzweckhalle, die neu gebaut wird. Auf der neusten geteilten Visualisierung hat sie eine dunkle Fassade. Das erhitzte die Gemüter, gar so, dass ein offener Brief an den Gemeinderat und die Baukommission im Dorf verteilt wurde.